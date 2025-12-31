Đối thủ của U.23 Việt Nam tăng tốc, AFC nhận xét bất ngờ về U.23 Thái Lan

U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan ưu tiên giao hữu với các đội mạnh, U.23 Ả Rập Xê Út tập trung cao độ

Trong số 3 đội cùng bảng với U.23 Việt Nam, U.23 Jordan là đội có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. U.23 Jordan hiện đang trong giai đoạn tập huấn tại Qatar và dự kiến trong ngày 1.1.2026, họ sẽ có trận giao hữu gặp U.23 Nhật Bản, nhằm giúp HLV Omar Najhi (người Ma Rốc) thử nghiệm chiến thuật và hoàn chỉnh đội hình. Trước đó, U.23 Jordan cũng có trận giao hữu với đối thủ rất mạnh là U.23 Uzbekistan (hòa 0-0).

Theo truyền thông Jordan, hiện HLV Omar Najhi cũng đã chốt xong danh sách 23 cầu thủ dự VCK châu Á. Nhiều gương mặt chủ lực trong đội hình như Abdul Rahman Suleiman, Murad Al-Falouji, Salama Salman, Ahmad Ayman, Hashem Al-Mubaydeen… đều góp mặt. Dự kiến, trong trận gặp U.23 Nhật Bản, những cầu thủ này cũng sẽ ra sân.

“HLV Omar Najhi từng khẳng định ông và các học trò đặt mục tiêu rất cao ở VCK châu Á 2026. Chính vì thế, nhà cầm quân người Ma Rốc cũng có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, chú trọng vào sự ổn định trong giai đoạn cuối cùng trước khi bước vào giải đấu chính thức”, ký giả trang Khaberni nhấn mạnh.

U.23 Jordan sẽ có trận giao hữu với U.23 Nhật Bản - nhà đương kim vô địch giải U.23 châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACBOOK JFA

Trong khi đó, U.23 Kyrgyzstan cũng đang tăng tốc, chuẩn bị cho giải châu Á. Bắt đầu từ ngày 22.12, thầy trò HLV Edmar Aparecido lên đường sang UAE tập huấn. Dự kiến, chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần và mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) đặt ra là giúp các cầu thủ duy trì phong độ, tập thể lực và thử nghiệm lối chơi trước khi sang Ả Rập Xê Út tham dự giải. Họ thậm chí đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung từ 20.12, trong đó cái tên nổi bật nhất vẫn là Kimi Merk — tiền vệ gốc Đức từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo ở châu Âu.

Tuy nhiên, kế hoạch giao hữu của Kyrgyzstan một số trở ngại. Ban đầu, đội dự kiến có hai trận “đá kín” với U.23 Trung Quốc nhưng sau khi thua 0-1 trong trận đầu, trận đấu thứ hai đã bị hủy bỏ vào phút chót theo thỏa thuận vì lo ngại cường độ thi đấu quá cao và nguy cơ chấn thương. Để thay thế, Kyrgyzstan đã thi đấu với một CLB tại UAE và giành chiến thắng 6-0.

U.23 Kyrgyzstan sắp hoàn thành chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần ở UAE ẢNH: KFU/FACEBOOK

Trái ngược với U.23 Jordan hay U.23 Kyrgyzstan – những đội công khai lịch giao hữu và danh sách tập trung, đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út gần như “đóng cửa” truyền thông, chỉ phát đi các thông báo mang tính khái quát từ Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SFA). Theo giới chuyên môn Ả Rập Xê Út đây không phải điều bất thường khi việc giữ kín thông tin lực lượng, đặc biệt là đội hình chính thức, được xem là một phần trong chiến lược chuẩn bị của bóng đá trẻ nước này, nhất là khi họ bước vào giải đấu với vị thế chủ nhà và áp lực thành tích rất lớn.

Trang Al Watan dự đoán: “Sau khi đăng quang giải U.23 Ả Rập Cúp 2025 với chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết, U.23 Ả Rập Xê Út là một tập thể có chiều sâu và bản sắc riêng. Dự kiến, những ngôi sao như Rakan Al-Ghamdi, Abdulaziz Al-Aliwa, Abdullah Radif, Faisal Al-Ghamdi, Abdulrahman Al-Obaid sẽ góp mặt ở giải châu Á. Đồng thời, các thủ môn như Ahmad Abu Rasen, Turki Ba Al-Jawsh hay Muhannad Al-Yahya cũng sẽ xuất hiện”.

“Thay vì thử nghiệm quá nhiều gương mặt mới, U.23 Ả Rập Xê Út dường như ưu tiên duy trì bộ khung đã có sự kết dính và hiểu ý lẫn nhau trong lối chơi, một chiến lược có thể giúp họ bù đắp cho thiếu hụt kinh nghiệm ở một số vị trí trẻ hơn”, trang báo của Ả Rập Xê Út bình luận.

U.23 Ả Rập Xê Út được dự đoán vẫn giữ nguyên bộ khung vừa vô địch U.23 Ả Rập Cup 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACBOOK AFC

AFC không cập nhật tình hình mới nhất của U.23 Thái Lan

Cũng liên quan đến giải U.23 châu Á, trong bài viết “Know Your Team: Thailand” đăng tải trên trang the-AFC của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tối 31.12, U.23 Thái Lan được mô tả là đội bóng có hành trình vòng loại khá ấn tượng. AFC nhắc lại việc đội bóng trẻ xứ chùa vàng khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Mông Cổ, sau đó hòa Li Băng 2-2, trước khi giành vé vào VCK nhờ thắng lợi 2-1 trước Malaysia – đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Dựa trên các kết quả này, AFC đánh giá U.23 Thái Lan có sự tiến bộ về mặt tổ chức lối chơi, cũng như thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Dù vậy, vấn đề nằm ở phần nhận diện các cầu thủ nổi bật, nơi AFC dường như chưa cập nhật những thay đổi mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Cụ thể, AFC nhấn mạnh vai trò của Seksan Ratree, tiền vệ đang khoác áo Rayong FC theo dạng cho mượn từ Buriram United, người ghi tới 4 bàn thắng ở vòng loại và được xem là trụ cột trong hành trình giành vé của U.23 Thái Lan. Bên cạnh đó, Yotsakorn Burapha cũng được AFC đánh giá cao nhờ khả năng tạo đột biến và “mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu”.

Yotsakorn Burapha (số 9) không tham giải châu Á vẫn được AFC nhắc tên là cầu thủ nổi bật của U.23 Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo thông báo chính thức từ FAT, cả Seksan Ratree lẫn Yotsakorn Burapha đều không có tên trong danh sách U.23 Thái Lan dự VCK U.23 châu Á 2026. Điều này đồng nghĩa với việc phần đánh giá nhân sự của AFC không còn phù hợp với thực tế lực lượng hiện tại của U.23 Thái Lan.

The-AFC đánh giá: “Trong lịch sử, U.23 Thái Lan chỉ mới một lần vượt qua vòng bảng trong các lần tham dự trước đây. Hơn thế, việc góp mặt ở bảng đấu có U.23 Úc, Iraq và Trung Quốc sẽ là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Thawatchai”.



