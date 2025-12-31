Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam có thêm bài học giá trị khi thua Syria trước giải châu Á: ‘Thao trường’ đổ mồ hôi…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
31/12/2025 18:18 GMT+7

Ở giai đoạn chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, thất bại ở trong trận giao hữu sẽ mang đến nhiều giá trị cho đội U.23 Việt Nam hơn là 1 chiến thắng.

Nhiệm vụ cấp thiết của U.23 Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang-sik gặt hái được rất nhiều thành công trong năm 2025. Tuy nhiên, những màn trình diễn của đội U.23 Việt Nam chưa mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người hâm mộ. Những Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh... chơi ngày càng tiến bộ, nhưng vẫn còn đó nhiều điều cần cải thiện.

Khi đối đầu các đội bóng mạnh, giỏi kiểm soát bóng và chuyển trạng thái tốc độ, đội U.23 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Chúng ta dễ dàng nhận ra điều này trong hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Thời điểm đó, các học trò HLV Kim Sang-sik bối rối, để đội U.23 Thái Lan dẫn trước 2-0. Ở vòng bảng cũng như tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội U.23 Việt Nam đôi lúc chơi thiếu tập trung, khiến khung thành của thủ môn Trung Kiên gặp sóng gió.

Đến trận giao hữu với U.23 Syria, đội U.23 Việt Nam nhận 2 bàn thua. HLV Kim Sang-sik cần điều chỉnh, khắc phục sớm các vấn đề nơi hàng phòng ngự. Bởi ở VCK U.23 châu Á 2026, đối thủ của chúng ta đều rất mạnh, khó chơi hơn nhiều so với các đội trong khu vực Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam có thêm bài học giá trị khi thua Syria trước giải châu Á: ‘Thao trường’ đổ mồ hôi…- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam cảm nhận phần nào sự khắc nghiệt khi chạm trán đối thủ Tây Á bởi Syria thi đấu rất quyết liệt

ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam có thêm bài học giá trị khi thua Syria trước giải châu Á: ‘Thao trường’ đổ mồ hôi…- Ảnh 2.

Văn Thuận và các đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội

ẢNH: VFF

"Mài sắc" vũ khí

Các miếng đánh của đội U.23 Việt Nam đa dạng hơn qua từng giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục ngôi vương Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia bằng những "mũi khoan" đầy bất ngờ mang tên Công Phương hay Xuân Bắc. Tại xứ chùa vàng, chúng ta có thêm Văn Thuận, Thanh Nhàn. Ngoài ra, các trụ cột như Đình Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang... vẫn duy trì được sự ổn định.

Trước Syria, đội U.23 Việt Nam duy trì được điều này khi tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn, ghi được bàn thắng nhờ công của một nhân tố mới: Lê Phát. Tuy nhiên, toàn đội vẫn chưa khắc phục được vấn đề cũ, đó là khâu dứt điểm. Đội U.23 Việt Nam luôn gây ra nhiều áp lực cho đối phương, nhưng việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa hiệu quả. Khi chạm trán những đội bóng mạnh như Jordan, Ả Rập Xê Út, chúng ta cần phải chắt chiu cơ hội mới có thể hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Nhìn một cách tích cực, thất bại trước U.23 Syria không phải là điều quá tồi tệ, mà ngược lại, đó là một "liều thuốc thử" đúng lúc. Trận thua này giúp ban huấn luyện nhận diện rõ những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và sự lúng túng khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội. Các học trò HLV Kim Sang-sik cũng không chơi hết khả năng để "giữ chân" và bảo toàn lực lượng cho các chiến dịch chính thức quan trọng hơn là một kết quả thắng thua trong một trận giao hữu.

Hơn nữa, việc cọ xát với một đại diện tiêu biểu của bóng đá Tây Á như Syria mang lại giá trị thực tiễn cực lớn. Lối đá giàu sức mạnh và khả năng càn lướt của họ chính là hình ảnh mô phỏng rõ nét cho những đối thủ sắp tới như Jordan hay Ả Rập Xê Út. Những trải nghiệm này giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm bản lĩnh, rèn luyện tư duy phòng ngự chủ động và cách thoát pressing dưới áp lực cao. Khi những điểm yếu được phơi bày sớm, ông Kim sẽ có đủ thời gian để tinh chỉnh "cỗ máy" U.23 Việt Nam trở nên trơn tru hơn.

Xem thêm bình luận