Nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt xuất hiện tại chung kết 'Tân binh toàn năng'

Tempest xác nhận tham gia chung kết Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Thông tin trên được nhà sản xuất Tân binh toàn năng công bố vào tối 10.11 và lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt. Theo đó, Tempest sẽ là khách mời quốc tế đặc biệt xuất hiện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 13.12 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

Sự góp mặt của nhóm nhạc trẻ tài năng của Kpop không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao mà còn nâng tầm chất lượng và uy tín của chương trình, mở ra cánh cửa giao lưu quốc tế cho các "tân binh" Việt Nam. Việc Tempest nhận lời góp mặt cũng xác lập một tiêu chuẩn trình diễn đẳng cấp quốc tế cho tân binh toàn năng. Đặc biệt, sự hiện diện của Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên Việt Nam duy nhất trong nhóm, được mong chờ sẽ tạo nên những khoảnh khắc giao lưu thú vị giữa nhóm, các tân binh và khán giả quê nhà.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên người Việt duy nhất trong nhóm ẢNH: INSTAGRAM

Tempest không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng người hâm mộ Kpop. Nhóm ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2022 với sự dẫn dắt của công ty quản lý Yuehua Entertainment. Tempest hoạt động với đội hình 6 thành viên: Lew (trưởng nhóm), Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Taerae và đặc biệt phải kể đến Hanbin (Việt Nam). Cá tính âm nhạc của dàn nam thần tượng thế hệ mới này được định hình bởi năng lượng bùng nổ, vũ đạo mạnh mẽ, và đa dạng thể loại: Kpop, hip hop, R&B, dance. Nhóm mong muốn "càn quét" ngành công nghiệp âm nhạc bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết.

Tempest sở hữu chuỗi thành tích đáng nể, khẳng định vị thế "kỷ lục gia" khi gần như hoàn thành danh hiệu "Rookie Grand Slam" (những giải thưởng hàng đầu dành cho nhóm nhạc tân binh) với loạt giải thưởng danh giá: Best Male Rookie Award (Genie Music Awards 2022), Rookie of the Year - Male (Hanteo Music Awards 2023), IdolPlus New Star Award (Circle Chart Music Awards 2022 & Seoul Music Awards 2022)… Không chỉ vậy, nhóm còn là tân binh nam có album bán chạy nhất năm và là nhóm nam tân binh duy nhất ghi danh vào top 1 Weekly Circle Chart ngay khi ra mắt.

Tempest sở hữu lượng fan đông đảo ở Việt Nam và có nhiều hoạt động tại thị trường này ẢNH: INSTAGRAM

Nhờ âm nhạc trẻ trung, thu hút cộng thêm nhân tố Hanbin, Tempest sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Nhóm vừa hoàn thành tour diễn solo đầu tiên tại Việt Nam (T-OUR: Tempest Voyage) và liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế cho thị trường khu vực, gần đây nhất là: Male Idol of the Year (Việt Nam) tại Brand of the Year Awards 2024; Best Male Idol (Việt Nam) tại Korea First Brand Awards 2025.

Việc được trình diễn cùng và học hỏi trực tiếp từ một "kỷ lục gia" như Tempest ngay tại đêm chung kết là cơ hội vàng để các tân binh Việt Nam hoàn thiện bản lĩnh, kỹ năng và phong cách biểu diễn, sẵn sàng trở thành những thần tượng thế hệ mới của làng nhạc Việt, đủ sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Trước Tempest, Tân binh toàn năng đã đón nhiều nhóm nhạc quốc tế khác như 8Turn, JustB, ARrC, FeniX, biến mỗi vòng công diễn trở thành môi trường cọ xát trực tiếp, nơi các tân binh Việt Nam phải đối mặt và học hỏi từ những nhóm nhạc đạt chuẩn mực cao nhất của các thị trường nổi trội trong khu vực: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.