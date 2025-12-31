VFF tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm tại giải U.19 quốc gia, công bố 8 quyết định kỷ luật

Một loạt cá nhân và tập thể giải U.19 thi đấu không đúng khả năng

Theo VFF, những vi phạm liên quan đến giải U.19 quốc gia đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu, đồng thời làm tổn hại uy tín của VFF cũng như hình ảnh chung của bóng đá Việt Nam. Trên cơ sở xem xét báo cáo chuyên môn và các tài liệu liên quan, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm.



Cụ thể, các quyết định kỷ luật được ban hành gồm: kỷ luật thủ môn Dương Thanh Tú cùng các cầu thủ Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ (đều thuộc đội U.19 Hoài Đức); kỷ luật cầu thủ Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh (đội U.19 Luxury Hạ Long); kỷ luật cầu thủ Đào Minh Trí (đội U.19 Trung tâm bóng đá Đào Hà).

VFF trong vài ngày qua, liên tục có những án phạt nghiêm khắc liên quan đến giải U.19 quốc gia

Theo đó, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 do thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và uy tín của VFF.

VFF khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức thi đấu và các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá. Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, qua đó làm trong sạch môi trường bóng đá, bảo vệ các giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao trung thực và tạo nền tảng phát triển bền vững, minh bạch cho bóng đá Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, các cầu thủ bị kỷ luật có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF.