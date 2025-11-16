Dàn 'Tân binh toàn năng' khiến nhóm nhạc Đài Loan 'nổi da gà'

Nhà sản xuất toàn năng Soobin cùng đội hình tân binh thăng cấp chia nhóm cho 2 tiết mục thi đấu tại vòng 2 công diễn 3 của Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Tập 7 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 15.11 tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa đội hình tân binh thăng cấp và nhóm nhạc quốc tế trong vòng công diễn 3.

Quy tắc khắc nghiệt ở vòng này khiến ba thành viên bị "đóng băng" là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin vào tình thế không được đảm bảo tham gia tiết mục trình diễn quan trọng ở vòng 2. Họ phải trao lại bảng tên cho 3 vũ công chuyên nghiệp thay vị trí của mình. Trong cuộc họp chia đội ở hai phần thi vocal (kỹ thuật hát) và performance (chuyên về trình diễn), các "tân binh" đã có sự bàn bạc kỹ lưỡng cùng với nhà sản xuất toàn năng Soobin để sắp xếp đội hình phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.

Các "tân binh" bàn bạc kỹ lưỡng về chiến thuật biểu diễn, sắp xếp đội hình ở cuộc đua căng thẳng ẢNH: NSX

Đáng chú ý, quá trình chọn mức thử thách cho vòng 2, công diễn 3 là một cuộc tranh luận chiến lược căng thẳng. Ban đầu, Soobin thể hiện sự tự tin cao độ vào "vũ khí" đặc biệt của 2 tiết mục lần này: chất lượng âm nhạc và concept mới. Anh lý giải: "Từ đầu đến giờ, tôi đã đặt thử thách các mức an toàn khá nhiều. Đây là công diễn mà tôi nghĩ vũ khí của mình đang rất tốt, về bài hát, về concept, tất cả mọi thứ, tôi rất tự tin vào công diễn 3 này. Và tôi rất muốn chúng ta sẽ có một công diễn bứt hẳn lên với mức thử thách là 115%".

Tuy nhiên, sự lo lắng về 3 thành viên bị "đóng băng" đã khiến cả đội phải cân nhắc lại lựa chọn này. Cường Bạch bày tỏ sự lo ngại đây sẽ là "con dao hai lưỡi" với cả đội. Cuối cùng, Soobin thể hiện trách nhiệm của người dẫn dắt bằng cách chọn mức thử thách thấp hơn. "Nếu như chỉ cần 1 bài diễn thua, nhóm sẽ có người bị đóng băng tiếp hoặc là bị loại. Tôi nghĩ đến trường hợp đó nên sẽ quyết định chọn mức thử thách là 100%", anh giải thích. Với mục tiêu 100%, đội hình tân binh thăng cấp sẽ có cơ hội mở khóa 2 vị trí ra mắt và giảm 3% mức thử thách vòng sau, tạo tiền đề vững chắc cho các chặng đường tiếp theo.

Bộ 3 'Tân binh toàn năng' khiến nhóm nhạc Đài Loan bất ngờ

Hoàng Long cùng đồng đội tích cực tập luyện cho tiết mục tranh tài ở vòng 2 công diễn 3

ẢNH: NSX

Sau quá trình lên chiến lược và tập luyện chăm chỉ, dàn Tân binh toàn năng bước vào vòng 2 với bản hit Khóc cùng em của Mr.Siro. Soobin đã tinh chỉnh lại bài hát, nâng độ khó bằng cách điều chỉnh đoạn cao trào và viết phần x-part (phần sáng tạo thêm). Dù lo lắng vì 3 thành viên Long Hoàng, Phúc Nguyên, Đức Duy còn rất trẻ và thiếu trải nghiệm tình cảm để hoàn toàn thả mình vào cảm xúc bài hát, "anh tài" này vẫn tin tưởng vào khả năng hát của đàn em.

Không phụ sự kỳ vọng, màn trình diễn vocal sau đó đã thành công ngoài mong đợi. Bộ 3 "tân binh" khoe trọn kỹ năng hát khi thể hiện những nốt cao và truyền tải cảm xúc của ca khúc một cách tinh tế. Tiết mục này không chỉ được khán giả đón nhận tích cực mà còn khiến đội ngũ sản xuất và đối thủ quốc tế bất ngờ. Nhà sản xuất toàn năng Soobin xúc động: "Hôm nay, tôi cảm thấy Long, Duy và Nguyên đã trút tất cả những gì các bạn có, để thể hiện ca khúc này". Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu phải thốt lên: "Tiết mục vocal hôm nay là tiết mục đẹp nhất từ trước đến nay, như là 3 chàng hoàng tử hát ballad. Tôi siêu tự hào về các em!".

Phúc Nguyên, Đức Duy và Long Hoàng chinh phục khán giả với bản ballad Khóc cùng em ẢNH: NSX

Nhóm Fenix dành nhiều lời khen cho tiết mục của dàn tân binh Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phần đối thủ - nhóm Fenix, 5 nam thần tượng "đốt cháy" sân khấu với tiết mục Sinkhole, khoe khả năng hát, rap cùng vũ đạo nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Hồ Đông Quan phải thừa nhận tiết mục vocal của nhóm nhạc xứ Đài thật sự đáng gờm, đặc biệt là phần hòa âm, luyến láy đầy đặn, thể hiện kinh nghiệm và sự hòa quyện xuất sắc.

Trước phần thể hiện của Long Hoàng, Phúc Nguyên và Đức Duy, Fenix bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với dàn tân binh Việt. Các thành viên của nhóm nhạc xứ Đài khen ngợi cách di chuyển đội hình của dàn tân binh, thừa nhận "nổi hết cả da gà" và cảm thán: "những âm sắc khác đều rất hay, khi cậu ấy cất tiếng hát lên trong bầu không khí đó".

Tập 7 khép lại khẳng định tinh thần chiến đấu và ý chí nghệ thuật mạnh mẽ của các "tân binh" cùng vai trò dẫn dắt chuyên nghiệp của Soobin. Hiện mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào kết quả cuối cùng của công diễn 3 vẫn đang bỏ ngỏ.



