U.23 Việt Nam thua U.23 Syria 1-2: Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, Lê Phát rút ngắn tỷ số

U.23 Việt Nam tạo nhiều tình huống, nhưng...

HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm đội hình khi tung ra sân nhiều gương mặt quen thuộc như thủ môn Trần Trung Kiên cùng các cầu thủ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang... Đặc biệt, Bùi Vĩ Hào được ra sân ngay từ đầu. U.23 Việt Nam có nhân sự tốt.

Bước vào trận đấu, U.23 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, tổ chức pressing và sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ đến từ Tây Á. Tuy nhiên, U.23 Syria cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và tận dụng hiệu quả cơ hội hiếm hoi có được. Phút 40, từ một tình huống lên bóng nhanh, đội bạn ghi bàn mở tỷ số, khiến U.23 Việt Nam tạm bị dẫn 0-1 khi hiệp 1 khép lại.

Đình Bắc và U.23 Việt Nam có trận giao hữu bổ ích trước giải U.23 châu Á Ảnh: VFF

Trước đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra thế trận không hề lép vế. Phút 45, Văn Thuận (được tung vào sân thay Đình Bắc phút 28) có cơ hội mười mươi khi đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 3 m, nhưng đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài khung thành. Đây là một trong số 3 đến 4 tình huống ngon ăn mà U.23 Việt Nam bỏ lỡ trong hiệp đấu đầu tiên.

Dù cầm bóng ít hơn, U.23 Syria lại cho thấy hiệu quả trong lối chơi, khi chỉ cần một cơ hội rõ ràng để chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, phút 58, U.23 Việt Nam bị dẫn 0-2.

Phút 87, Lê Phát (được thay vào trong hiệp 2) ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Trận đấu trở thành bài test quan trọng, giúp U.23 Việt Nam nhìn lại khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh dứt điểm, trước khi bước vào sân chơi U.23 châu Á đầy khắc nghiệt phía trước.