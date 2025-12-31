Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’

Nam Nhi
Nam Nhi
31/12/2025 10:02 GMT+7

Khi giờ G của giải U.23 châu Á 2026 đang đến rất gần, U.23 Việt Nam lại phải đối diện một thách thức không mong muốn: chấn thương liên tiếp gõ cửa.

U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’- Ảnh 1.

Tài năng trẻ Lê Phát đang có phong độ cao trong màu áo U.23 Việt Nam

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam căng mình phập phồng vì chấn thương

Trận ra quân gặp U.23 Jordan vào ngày 6.1.2026 chưa diễn ra, nhưng HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đã phải căng mình tính toán bài toán nhân sự cho U.23 Việt Nam trong bối cảnh AFC chỉ cho phép đăng ký đúng 23 cầu thủ.

Những ngày cuối của quá trình chuẩn bị, đội tuyển liên tục nhận tin không vui. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Đặng Tuấn Phong, người buộc phải nói lời chia tay đội tuyển vì chấn thương.

Chưa kịp nguôi ngoai, U.23 Việt Nam tiếp tục "mất ăn mất ngủ" khi Thanh Nhàn bị rách bắp trong buổi tập ngày 29.12, dù không hề va chạm với bất kỳ ai. Tiền đạo này sau đó đã phải ngồi ngoài ở trận giao hữu với U.23 Syria tối 30.12.

U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’- Ảnh 2.

Phạm Đình Hải sẽ sang Ả Rập Xê Út ngày 2.1, thay cho thủ môn Nguyễn Tân bị đau vai

U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’- Ảnh 3.

Trận giao hữu với U.23 Syria để lại những tín hiệu mừng lẫn đáng lo

ảnh: VFF

Ở tuyến dưới, nỗi lo cũng xuất hiện trong khung gỗ. Thủ môn Nguyễn Tân bị đau vai, không thể đảm bảo trạng thái thi đấu tốt nhất và đã được HLV Kim Sang-sik thay thế bằng Đình Hải của CLB Hà Nội.

Sự xáo trộn bất đắc dĩ này khiến BHL phải điều chỉnh lại kế hoạch, nhất là khi giải đấu chỉ cho đăng ký 23 cái tên - mỗi ca chấn thương lúc này đều là tổn thất lớn. Chưa dừng lại ở đó, trận giao hữu với U.23 Syria tiếp tục mang đến những tín hiệu khiến BHL thấp thỏm.

Bùi Vĩ Hào, được bố trí đá chính và thi đấu hết hiệp 1 trước khi rời sân cùng đội hình xuất phát, có dấu hiệu bị đau. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng việc một trụ cột tiềm năng tỏ ra lo lắng về thể trạng rõ ràng không phải điều HLV Kim Sang-sik mong muốn trước thềm giải đấu khắc nghiệt.

Cẩn trọng tối đa

U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam sẽ cần phải tính toán kỹ để bảo đảm thể lực

ảnh: VFF

Thực tế, mối lo chấn thương càng trở nên đáng ngại khi các đối thủ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 đều rất mạnh về thể chất. U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út đều sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi thiên về sức mạnh và tranh chấp quyết liệt.

Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, khả năng chịu va chạm và nhất là các phương án phục hồi hiệu quả, U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong các cuộc đối đầu căng thẳng.

Lịch thi đấu dày đặc cũng là một thử thách không nhỏ: U.23 Việt Nam lần lượt ra sân vào các ngày 6.1, 9.1 và 12.1. Khoảng nghỉ ngắn giữa các trận buộc BHL phải tính toán kỹ lưỡng việc xoay vòng đội hình, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro chấn thương trong tập luyện lẫn thi đấu.

Trước giờ G, điều U.23 Việt Nam cần nhất không chỉ là chiến thuật hay tinh thần, mà còn là sự cẩn trọng tối đa trong việc giữ gìn lực lượng. Bởi ở một giải đấu mà thể chất đóng vai trò then chốt, mất người vì chấn thương đồng nghĩa với việc tự làm khó mình trong cuộc đua khốc liệt ở sân chơi châu lục.

Tin liên quan

Thanh Nhàn nguy cơ lỡ hẹn giải châu Á vì chấn thương nặng, U.23 Việt Nam gọi gấp Phạm Đình Hải

Thanh Nhàn nguy cơ lỡ hẹn giải châu Á vì chấn thương nặng, U.23 Việt Nam gọi gấp Phạm Đình Hải

U.23 Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026 trong bối cảnh liên tiếp đón nhận tin không vui về lực lượng.

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Kim Vĩ Hào Thanh nhàn jordan ả rập xê út Kyrgyzstan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận