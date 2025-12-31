TV360 'thâu tóm' các giải trẻ châu Á, khán giả chờ đợi 'Quang Hải mới'

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 vừa qua ghi nhận một điểm đáng chú ý, khi có tới hai cầu thủ thuộc lứa U.22 vào top 5 giải thưởng cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam, cụ thể là thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) và Nguyễn Đình Bắc (CAHN).

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2021, một cầu thủ trẻ như Đình Bắc có tên trong top 3 bình chọn cao nhất. Bản thân anh trước đó cũng được vinh danh là Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Thành công của những tài năng trẻ này được cộng hưởng mạnh mẽ từ tấm huy chương vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan sau khi thắng ngược chủ nhà ở chung kết.

TV360 'thâu tóm' các giải bóng đá trẻ

Đình Bắc trong màu áo U.23 Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đặt trong bối cảnh đó, việc TV360 sở hữu bản quyền các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong giai đoạn 2026 - 2029 cho thấy quyết tâm đồng hành với các đội tuyển quốc gia nói chung và các đội tuyển trẻ nói riêng trong thời gian tới. Cụ thể, gồm đội tuyển quốc gia nam (vòng loại và vòng chung kết Asian Cup 2027), đội tuyển U.23 (U.23 Asian Cup), đội tuyển U.20 nam và nữ (U.20 Asian Cup), đội tuyển U.17 nam và nữ (U.17 Asian Cup), đội tuyển quốc gia nữ (Asian Cup 2026, 2029), đội tuyển futsal nam và nữ (Futsal Asian Cup).

Trong số này, dễ nhận ra hơn một nửa là các đội tuyển và giải đấu trẻ. Quyết định của TV360 vì thế cho thấy cam kết dài hạn với cộng đồng, đồng hành cùng người hâm mộ, các đội tuyển trẻ và tương lai bóng đá Việt Nam.

Giải U.23 Asian Cup 2026 sắp tới, khởi tranh từ ngày 6.1 tại Ả Rập Xê Út, cũng sẽ là giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2026. HLV Kim Sang-sik và học trò đã lên đường tới Ả Rập Xê Út cách đây ít ngày và đang có sự chuẩn bị chu đáo cho giải châu lục.

Ở giải châu Á lần này, Đình Bắc, Khuất Văn Khang và đồng đội nằm cùng bảng với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út cùng các đội trẻ của Jordan và Kyrgyzstan. Đây được xem là bảng đấu không quá khó, U.23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp, thậm chí mơ về kết quả khả quan hơn, tương tự những gì các đàn anh “thế hệ Thường Châu” từng làm được.

7 năm sau giải U.23 châu Á 2018, khi lứa Quang Hải, Văn Hậu đã bước sang nửa sau của sự nghiệp, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một lứa cầu thủ mới. Phần lớn đội hình U.23 Việt Nam hiện đã lên chơi V.League, trong đó nhiều cái tên như Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc... đều được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào sự xuất hiện của những “Quang Hải mới” tại đội tuyển.