Giải trí

Nhan sắc đời thường của cô gái Việt bật khóc ở SEA Games 33

Thạch Anh
Thạch Anh
15/12/2025 21:22 GMT+7

Sau khoảnh khắc bật khóc ở SEA Games 33, thông tin về vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên được nhiều người chú ý.

Cụ thể, trên bục nhận huy chương nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, một lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước tiến tới trao đổi với Võ Thị Mỹ Tiên. Sau đó, nữ vận động viên 20 tuổi bật khóc. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội nhằm thống nhất quan điểm trong công tác quản lý, hỗ trợ vận động viên tại SEA Games 33. Trong khi đó, thông tin về Mỹ Tiên cũng được dân mạng tìm kiếm, quan tâm.

Cô gái Việt khóc ở SEA Games 33 là ai?

Nhan sắc đời thường của cô gái Việt bật khóc ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

Võ Thị Mỹ Tiên sinh năm 2005, trong một gia đình thuần nông tại Tây Ninh. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ mến, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Nhiều người hâm mộ yêu mến Mỹ Tiên, gọi cô với cái tên Ốc Tiêu. Trên trang cá nhân, nữ vận động viên có hơn 5.200 lượt theo dõi

Ảnh: FBNV

Nhan sắc đời thường của cô gái Việt bật khóc ở SEA Games 33 - Ảnh 2.

Mỹ Tiên bộc lộ khả năng bơi lội từ khi còn nhỏ, được phát hiện trong đợt tuyển chọn năng khiếu trẻ. Sau quãng thời gian miệt mài khổ luyện, cô bắt đầu tham dự các giải đấu, gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng và được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 14 tuổi

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Sự tiến bộ giúp Mỹ Tiên có được nhiều thành quả đáng tự hào. Năm 2019, cô giành 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á. Năm 2020, Võ Thị Mỹ Tiên gây chú khi phá kỷ lục của Ánh Viên ở giải trẻ quốc gia. Cụ thể thành tích mà cô đạt được là 2 phút 21 giây 67 trong khi kỷ lục của Ánh Viên khi đó là 2 phút 22 giây 05

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Nữ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là một trong hai đại diện của đội tuyển bơi Việt Nam góp mặt tại Olympic Paris 2024. Cô gái sinh năm 2005 cho biết bản thân luôn nỗ lực để cống hiến chuyên môn trên đường đua xanh, gắng hết khả năng của bản thân...

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Khác với hình ảnh quyết liệt trên đường đua xanh, Mỹ Tiên trong cuộc sống đời thường ghi điểm bởi hình ảnh giản dị. Cô chuộng phong cách ăn mặc đơn giản, thường ưu tiên những thiết kế tôn lên sự năng động, trẻ trung

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Ngoài ra, Mỹ Tiên còn biết đến bởi chuyện tình cùng với vận động viên Thanh Bảo. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên bạn trai. Gần nhất, nữ vận động viên chia sẻ lại bài đăng của Thanh Bảo kèm dòng trạng thái: “Thấy cũng đẹp trai nên chia sẻ” khiến nhiều người thích thú

Ảnh: FBNV

