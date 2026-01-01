Báo Indonesia bất ngờ nhắc về HLV Kim Sang-sik: Việt Nam vượt trội Indonesia

Việc ông Kim Sang-sik được vinh danh là HLV xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025 (công bố vào ngày 31.12.2025) nhận được sự quan tâm từ truyền thông khu vực. Trong đó, trang CNN Indonesia đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Sau 2 lần đánh bại Indonesia, ông Kim Sang-sik được vinh danh là HLV xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025".

Theo đó, HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng áp đảo với 532 điểm, bỏ xa các HLV ở những bộ môn khác như HLV bắn súng Trần Quốc Cường (282 điểm), HLV bơi lội Nguyễn Hoàng Vũ (224 điểm).

Trang CNN Indonesia nhận định rằng giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho ông Kim, sau một năm thành công cùng bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của của vị HLV người Hàn Quốc, các cấp độ đội tuyển Việt Nam không chỉ gặt hái danh hiệu mà còn thể hiện một bản lĩnh thi đấu kiên cường.

HLV Kim Sang-sik (phải) trong trận chung kết SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

CNN Indonesia đã liệt kê chi tiết chuỗi thành tích đáng nể của ông Kim trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh về những thất bại của Indonesia trước Việt Nam. Mở màn là chức vô địch AFF Cup 2024 (vào ngày 5.1.2025). Trang báo của xứ sở vạn đảo nhắc lại việc đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số 1-0 ở vòng bảng, trước khi hạ gục Thái Lan ở chung kết trên sân Rajamangala để đăng quang. Tiếp đó, tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik một lần nữa khiến người hâm mộ xứ vạn đảo phải ngậm ngùi, khi cùng U.23 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết tại Jakarta.

Đỉnh cao là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. CNN Indonesia viết: "Ông Kim đã cùng U.22 Việt Nam giành huy chương vàng sau màn ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan. Thành tích này của HLV Kim Sang-sik được xem là tương đương với những gì HLV Park Hang-seo từng làm được".

HLV Kim Sang-sik giành 3 chức vô địch trong năm 2025, lần lượt là AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ dừng lại ở các danh hiệu khu vực, trang CNN Indonesia còn đề cập về thành tích U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Trang báo này thừa nhận một thực tế đầy cay đắng: "Đây được coi là một thành tích đáng kể, bởi các đội bóng Đông Nam Á khác, trong đó có Indonesia không thể góp mặt ở giải đấu này".

Khép lại bài viết, CNN Indonesia khẳng định việc đội tuyển U.22 Việt Nam nhận danh hiệu "Đội tuyển xuất sắc nhất năm 2025" là hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã thể hiện tại giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Những thành công liên tiếp này cho thấy bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang thực sự trở lại vị thế thống trị và là "ngọn cờ đầu" của khu vực trên bản đồ bóng đá châu Á.