U.23 Việt Nam đón năm mới xa nhà, rời Qatar đến VCK U.23 châu Á 2026: Quyết lập kỳ tích

U.23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Qatar ảnh: VFF

U.23 Việt Nam đón năm 2026 xa nhà

Chiều tối 31.12, trong những giờ cuối cùng của ngày khép lại năm 2025 nhiều cảm xúc, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tự thưởng cho mình bằng một buổi đi dạo, tham quan ở thành phố Doha.

Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm lại cảm giác thả lỏng sau quá trình chuẩn bị tập nặng từ Việt Nam, cùng trận giao hữu trước U.23 Syria, nơi Văn Thuận đã ghi bàn trong trận thua 1-2.

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc tới người hâm mộ

Trong chuyến đi được lên kế hoạch trước, U.23 Việt Nam đã có dịp tham quan một số danh thắng và trung tâm thương mại ở Doha để mua quà cho người thân ở nhà, dù phần lớn cầu thủ đi với tâm lý tham quan là chính.

Ngày hôm nay, đội U.23 Việt Nam sẽ đón năm mới xa nhà tại Qatar. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ có buổi tập "mở hàng" năm 2026 với quyết tâm sẽ cùng nhau mở ra năm mới thật thành công.

HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U.23 Việt Nam đón năm mới tại phương xa ảnh: VFF

Sau đó, vào lúc 14 giờ 45 sáng Việt Nam 2.1.2026 (10 giờ 45 địa phương), U.23 Việt Nam sẽ rời Qatar, bắt chuyến bay từ sân bay quốc tế Hamad để đến sân bay King Abdulaziz tại Jeddah, với quãng thời gian hạ cánh dự kiến lúc 17 giờ 20 Việt Nam.

Đây cũng sẽ cột mốc đánh dấu U.23 Việt Nam bước vào VCK U.23 châu Á tại Ả Rập Xê Út, nơi chúng ta quyết tâm đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng nơi chúng ta sẽ đối đầu đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cùng Jordan và Kyrgyzstan.

U.23 Việt Nam được tạo điều kiện tốt

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ở tại khách sạn Movenpick Jeddah City Star nằm trên đường Madinah thuộc quận Albawadi tại trung tâm thành phố Jeddah, gần nhiều danh thắng nổi tiếng như trung tâm thương mại Mall of Arabia, bảo tàng Abdul Raouf Khalil và công viên Vùng đất hạnh phúc Atallah.

Đón năm mới phương xa là động lực lớn lao của U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Đây là khách sạn 5 sao sang trọng, nổi tiếng với nguồn gốc Thụy Sĩ, chất lượng dịch vụ và bản sắc thương hiệu riêng biệt, bao gồm cả món kem nổi tiếng của mình, được xem là một trong những địa điểm chất lượng uy tín ở Jeddah, thành phố lớn thứ 2 Ả Rập Xê Út.

Từ trước đó, công tác hậu cần để chuẩn bị điều kiện ăn ở tốt nhất cho U.23 Việt Nam đã được VFF lên kế hoạch và triển khai kỹ lưỡng, nhờ mối quan hệ rất tốt đã được xây dựng trước đó.

Dự kiến trong những ngày tới, HLV Kim Sang-sik sẽ vẫn duy trì khối lượng tập luyện kết hợp nghỉ ngơi chặt chẽ, để làm sao U.23 Việt Nam có thể đạt mức sẵn sàng cao nhất để vượt qua U.23 Jordan ở trận mở màn ngày 6.1.