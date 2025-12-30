Hàng thủ thép sẽ giúp U.23 Việt Nam leo lên đỉnh U.23 châu Á

B ÀI HỌC TỪ SEA G AMES 33

Dù toàn thắng 11 trận chính thức trong năm 2025, trong đó có 4 trận thuyết phục tại SEA Games 33, nhưng U.23 VN chưa phải là một tập thể hoàn hảo. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik suýt vỡ trận ở chung kết SEA Games trước Thái Lan bởi tuyến phòng ngự lỏng lẻo, liên tục để đối thủ xuyên thủng. Hàng hậu vệ tưởng chừng như vững chãi với Lý Đức, Nhật Minh và Hiểu Minh, đã bối rối trước những pha chuyển đổi trạng thái và phản công tốc độ của đối phương, để rồi lộ ra khoảng trống dẫn đến bàn thua. Đây không chỉ là vấn đề của từng hậu vệ, mà còn của cả tập thể khi cự ly đội hình và chiến thuật hoàn toàn vụn vỡ trong bối cảnh toàn đội căng cứng tâm lý.

Các cầu thủ U.23 VN miệt mài tập luyện tại Qatar Ảnh: VFF

Kịch bản này có thể lặp lại ở vòng chung kết U.23 châu Á, bởi 2 trong 3 đối thủ của U.23 VN (U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan) đều rất mạnh về kỹ thuật và khả năng bứt tốc quãng ngắn. U.23 Kyrgyzstan dù bị đánh giá thấp nhất bảng, song cũng có lối chơi ban bật nhỏ, nhuyễn đậm chất Trung Á. Các đối thủ ở giải U.23 châu Á đều là thuốc thử liều cao cho khả năng chống chịu áp lực của học trò HLV Kim Sang-sik.

Tất nhiên, U.23 VN đã được chuẩn bị kỹ càng. 6 trận giao hữu gặp U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan trong năm 2025 đã cho Nhật Minh cùng đồng đội cái nhìn bao quát về cách triển khai bóng và áp lực tấn công của những đội tuyển đẳng cấp nhất châu Á. U.23 VN cũng có thành tích khá tốt khi ở cả 6 trận đều chỉ lọt lưới tối đa 1 bàn. Đội quân của HLV Kim Sang-sik tổ chức đội hình phòng ngự chặt chẽ, uyển chuyển trước sức ép, khả năng tranh chấp tay đôi nhờ 8 cầu thủ cao trên 1,8 m (trong đó chủ yếu là thủ môn, hậu vệ). Dù vậy, sân chơi chính thức khác với giao hữu. Các trận đấu ở giải châu Á rất nóng cả về nghĩa đen (thời tiết khắc nghiệt tại Ả Rập Xê Út) lẫn nghĩa bóng, khi sức ép có thể khiến cầu thủ mắc sai lầm nhiều hơn, mà hiệp 1 trận chung kết SEA Games là ví dụ.

Bởi vậy, U.23 VN đang tích cực vá lỗi. HLV Kim Sang-sik đã mổ băng phân tích cho học trò những thiếu sót ở SEA Games 33, trong đó các bàn thua ở trận chung kết được nhắc đi nhắc lại. Theo trung vệ Lý Đức, HLV Kim Sang-sik chú trọng rèn lại hàng thủ, đặc biệt ở khâu chống bóng bổng, vì các đối thủ đều chơi lật cánh đánh đầu tương đối hiệu quả, đặc biệt là U.23 Jordan, đội mới điền tên 3 tuyển thủ quốc gia vừa giành ngôi á quân Arab Cup vào đội hình. U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út đều cơ bắp và thiện chiến, đủ sức biến từng quả treo bóng trở thành mối đe dọa với khung thành thủ môn Trung Kiên. Dù các hậu vệ U.23 VN có thể hình và tranh chấp tốt, nhưng cần đọc điểm rơi, phối hợp bắt bài nhịp chạy của đối thủ chặt chẽ hơn, mới có thể xây trận địa phòng ngự vững vàng ở vòng bảng.

K HÔNG CHỈ LÀ HẬU VỆ

Cũng giống người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik không xây hệ thống phòng ngự chỉ dựa trên hậu vệ.

Ở AFF Cup 2024, ông Kim từng gây bất ngờ khi giao nhiệm vụ phá lối chơi đối thủ cho tiền đạo Vĩ Hào. Chân sút 22 tuổi này đã làm rối loạn đối thủ nhờ đeo bám và truy cản tốt, lọt vào tốp 10 cầu thủ phòng ngự hiệu quả nhất giải. Một tiền đạo biết đánh chặn có giá trị không kém một hậu vệ giỏi, khi giúp U.23 VN hóa giải nguy hiểm từ trong trứng nước.

Tin vui cho thầy Kim khi Vĩ Hào trở lại. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay những máy quét bền bỉ, đủ sức pressing gây áp lực ở mọi tuyến, như Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Thuận, Đình Bắc. Hệ thống phòng ngự của U.23 VN cần nguồn năng lượng của tuyến trên để giảm tải gánh nặng cho hàng hậu vệ.

Với những cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào cùng tâm lý tự tin sau hàng loạt thành công năm 2025, U.23 VN đã sẵn sàng chơi sòng phẳng tại giải U.23 châu Á 2026. Tuyến phòng ngự chắc chắn là tấm giáp vững vàng trong những ngày "leo núi" khó khăn của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Ả Rập Xê Út.