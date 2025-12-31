U.23 Việt Nam trước giờ G: Cẩn trọng với cơn bão chấn thương, HLV Kim Sang-sik ‘nín thở’

Tài năng trẻ Lê Phát đang có phong độ cao trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: VFF

U.23 Việt Nam căng mình phập phồng vì chấn thương

Trận ra quân gặp U.23 Jordan vào ngày 6.1.2026 chưa diễn ra, nhưng HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đã phải căng mình tính toán bài toán nhân sự cho U.23 Việt Nam trong bối cảnh AFC chỉ cho phép đăng ký đúng 23 cầu thủ.

Những ngày cuối của quá trình chuẩn bị, đội tuyển liên tục nhận tin không vui. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Đặng Tuấn Phong, người buộc phải nói lời chia tay đội tuyển vì chấn thương.

Chưa kịp nguôi ngoai, U.23 Việt Nam tiếp tục "mất ăn mất ngủ" khi Thanh Nhàn bị rách bắp trong buổi tập ngày 29.12, dù không hề va chạm với bất kỳ ai. Tiền đạo này sau đó đã phải ngồi ngoài ở trận giao hữu với U.23 Syria tối 30.12.

Phạm Đình Hải sẽ sang Ả Rập Xê Út ngày 2.1, thay cho thủ môn Nguyễn Tân bị đau vai

Trận giao hữu với U.23 Syria để lại những tín hiệu mừng lẫn đáng lo ảnh: VFF

Ở tuyến dưới, nỗi lo cũng xuất hiện trong khung gỗ. Thủ môn Nguyễn Tân bị đau vai, không thể đảm bảo trạng thái thi đấu tốt nhất và đã được HLV Kim Sang-sik thay thế bằng Đình Hải của CLB Hà Nội.

Sự xáo trộn bất đắc dĩ này khiến BHL phải điều chỉnh lại kế hoạch, nhất là khi giải đấu chỉ cho đăng ký 23 cái tên - mỗi ca chấn thương lúc này đều là tổn thất lớn. Chưa dừng lại ở đó, trận giao hữu với U.23 Syria tiếp tục mang đến những tín hiệu khiến BHL thấp thỏm.

Bùi Vĩ Hào, được bố trí đá chính và thi đấu hết hiệp 1 trước khi rời sân cùng đội hình xuất phát, có dấu hiệu bị đau. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng việc một trụ cột tiềm năng tỏ ra lo lắng về thể trạng rõ ràng không phải điều HLV Kim Sang-sik mong muốn trước thềm giải đấu khắc nghiệt.

Cẩn trọng tối đa

U.23 Việt Nam sẽ cần phải tính toán kỹ để bảo đảm thể lực ảnh: VFF

Thực tế, mối lo chấn thương càng trở nên đáng ngại khi các đối thủ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 đều rất mạnh về thể chất. U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út đều sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi thiên về sức mạnh và tranh chấp quyết liệt.

Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, khả năng chịu va chạm và nhất là các phương án phục hồi hiệu quả, U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong các cuộc đối đầu căng thẳng.

Lịch thi đấu dày đặc cũng là một thử thách không nhỏ: U.23 Việt Nam lần lượt ra sân vào các ngày 6.1, 9.1 và 12.1. Khoảng nghỉ ngắn giữa các trận buộc BHL phải tính toán kỹ lưỡng việc xoay vòng đội hình, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro chấn thương trong tập luyện lẫn thi đấu.

Trước giờ G, điều U.23 Việt Nam cần nhất không chỉ là chiến thuật hay tinh thần, mà còn là sự cẩn trọng tối đa trong việc giữ gìn lực lượng. Bởi ở một giải đấu mà thể chất đóng vai trò then chốt, mất người vì chấn thương đồng nghĩa với việc tự làm khó mình trong cuộc đua khốc liệt ở sân chơi châu lục.