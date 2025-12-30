Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2: Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, Lê Phát rút ngắn tỷ số

Văn Trình
Văn Trình
30/12/2025 21:11 GMT+7

Chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á, tối 30.12, U.23 Việt Nam có trận giao hữu chất lượng với U.23 Syria trên sân Hamad Bin Kalifa (Qatar). Đội bạn có thể hình cực tốt và đạt hiệu quả cao về tần suất ghi bàn.

U.23 Việt Nam tạo nhiều tình huống, nhưng...

HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm đội hình khi tung ra sân nhiều gương mặt quen thuộc như thủ môn Trần Trung Kiên cùng các cầu thủ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang... Đặc biệt, Bùi Vĩ Hào được ra sân ngay từ đầu. U.23 Việt Nam có nhân sự tốt.

Bước vào trận đấu, U.23 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, tổ chức pressing và sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ đến từ Tây Á. Tuy nhiên, U.23 Syria cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và tận dụng hiệu quả cơ hội hiếm hoi có được. Phút 40, từ một tình huống lên bóng nhanh, đội bạn ghi bàn mở tỷ số, khiến U.23 Việt Nam tạm bị dẫn 0-1 khi hiệp 1 khép lại.

U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2: Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, Lê Phát rút ngắn tỷ số- Ảnh 1.

Đình Bắc và U.23 Việt Nam có trận giao hữu bổ ích trước giải U.23 châu Á

Ảnh: VFF

Trước đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra thế trận không hề lép vế. Phút 45, Văn Thuận (được tung vào sân thay Đình Bắc phút 28) có cơ hội mười mươi khi đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 3 m, nhưng đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài khung thành. Đây là một trong số 3 đến 4 tình huống ngon ăn mà U.23 Việt Nam bỏ lỡ trong hiệp đấu đầu tiên.

Dù cầm bóng ít hơn, U.23 Syria lại cho thấy hiệu quả trong lối chơi, khi chỉ cần một cơ hội rõ ràng để chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, phút 58, U.23 Việt Nam bị dẫn 0-2.

Phút 87, Lê Phát (được thay vào trong hiệp 2) ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Trận đấu trở thành bài test quan trọng, giúp U.23 Việt Nam nhìn lại khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh dứt điểm, trước khi bước vào sân chơi U.23 châu Á đầy khắc nghiệt phía trước.

Tin liên quan

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…

Nóng: U.23 Việt Nam phải thay quân gấp sát VCK U.23 châu Á, người thay bất ngờ là…

Chấn thương vai của thủ môn Nguyễn Tân đang buộc HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc kỹ lưỡng các phương án, khả năng cao phải bổ sung gấp người cho U.23 Việt Nam.

Hàng thủ thép sẽ giúp U.23 Việt Nam leo lên đỉnh U.23 châu Á

Vĩ Hào đang cực khỏe, quyết không để thầy Kim loại khỏi U.23 Việt Nam: ‘Tôi đã sẵn sàng’

Khám phá thêm chủ đề

VFF Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Đình Bắc Văn Thuận Trần Trung Kiên Kim Sang-sik U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận