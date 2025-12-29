‘Tác động vật lý’ với trọng tài, HLV đội U.19 Hà Tĩnh bị cấm làm nhiệm vụ 6 trận

Quyết định số 1249 của Ban Kỷ luật đã phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 06 trận kế tiếp đối với ông Đinh Văn Dũng, HLV đội U.19 Hà Tĩnh do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với trọng tài trong trận đấu giữa đội Sông Lam Nghệ An và đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 27.12.2025 tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026. Ông Đinh Văn Dũng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định.

VFF luôn nghiêm khắc với các hành vi phản cảm Ảnh: VFF

Quyết định số 1250 ghi rõ phạt 1,25 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Anh Cường, trợ lý HLV đội U.19 Hà Tĩnh do đã có hành vi phản ứng đối với trọng tài trong trận đấu giữa đội Sông Lam Nghệ An và đội Hà Tĩnh ngày 27.12.2025 tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026.



Các án phạt khác liên quan đến giải U.19

Cách đây ít ngày, VFF phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Trần Quang Duy và cầu thủ Trương Phú Quý, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

VFF phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp đối với cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, thủ môn Nguyễn Công Thuận, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

