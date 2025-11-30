Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan

Thanh Chi
Thanh Chi
30/11/2025 08:10 GMT+7

Sau công diễn 3, các thí sinh của 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Cả nhóm trở nên căng thẳng hơn khi phải đối đầu nhóm nhạc nổi tiếng của Thái Lan ở cuộc đua mới.

Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan - Ảnh 1.

Soobin dẫn dắt dàn Tân binh toàn năng vượt qua giai đoạn căng thẳng

ẢNH: NSX

Trong tập 9 Tân binh toàn năng lên sóng tối 29.11, đội hình tân binh thăng cấp bước vào thử thách ở vòng công diễn 4. Đây là vòng đấu căng thẳng, khắc nghiệt với dàn thí sinh khi họ vừa mất "chiến binh" mạnh là Minhtin đồng thời hai cái tên tài năng khác là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn bị "đóng băng".

Bên cạnh đó, chuỗi công diễn và lịch tập dày đặc khiến thể chất của các "tân binh" gần như chạm đến giới hạn. Nhiều thành viên, tiêu biểu là Cường Bạch và Swan Nguyễn, liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, phải chăm sóc y tế và không thể tham gia tập luyện cùng nhóm. Tình trạng sức khỏe và tinh thần sa sút của nhóm khiến trưởng nhóm Duy Lân phải thừa nhận: "Ở giai đoạn này, các công diễn nối tiếp nhau liên tục thì không chỉ cơ thể mà cả mặt tinh thần, bọn em bị kiệt sức rất nhiều".

Ngoài ra, họ cũng lo lắng về kết quả quyết định số phận của hai thành viên đang bị "đóng băng" ảnh hưởng đến tất cả. Điều này đã đẩy các tân binh đến tình trạng áp lực tột độ, buộc họ phải nỗ lực gấp bội để giải cứu đồng đội.

Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan - Ảnh 2.

Nhóm Bus trình diễn máu lửa trên sân khấu, đặt ra thách thức lớn cho dàn "tân binh" Việt

ẢNH: NSX

Thử thách lớn của nhóm tại công diễn 4 là sự xuất hiện của nhóm nhạc quốc tế Bus đến từ Thái Lan. Đây là nhóm nhạc nam 12 thành viên bước ra từ chương trình sống còn 789 Survival và được đánh giá là nhóm nhạc hàng đầu tại xứ sở chùa vàng với hàng loạt thành tích "khủng" chỉ sau hơn một năm hoạt động.

Màn trình diễn mở màn của Bus ở tập 9 đã thiết lập một cột mốc điểm số khổng lồ, cao nhất từ trước đến nay so với tất cả các nhóm nhạc quốc tế: 829 điểm. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho đội hình tân binh thăng cấp. Cường Bạch nhận định: "Họ có sự đồng đều với tất cả các thành viên rất tốt. Khi nghe kết quả thì tôi biết đây là một con số rất khó để vượt qua". Tuy nhiên, với quyết tâm chiến thắng để giữ lại đồng đội, tất cả đều nỗ lực hết mình để bước vào vòng đấu.

Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan - Ảnh 3.

Vượt qua loạt khó khăn, thử thách, đội hình tân binh thăng cấp nỗ lực mang đến màn trình diễn trọn vẹn với Take u home tonight

ẢNH: NSX

Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan - Ảnh 4.

Phúc Nguyên bật khóc khi chia sẻ về người anh Minhtin đã bị loại sau công diễn trước

ẢNH: NSX

Soobin cảnh tỉnh thí sinh 'Tân binh toàn năng'

Trong suốt quá trình luyện tập cho công diễn 4, Soobin luôn âm thầm theo dõi và quan sát tiến độ. Nhận thấy những vấn đề đang tồn đọng, nam ca sĩ đã trực tiếp tiến vào phòng tập và đưa ra những nhận xét thẳng thắn cho đàn em. Anh không ngần ngại chỉ ra việc tiết mục đang bất ổn, các tân binh bị thả lỏng tinh thần dù trong đang giai đoạn cần nâng cao sự tập trung vì đang ở đỉnh điểm của sự khó khăn, rất dễ xảy ra sai sót.

Dù thấu hiểu cho sự mệt mỏi của các học trò nhưng "anh tài" này vẫn nhấn mạnh rằng đây là một thử thách bắt buộc phải vượt qua: "Chúng ta đang ở trong những chuỗi ngày rất khó khăn, anh biết các em rất mệt nhưng quãng thời gian này buộc phải có, bất cứ một thực tập sinh nào cũng phải trải qua cảm giác này - tận cùng của sự mệt mỏi và nản chí. Nhưng nếu ai vượt qua được bằng ý chí và sức mạnh của mình thì người đó mới xứng đáng có một vị trí ra mắt chính thức".

Anh cũng cảnh báo: "Nếu như những ai đang cảm thấy tự tin rằng, mình có sẵn một vị trí trong đội hình debut thì các bạn nên suy nghĩ lại... Những ai đang cảm thấy mình không còn đủ ý chí, đã quá nản và không thể tiếp tục cống hiến có thể trực tiếp bước ra khỏi cửa và rời đi".

Thí sinh 'Tân binh toàn năng' kiệt quệ, căng thẳng đối đầu nhóm nhạc Thái Lan - Ảnh 5.

Soobin chia sẻ với Duy Lân về áp lực tâm lý khi làm thủ lĩnh trong vòng công diễn đầy khó khăn

ẢNH: NSX

Sau khi sốc lại tinh thần, đội hình tân binh thăng cấp bắt tay chuẩn bị cho thử thách căng thẳng tiếp theo ở công diễn 4. Màn thể hiện của họ cũng như "số phận" cả đội sẽ được tiết lộ trong tập sau của chương trình.

Dàn 'Tân binh toàn năng' khiến nhóm nhạc Đài Loan 'nổi da gà'

Dàn 'Tân binh toàn năng' khiến nhóm nhạc Đài Loan 'nổi da gà'

Dưới sự dẫn dắt của Soobin cùng quá trình tập luyện cật lực và màn thể hiện hết mình trên sân khấu, dàn 'Tân binh toàn năng' khiến đối thủ Fenix (Đài Loan) hết lời khen ngợi ở vòng 2 công diễn 3.

Xem thêm bình luận