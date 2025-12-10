Ca sĩ Thái Lan lên tiếng sau màn hát nhép ở khai mạc SEA Games 33

Màn trình diễn của Violette Wautier ở khai mạc SEA Games 33 bị chỉ trích

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tối 9.12, Violette Wautier trình diễn 1% - ca khúc chính thức của SEA Games 33, cùng với rapper Twopee Southside và F.Hero tại sự kiện khai mạc diễn ra ở Bangkok (Thái Lan). Từ tiết mục được nhiều khán giả mong đợi nhất đêm, phần trình diễn này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ người xem. Nhiều ý kiến phàn nàn rằng giọng hát của ngôi sao 32 tuổi không khớp với nhạc nền, lộ rõ nhiều khuyết điểm chênh, phô, đánh giá cô hát tệ thậm chí gọi tiết mục này là "thảm họa".

Giữa bão chỉ trích, Violette Wautier nhanh chóng đăng bài giải thích trên trang cá nhân. Cô phân trần rằng mình và hai nghệ sĩ được ban tổ chức yêu cầu hát nhép để đảm bảo màn trình diễn được diễn ra trọn vẹn, không gặp sự cố ngoài ý muốn. Giọng ca 9X nói cô rất buồn song những gì xảy ra lần này thật sự là sai sót trong quá trình làm việc. Cụ thể, trong quá trình biểu diễn, tai nghe in-ear của cô không phát tiếng hát live nên cô không nghe được giọng của chính mình, trong khi micro của cô được bật. Từ đó, giọng hát thật của cô bị lệch so với bản thu âm sẵn.

Violette Wautier và Twopee thể hiện ca khúc chủ đề của SEA Games 33 năm nay

ẢNH: FBNV

"Tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, lòng tự trọng, nghề nghiệp và cả ước mơ của mình đều bị phá hủy trong khoảnh khắc đó. Bây giờ màn trình diễn đã xong, có thể tôi không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất tôi muốn dùng không gian này để giải thích, tự bảo vệ mình trong khả năng có thể", ngôi sao xứ Chùa Vàng nói thêm.

Violette Wautier khẳng định suốt sự nghiệp nghệ thuật của bản thân, cô hầu như chưa bao giờ hát nhép. "Vì vậy tôi càng cảm thấy buồn hơn. Nếu lúc đó được hát live, dù có dở, vẫn đỡ hơn tình huống đó rất nhiều. Đằng này, tôi còn không có cơ hội được làm điều đó", cô tiếp tục. Nữ ca sĩ cho biết thêm cô không lường trước được sự cố, nếu biết micro mở, tai nghe không có tiếng, bản thân đã có thể tháo tai nghe ra hoặc tìm cách nào đó để hát tốt nhất. Wautier khép lại tuyên bố: "Tôi không có ý đổ lỗi cho ai cả. Nhưng tôi xin được một cơ hội để bảo vệ chính mình".

Nữ ca sĩ thất vọng vì danh tiếng, sự nghiệp bị ảnh hưởng sau màn trình diễn "thảm họa" ẢNH: FBNV

Violette Wautier sinh năm 1993, có cha là người Bỉ, mẹ là người Thái Lan. Nữ ca sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2013, gây chú ý ở The Voice Thailand mùa 2 rồi đẩy mạnh các hoạt động solo. Cô là nghệ sĩ Thái Lan có sản phẩm âm nhạc tiếng Anh được nghe nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến. Ca khúc Smoke của Wautier đứng đầu bảng xếp hạng Apple tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Heart Attack, A Gift, Die Tomorrow…

Bên cạnh tiết mục hứng chỉ trích của Violette Wautier, khai mạc SEA Games 33 còn gặp nhiều vấn đề khác: sự thiếu nhất quán thông tin về số lượng huy chương, hiển thị sai quốc kỳ của Indonesia trong đoạn phim về lịch sử của SEA Games, trình chiếu bản đồ Việt Nam nhưng thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc…