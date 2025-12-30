VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "U.23 Việt Nam vừa khép lại trận giao hữu trước thềm VCK U.23 châu Á 2026 với U.23 Syria. Tỷ số 1-2 nghiêng về đội bạn, trong đó bàn thắng duy nhất của U.23 Việt Nam được ghi do công Lê Phát ở phút 87.

Lê Viktor và Văn Thuận Ảnh: VFF

Trận đấu rất bổ ích cho U.23 Việt Nam

Văn Thuận bỏ lỡ cơ hội ở phút 45 khi cách khung thành hơn 3 m, vẫn sút ra ngoài

Lê Phát ghi bàn phút 87 Ảnh: VFF

Đây là trận đấu được đánh giá là “bài test” chuyên môn quan trọng đối với cả hai đội, vì vậy không giới hạn số lượng thay người trong hai hiệp đấu.

HLV Kim Sang-sik đã tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ đều được ra sân cọ xát, ngoại trừ thủ môn Nóng và tiền đạo Thanh Nhàn phải ngồi ngoài do gặp vấn đề về chấn thương.

Trận đấu với U.23 Syria mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn quý giá, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi và hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi U.23 Việt Nam bước vào hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026".

