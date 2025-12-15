Nhan sắc đời thường của cô gái Việt bật khóc ở SEA Games 33

Sau khoảnh khắc bật khóc ở SEA Games 33, thông tin về vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên được nhiều người chú ý.
Cụ thể, trên bục nhận huy chương nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, một lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước tiến tới trao đổi với Võ Thị Mỹ Tiên. Sau đó, nữ vận động viên 20 tuổi bật khóc. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội nhằm thống nhất quan điểm trong công tác quản lý, hỗ trợ vận động viên tại SEA Games 33. Trong khi đó, thông tin về Mỹ Tiên cũng được dân mạng tìm kiếm, quan tâm.
Bình luận (0)