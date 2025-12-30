Thanh Nhàn nguy cơ lỡ hẹn giải châu Á vì chấn thương nặng, U.23 Việt Nam gọi gấp Phạm Đình Hải

Thủ môn Phạm Đình Hải thay thế thủ môn thứ ba của U.23 Việt Nam

Thủ môn Nguyễn Tân không may dính chấn thương vai và buộc phải nói lời chia tay U.23 Việt Nam trước thềm giải đấu. Đây là tổn thất đáng tiếc với ban huấn luyện U.23 Việt Nam, bởi theo quy định của BTC giải, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ và bắt buộc phải có đủ 3 thủ môn.

Thủ môn Phạm Đình Hải (thứ hai từ trái sang) Ảnh: FBNV

Trước tình hình trên, ban huấn luyện đã nhanh chóng đưa ra quyết định bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải – gương mặt trẻ sinh năm 2006 của CLB Hà Nội. Đình Hải mới 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1,85 m và từng nhiều lần được “thử lửa” trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia như U.16, U.17, U.19 và U.20 Việt Nam.

Thủ thành này sẽ từ Việt Nam bay sang Ả Rập Xê Út để hội quân cùng đội, khi U.23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar và di chuyển sang địa điểm thi đấu chính thức vào ngày 2.1. U.23 Việt Nam có 3 thủ môn gồm Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình và Phạm Đình Hải.

Thành Nhàn mới bị chấn thương ngày 29.12

Ngoài thủ môn Nguyễn Tân, “cơn bão” chấn thương còn tiếp tục ập đến với U.23 Việt Nam. Trong buổi tập chiều 29.12, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn dính chấn thương khá nặng (rách bắp) và không thể ra sân ở trận giao hữu gặp U.23 Syria vào tối 30.12. Đây là thông tin khiến ban huấn luyện và người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi Thanh Nhàn vừa mới trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Thanh Nhàn thiếu may mắn Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại SEA Games 33, tiền đạo này đã có màn tái xuất đầy ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, trong trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, Thanh Nhàn đã sắm vai người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho U.23 Việt Nam, mang về tấm HCV đầy cảm xúc.

Với chấn thương mới nhất, Thanh Nhàn đang đối diện nguy cơ lỡ hẹn với VCK U.23 châu Á 2026, vì trận ra quân U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan sẽ diễn ra ít ngày tới (6.1). HLV Kim Sang-sik có thể sẽ buộc phải loại anh khỏi danh sách 23 cầu thủ. Hiện đội đang có 24 cầu thủ vì trước ngay sang Qatar tập huấn, U.23 Việt Nam đã phải chia tay với trung vệ Đặng Tuấn Phong, cũng vì anh dính chấn thương.

Trong bối cảnh giải đấu đã cận kề, những tổn thất liên tiếp về lực lượng rõ ràng đang đặt ra bài toán không nhỏ cho ban huấn luyện U.23 Việt Nam trên hành trình chinh phục sân chơi châu lục.