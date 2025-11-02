Thêm 2 nhóm nhạc quốc tế đối đầu top 11 'Tân binh toàn năng'

Dàn thí sinh Tân binh toàn năng tham gia hoạt động chung sau công diễn 2 ẢNH: NSX

Trong tập 5 Tân binh toàn năng phát sóng tối 1.11, đội hình tân binh thăng cấp có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công diễn 2 đầy căng thẳng. Dàn thực tập sinh cho thấy khía cạnh đời thường vui nhộn, gần gũi khi hóa thân thành các nhân viên đặc biệt tại một công ty giả lập và thực hiện loạt nhiệm vụ từ chương trình.

Bất chấp sự hỗn loạn, 11 tân binh cũng đã hoàn thành thử thách, cùng nhau thưởng thức bữa ăn chung ấm cúng và có những giây phút gắn kết. Minhtin chia sẻ: "Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi ngồi chung với nhau để nấu cơm, cùng nhau trải qua nhiều thứ. Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ rất trân trọng bữa ăn ngày hôm nay vì không biết sau này mình có còn đủ 11 người để ngồi ăn chung với nhau như vậy không nữa".

Các thí sinh gắn kết hơn nhờ tham gia thử thách chung ẢNH: NSX

Ngày làm việc đặc biệt khép lại bằng tin vui top 11 vượt qua thử thách từ chương trình. Nhờ chiến thắng này, cả nhóm đã giành được giảm trừ 3% mức thử thách cho vòng công diễn tiếp theo. Các tân binh trải lòng, chia sẻ những lời trân trọng về khoảng thời gian quý giá được ở bên nhau trong hành trình thăng cấp đặc biệt này.

Hồ Đông Quan gọi đây là cột mốc đáng nhớ với cả nhóm và tâm sự: "Những ngày qua, cả nhóm tập luyện rất vội vã, trong guồng quay liên tục nên buộc bản thân phải sống rất nhanh. Nhờ buổi hôm nay, cả nhóm nhìn lại được kỷ niệm và thời gian qua, đã cùng nhau trải qua những gì".

ARrC (từ Hàn Quốc) sẽ đối đầu đội hình tân binh thăng cấp ở công diễn 3

ẢNH: INSTAGRAM NV

FEniX (từ Đài Loan) cũng là đối thủ đáng gờm của top 11 ở cuộc đua tới

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuối tập 5, Tân binh toàn năng chính thức hé lộ hai đối thủ quốc tế mà top 11 phải đối đầu ở công diễn 3: ARrC (từ Hàn Quốc) và FEniX (từ Đài Loan). Họ đều là những ngôi sao trẻ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và đang khẳng định sức hút mạnh mẽ trong khu vực.

ARrC là nhóm nhạc đa quốc tịch ra mắt năm 2024 với 7 thành viên. Nhóm đã phát hành 3 mini album và có showcase tái xuất hoành tráng cho album Hope ở Kcon Japan 2025. Trong khi đó, FENIX debut năm 2022, xuất thân từ chương trình sống còn nhưng đã từng phải dừng lại trước sự khắc nghiệt của thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng và tài năng thực thụ, họ đã trở lại sau khi giành lấy lại được tình yêu từ các fan hâm mộ qua loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng từ năm 2024 đến nay.

Trước ARrC và FENIX, top 11 từng có màn đối đầu nảy lửa với KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở công diễn 2. Dàn Tân binh toàn năng giành lợi thế ở vòng tranh tài đầu tiên nhưng sau đó thất bại màn đối đầu thứ hai, khiến 3 "tân binh" bị "đóng băng".

'Tân binh toàn năng' hút khán giả

Tân binh toàn năng khẳng định sức hút qua từng công diễn ẢNH: NSX

Hành trình "lột xác" cùng những cuộc so tài giữa đội hình tân binh thăng cấp và loạt nhóm nhạc quốc tế thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình cũng như trên các nền tảng trực tuyến. Trong đó, tập 5 của Tân binh toàn năng ghi nhận 136.000 CCU (lượng người xem cao nhất tại cùng một thời điểm) vào tối 1.11.

Trước đó, theo số liệu từ Younet Media, chương trình Tân binh toàn năng đã chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng SocialTrend Ranking Shows (tuần 21 - 27.10). Show thực tế này thu hút hơn 1,15 triệu thảo luận trên mạng xã hội. Đồng thời, dữ liệu từ Kantar Media Việt Nam cho thấy tập 4 của chương trình đã đạt top 1 rating trong khung giờ vàng (20 - 23 giờ) trên VTV3 ở nhóm khán giả nữ 18 - 50 tuổi tại bốn thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ).