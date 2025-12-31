Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

TV360 'thâu tóm' các giải trẻ châu Á, khán giả chờ đợi 'Quang Hải mới'

Thạch Anh
Thạch Anh
31/12/2025 08:26 GMT+7

Theo công bố mới nhất, TV360 sở hữu trọn bản quyền AFC Cup trong giai đoạn 2026 - 2029, sẽ mang đến cho người hâm mộ bóng đá những trận cầu của thế hệ cầu thủ mới.

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 vừa qua ghi nhận một điểm đáng chú ý, khi có tới hai cầu thủ thuộc lứa U.22 vào top 5 giải thưởng cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam, cụ thể là thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) và Nguyễn Đình Bắc (CAHN).

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2021, một cầu thủ trẻ như Đình Bắc có tên trong top 3 bình chọn cao nhất. Bản thân anh trước đó cũng được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Thành công của những tài năng trẻ này được cộng hưởng mạnh mẽ từ tấm huy chương vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan sau khi thắng ngược chủ nhà ở chung kết.

TV360 'thâu tóm' các giải bóng đá trẻ

- Ảnh 1.

Đình Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đặt trong bối cảnh đó, việc TV360 sở hữu bản quyền các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong giai đoạn 2026 - 2029 cho thấy quyết tâm đồng hành với các đội tuyển quốc gia nói chung và các đội tuyển trẻ nói riêng trong thời gian tới. Cụ thể, gồm đội tuyển quốc gia nam (vòng loại và vòng chung kết Asian Cup 2027), đội tuyển U.23 (U.23 Asian Cup), đội tuyển U.20 nam và nữ (U.20 Asian Cup), đội tuyển U.17 nam và nữ (U.17 Asian Cup), đội tuyển quốc gia nữ (Asian Cup 2026, 2029), đội tuyển futsal nam và nữ (Futsal Asian Cup).

Trong số này, dễ nhận ra hơn một nửa là các đội tuyển và giải đấu trẻ. Quyết định của TV360 vì thế cho thấy cam kết dài hạn với cộng đồng, đồng hành cùng người hâm mộ, các đội tuyển trẻ và tương lai bóng đá Việt Nam.

Giải U.23 Asian Cup 2026 sắp tới, khởi tranh từ ngày 6.1 tại Ả Rập Xê Út, cũng sẽ là giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2026. HLV Kim Sang-sik và học trò đã lên đường tới Ả Rập Xê Út cách đây ít ngày và đang có sự chuẩn bị chu đáo cho giải châu lục.

Ở giải châu Á lần này, Đình Bắc, Khuất Văn Khang và đồng đội nằm cùng bảng với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út cùng các đội trẻ của Jordan và Kyrgyzstan. Đây được xem là bảng đấu không quá khó, U.23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp, thậm chí mơ về kết quả khả quan hơn, tương tự những gì các đàn anh “thế hệ Thường Châu” từng làm được.

7 năm sau giải U.23 châu Á 2018, khi lứa Quang Hải, Văn Hậu đã bước sang nửa sau của sự nghiệp, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một lứa cầu thủ mới. Phần lớn đội hình U.23 Việt Nam hiện đã lên chơi V.League, trong đó nhiều cái tên như Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc... đều được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào sự xuất hiện của những “Quang Hải mới” tại đội tuyển.

Tin liên quan

CĐV Thái Lan lại trầm trồ khen bóng đá Việt Nam đi trước thời đại khi cử đội U.21 đá ASIAD

CĐV Thái Lan lại trầm trồ khen bóng đá Việt Nam đi trước thời đại khi cử đội U.21 đá ASIAD

Thông tin VFF cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD năm 2026 khiến giới bóng đá và người hâm mộ bóng đá Thái Lan xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam có tầm nhìn đi trước thời đại.

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Đội Trẻ Việt Nam TV360 Quang Hải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận