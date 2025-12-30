Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân

Linh Nhi
Linh Nhi
30/12/2025 22:21 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong trận giao hữu với U.23 Syria vào tối 30.12, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng nhân sự khác nhau trong 2 hiệp.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "U.23 Việt Nam vừa khép lại trận giao hữu trước thềm VCK U.23 châu Á 2026 với U.23 Syria. Tỷ số 1-2 nghiêng về đội bạn, trong đó bàn thắng duy nhất của U.23 Việt Nam được ghi do công Lê Phát ở phút 87. 

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân- Ảnh 1.

Lê Viktor và Văn Thuận

Ảnh: VFF

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân- Ảnh 2.

Trận đấu rất bổ ích cho U.23 Việt Nam

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân- Ảnh 3.

Văn Thuận bỏ lỡ cơ hội ở phút 45 khi cách khung thành hơn 3 m, vẫn sút ra ngoài

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân- Ảnh 4.

VFF nói gì về trận thua của U.23 Việt Nam, báo tin không vui về Thanh Nhàn và Nguyễn Tân- Ảnh 5.

Lê Phát ghi bàn phút 87

Ảnh: VFF

Đây là trận đấu được đánh giá là “bài test” chuyên môn quan trọng đối với cả hai đội, vì vậy không giới hạn số lượng thay người trong hai hiệp đấu. 

HLV Kim Sang-sik đã tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ đều được ra sân cọ xát, ngoại trừ thủ môn Nóng và tiền đạo Thanh Nhàn phải ngồi ngoài do gặp vấn đề về chấn thương. 

Trận đấu với U.23 Syria mang lại nhiều dữ liệu chuyên môn quý giá, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi và hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi U.23 Việt Nam bước vào hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026".

Tin liên quan

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2: Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, Lê Phát rút ngắn tỷ số

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2: Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, Lê Phát rút ngắn tỷ số

Chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, tối 30.12, U.23 Việt Nam có trận giao hữu chất lượng với U.23 Syria trên sân Hamad Bin Kalifa (Qatar). Đội bạn có thể hình cực tốt và đạt hiệu quả cao về tần suất ghi bàn.

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…

Hàng thủ thép sẽ giúp U.23 Việt Nam leo lên đỉnh U.23 châu Á

Khám phá thêm chủ đề

VFF Thanh nhàn Nguyễn Tân Liên đoàn bóng đá việt nam Kim Sang-sik U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận