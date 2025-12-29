Tổng thư ký VFF: Truyền 'lửa' SEA Games 33 vào giải TNSV THACO cup 2026

Sự hứng khởi từ HCV bóng đá SEA Games 33

Vừa trở về sau 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, ông Nguyễn Văn Phú không giấu được sự hào hứng khi đến dự lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – cúp THACO 2026 (TNSV THACO Cup 2026). Mở đầu bài phát biểu, vị lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh: "Tôi mang tới đây niềm hứng khởi lớn khi bóng đá Việt Nam vừa khép lại một kỳ SEA Games rất thành công tại Thái Lan. Những niềm hứng khởi này chắc chắn đang tràn đầy trong tinh thần của 60 đội bóng sinh viên tham dự giải TNSV THACO cup lần này. Các sinh viên tham gia giải đấu ở độ tuổi từ 18 đến 25. Đây là độ tuổi đẹp nhất và cũng là độ tuổi mà U.22 Việt Nam vừa thành công tại SEA Games 33, rồi U.23 Việt Nam trong những ngày này đang tập huấn tại Qatar sẽ sang Ả Rập Xê Út để thi đấu VCK U.23 châu Á 2026".

Nhìn lại hành trình đã qua, Tổng thư ký VFF đánh giá cao sự phát triển của giải. "Giải đấu với vòng loại trải dài trên toàn quốc, từ miền Bắc, miền Trung, TP.HCM và Tây Nam bộ. Tất cả các sân đấu như sân Trường ĐH Thủy lợi, sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sân Tao Đàn… đều rất tốt. Với một người đã qua thời sinh viên và hiện tại vẫn gắn bó với công tác đào tạo sinh viên, tôi mong muốn làm sao những địa điểm này sẽ có nhiều hơn nữa trong tương lai. Với một người hiện vẫn gắn bó với công tác đào tạo, tôi mong muốn làm sao những địa điểm chất lượng này sẽ có nhiều hơn nữa trong tương lai", ông Phú kỳ vọng.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng ban Tổ chức giải (thứ hai từ trái qua), Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ (giữa) và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (thứ hai từ phải qua) cùng đại diện các đơn vị tài trợ ẢNH: ĐỘC LẬP

Để đảm bảo một sân chơi công bằng và bền vững, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định VFF sẽ đồng hành chặt chẽ với Báo Thanh Niên trong công tác chuyên môn. Cụ thể, VFF sẽ điều phối lực lượng trọng tài, giám sát trọng tài và giám sát trận đấu dày dạn kinh nghiệm nhất cho giải.

"Vì vinh dự chung và hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam"

Tổng thư ký VFF đưa ra lời nhắc nhở quan trọng đối với 60 trường đại học, cao đẳng, học viện tham dự: "Sự nỗ lực từ phía các trường là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh, đặc biệt là trong công tác rà soát nhân sự để có đội hình chuẩn nhất theo điều lệ, vì vinh dự chung và hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam".

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ bốc thăm vòng loại chiều 29.12 ẢNH: VFF

Kết thúc bài phát biểu, ông Phú nhấn mạnh, sau giải đấu quốc nội, người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến hình ảnh tươi đẹp của bóng đá sinh viên trong giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 diễn ra tại sân Trường ĐH Nha Trang.

Giải TNSV THACO cup 2026 có 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (Trường ĐH Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, tranh 11 suất dự VCK. Vòng loại tranh tài từ ngày 9 - 27.1.2026. Các khu vực vòng loại gồm: phía bắc (bảng A), Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng; bảng B), TP.HCM (bảng C), Tây Nam bộ (bảng D).



