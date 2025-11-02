Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Phó tổng thống Mỹ hóa thân thành meme của chính mình, gây sốt mạng xã hội

Trí Đỗ
02/11/2025 10:03 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đội tóc xoăn giả và tự hóa trang thành ảnh chế hài hước (meme) nổi tiếng về ông trong dịp Halloween.

Trong đoạn video TikTok quay tại dinh thự Đài quan sát Hải quân (Washington, Mỹ) ngày 1.11, ông Vance xuất hiện với bộ tóc giả nâu xoăn, mặc vest tối màu và cà vạt đỏ, hóa trang thành "JD béo tóc xoăn".

Phó tổng thống Mỹ hóa thân thành meme của chính mình, gây sốt mạng xã hội- Ảnh 1.

Hình ảnh hóa trang của Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhân dịp Halloween ngày 1.11.2025

ẢNH: JD VANCE/TIKTOK

Trong đoạn video, ông Vance mỉm cười chào các em nhỏ và kèm câu thoại: "Halloween vui vẻ nhé... nhớ nói lời cảm ơn nhé".

Câu thoại này gợi lại ảnh chế nổi tiếng với dòng chữ "bạn chưa nói lời cảm ơn" lan truyền suốt nhiều tháng qua, theo The Hill.

Chỉ sau vài giờ, đoạn video "gây bão" với hơn 250.000 lượt thích và 144 triệu lượt xem, thu hút hàng chục nghìn bình luận trên các nền tảng xã hội như Instagram, X và Facebook.

Tính đến sáng 2.12, riêng trên nền tảng TikTok, đoạn video trên đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem và 900.000 lượt thích.

Phó tổng thống Mỹ hóa thân thành meme của chính mình, gây sốt mạng xã hội- Ảnh 2.

Ảnh hóa trang của ông Vance dịp Halloween (trái) và ảnh chế gốc được lan truyền trước đó

Ảnh: Beim4News3/TIKTOK

Nhiều người dùng mạng đùa rằng "ông JD Vance vừa thắng cử năm 2028" hay "Phó tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử". Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk cũng để lại biểu tượng mặt cười trên đoạn video. 

Tài khoản X của Nhà Trắng lập tức chia sẻ bài đăng của ông Vance kèm chú thích: "Hãy đảm bảo bạn đã nói lời cảm ơn".

Ảnh meme "JD béo tóc xoăn" xuất hiện từ tháng 2 sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa ông Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Phó tổng thống Mỹ khi đó chỉ trích ông Zelensky "thiếu tôn trọng" và "nên nói lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Theo Fox News, màn hóa trang vui nhộn của ông Vance phù hợp với chiến lược truyền thông của chính quyền Tổng thống Trump, vốn ưa chuộng tận dụng văn hóa ảnh chế và yếu tố hài hước trực tuyến để kết nối công chúng.

