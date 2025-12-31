HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch ‘nóng’ khi Thanh Nhàn chấn thương: U.23 Việt Nam đã có...

U.23 Việt Nam biến động lực lượng

U.23 Việt Nam có nguy cơ mất Thanh Nhàn ở VCK U.23 châu Á, khi chân sút sinh năm 2003 bị rách bắp chân trong buổi tập trước thềm trận giao hữu với U.23 Syria. Thủ môn dự bị Nguyễn Tân cũng đau vai, sau đó phải rời đội để nhường chỗ cho Đình Hải, người gác đền trẻ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Biến động lực lượng liên tục đặt ra cho HLV Kim Sang-sik bài toán khó trước ngày lên đường sang Ả Rập Xê Út. Ông Kim đã ưu tiên sự ổn định khi mang nguyên bộ khung vô địch SEA Games 33 để dự giải châu Á, chỉ gọi thêm hai cái tên Vĩ Hào và Văn Hà. Giờ đây, nếu Thanh Nhàn không kịp bình phục, chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán lại con người.

Thanh Nhàn (trái) có nguy cơ lỡ VCK U.23 châu Á do chấn thương ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bởi khác với thủ môn dự bị Nguyễn Tân, Thanh Nhàn là nhân tố quan trọng. Chân sút 22 tuổi đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở cả hai trận gặp Philippines (2-0) ở bán kết và Thái Lan (3-2) ở chung kết.

Kinh nghiệm, đẳng cấp của Thanh Nhàn nhỉnh hơn mặt bằng chung U.23 Việt Nam. Cầu thủ gốc Tây Ninh được ông Philippe Troussier đôn lên U.23 Việt Nam vào đầu năm 2023, rồi lên thẳng đội tuyển quốc gia vào cuối năm, khi mới 20 tuổi. Thanh Nhàn nhanh, khéo và có khả năng lên xuống bền bỉ nhờ nguồn thể lực dồi dào. Anh là miếng ghép thiết yếu để tạo nên thế tấn công cường độ cao, áp đặt liên tục mà HLV Kim Sang-sik xây dựng cho U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik, không ai là không thể thay thế ở U.23 Việt Nam.

Tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam vắng tiền vệ Văn Trường do chấn thương ở trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc. Tưởng như U.23 Việt Nam khó đá khi mất chân chuyền giàu kinh nghiệm, thế nhưng, cỗ máy của ông Kim vẫn vận hành trơn tru.

U.23 Việt Nam thắng một mạch 4 trận, ghi 9 bàn với các tiền vệ Xuân Bắc, Thái Sơn, Quốc Cường thay nhau trấn giữ khu trung tuyến. Ở trận chung kết, khi Quốc Cường bị ngợp trước áp lực của Thái Lan, Thái Sơn đã trở lại giữ nhịp chơi ổn định và châm ngòi cho 2 trong số 3 bàn của đội nhà.

Hệ thống của HLV Kim Sang-sik sinh ra để phục vụ cầu thủ, và ngược lại, chính cầu thủ cũng hưởng lợi từ hệ thống. Thanh Nhàn tỏa sáng ở SEA Games 33 khi được đặt trong tổng thể lối chơi phù hợp, nơi "khả năng chuyền bóng và di chuyển trực diện hướng lên của Nhàn được tận dụng", như chia sẻ của chính ông Kim.

U.23 Việt Nam đề cao lối chơi tập thể ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không có Thanh Nhàn, U.23 Việt Nam còn nguyên những nhân tố khác để giữ chất lượng tấn công, như Đình Bắc, Ngọc Mỹ hay Văn Thuận.

Triết lý của thầy Kim

Ở trận thua 1-2 của U.23 Syria, chân sút trẻ Lê Phát là tác giả bàn thắng duy nhất cho U.23 Việt Nam. Tại SEA Games 33, thần đồng 19 tuổi không được trọng dụng, nhưng anh vẫn có tên trong danh sách tập huấn Qatar chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á.

Lê Phát dù còn trẻ, nhưng lại chạy cực "nhiệt", tì đè tốt và năng nổ. HLV Kim Sang-sik giữ Lê Phát vì nhìn thấy giá trị của anh, dù hiện tại ông chưa sử dụng nhiều.

Tương tự, các nhân tố U.23 Việt Nam khác dù đá ít hay nhiều cũng đều có vai trò riêng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng nền móng lối chơi tập thể, nơi các cầu thủ luôn được đặt vào trạng thái sẵn sàng vào sân để tỏa sáng.

Thanh Nhàn rất quan trọng, nhưng ông Kim vẫn còn những "quân bài tẩy" như Lê Phát, Quốc Việt để lắp ghép hàng công. Vĩ Hào đã trở lại, mang sự khéo léo và nguồn năng lượng giúp U.23 Việt Nam pressing tốt hơn. Ở trận gặp U.23 Syria, U.23 Việt Nam giữ thế trận tấn công tương đối ổn và vấn đề chỉ là khâu ra quyết định chưa hiệu quả. Đó mới là bài toán HLV Kim Sang-sik cùng học trò đang tìm lời giải, chứ không phải câu hỏi "ai thay thế Thanh Nhàn?".

Vắng 1, 2 cầu thủ có lẽ không phải rắc rối lớn. U.23 Việt Nam được vận hành trên trục triết lý đề cao giá trị tập thể, nên sẽ không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào.