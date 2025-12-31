Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik thay gấp nhân sự cho U.23 Việt Nam: Nhân tố rất tiềm năng

Hồng Nam
Hồng Nam
31/12/2025 14:46 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U.23 châu Á 2026, thay thế cho thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong buổi tập gần đây của đội.

U.23 Việt Nam thay thủ môn

Theo đánh giá của bộ phận y tế, chấn thương vai của Nguyễn Tân cần thêm thời gian điều trị và phục hồi, không đảm bảo thể trạng tốt nhất để tham dự giải đấu. Trên cơ sở đó, ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã thống nhất phương án điều chỉnh lực lượng nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình, đặc biệt ở vị trí thủ môn trước thềm sân chơi châu lục.

Thủ môn Phạm Đình Hải được triệu tập thay thế cho Nguyễn Tân được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Đình Hải từng khoác áo các đội tuyển U.16, U.17, U.19 và U.20 Việt Nam, tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ trong nước và quốc tế.

HLV Kim Sang-sik thay gấp nhân sự cho U.23 Việt Nam: Nhân tố rất tiềm năng- Ảnh 1.

Thủ môn Phạm Đình Hải

ẢNH: VFF

Gần đây nhất, Đình Hải cũng đã có thời gian tập trung cùng U.23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, qua đó sớm làm quen với môi trường sinh hoạt và yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Bên cạnh trường hợp của Nguyễn Tân, U.23 Việt Nam hiện cũng đang theo dõi sát tình trạng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đang gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp. Bộ phận y tế của đội tuyển đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.

Hồi hộp chờ Thanh Nhàn 

Sự nghiệp Thanh Nhàn gắn liền với không ít lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối cùng các đội tuyển quốc gia. Anh từng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự Asian Cup 2023, nhưng chấn thương vào phút cuối khiến giấc mơ chinh phục sân chơi châu lục dang dở.

Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại tại U.23 châu Á 2024 và giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 (ASEAN Cup), khi chấn thương một lần nữa ngăn anh góp mặt.

Trong năm 2025, Thanh Nhàn cũng phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương trước khi có màn trở lại ấn tượng tại SEA Games 33.

Tại giải đấu này, tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi hai bàn thắng quan trọng, trong đó có pha lập công mang tính quyết định ở trận chung kết gặp U.22 Thái Lan, góp công lớn giúp U.22 Việt Nam vô địch.

Việc điều chỉnh lực lượng, song song với quá trình theo dõi, chăm sóc y tế cho các cầu thủ chấn thương, đang được ban huấn luyện U.23 Việt Nam triển khai thận trọng, nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho VCK U.23 châu Á 2026.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Đình Hải U.23 châu Á
