Nhan sắc đời thường của cô gái Việt bật khóc ở SEA Games 33

Sự tiến bộ giúp Mỹ Tiên có được nhiều thành quả đáng tự hào. Năm 2019, cô giành 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á. Năm 2020, Võ Thị Mỹ Tiên gây chú khi phá kỷ lục của Ánh Viên ở giải trẻ quốc gia. Cụ thể thành tích mà cô đạt được là 2 phút 21 giây 67 trong khi kỷ lục của Ánh Viên khi đó là 2 phút 22 giây 05