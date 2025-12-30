Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Việt Nam

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/12/2025 18:11 GMT+7

Chấn thương vai của thủ môn Nguyễn Tân đang buộc HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án, khả năng cao phải bổ sung gấp người cho U.23 Việt Nam.

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…- Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Tân (trái) khả năng cao phải sớm chia tay VCK U.23 châu Á 2026 vì chấn thương

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam thiệt quân

Những ngày này, đội tuyển U.23 Việt Nam đang ráo riết những khâu chuẩn bị cuối cùng hướng đến VCK U.23 châu Á, nơi thầy trò Kim Sang-sik đặt ra mục tiêu đi sâu nhất có thể.

Một trong những bước quan trọng nhất của ông Kim chính là hoàn tất bản danh sách 23 cái tên chính thức sẽ thi đấu ở giải đấu diễn ra tại À Rập Xê Út, với trận ra quân gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.

Trong số này, tương lai của tiền đạo Bùi Vĩ Hào vẫn đang là dấu hỏi lớn, khi phong độ và sự máu lửa của anh vẫn rất cần thiết nhưng sẽ đồng nghĩa phải nói lời chia tay với 1 thành viên đoạt HCV SEA Games 33.

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…- Ảnh 2.

Nguyễn Tân (13) trong giây phút đăng quang cùng U.23 Việt Nam tại SEA Games 33

ảnh: Nhật Thịnh

Tiếc rằng, trước khi HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng cho Vĩ Hào, thì ông đã phải thực hiện một điều đáng tiếc khác khi thủ môn số 3 Nguyễn Tân bất ngờ bị đau vai.

Chấn thương sát thềm khởi tranh giải đấu quan trọng như VCK U.23 châu Á đang khiến đội tuyển U.23 Việt Nam phải cân nhắc, tính toán kỹ càng và thận trọng.

Xem như "trong cái rủi có cái may", Nguyễn Tân là thủ môn thứ 3, xếp phía sau Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình - 2 người đã có phong độ rất tốt trong màu áo U.22 Việt Nam. Do đó, BHL cũng có thể giảm thiểu ảnh hưởng chuyên môn đến mức tối thiểu.

Ai sẽ bổ sung gấp từ Việt Nam?

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik đang tích cực cùng U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Nhật Thịnh

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ phải nói lời chia tay sớm với Nguyễn Tân, chàng thủ môn trẻ giàu tiềm năng sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng là 1,90 m.

Ngay lúc này, BHL U.23 Việt Nam và bộ phận chuyên môn của VFF đang phải tính toán, lựa chọn gương mặt phù hợp để bổ sung gấp từ Việt Nam.

Trong số các ứng viên, đang nổi lên cái tên Phạm Đình Hải - thủ môn 19 tuổi cao 1,85 m của CLB Hà Nội. Chàng trai sinh năm 2006 từng khoác áo các đội tuyển U.16, U.17, U.19 và U.20 Việt Nam.

Gần nhất, anh từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên tập trung đội tuyển U.22 Việt Nam trước khi được trả về CLB Hà Nội, đành lỡ hẹn với SEA Games 33.

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…- Ảnh 4.

Trung Kiên vẫn là chốt chặn vững chắc cho U.23 Việt Nam

ảnh: Nguyên Khang

Ngoài ra, ông Kim - theo chiến lược gối đầu dài hạn - cũng có thể hướng ánh mắt đến một cái tên rất giàu tiềm năng khác là tài năng trẻ Hoa Xuân Tín.

Chàng trai sinh năm 2008 năm nay mới 17 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao đến 1,87 m và sải tay dài lợi hại. Khả năng chơi chân tốt, tố chất thần kinh vững vàng và khả năng đánh chặn nhờ sự gan dạ và phản xạ nhanh.

Còn độ tuổi teen, nhưng từ năm 17 tuổi Xuân Tín đã thuyết phục được HLV Nguyễn Minh Phương trao suất bắt chính ở CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) ở mùa giải 2024 - 2025. Nếu được gọi bổ sung sẽ là cơ hội cọ xát quý giá cho chàng trai đang là số 1 ở đội tuyển U.17 Việt Nam và xa hơn.

