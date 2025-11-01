Mỹ bắt nhiều người âm mưu tấn công khủng bố dịp lễ Halloween

Một đặc vụ FBI đứng cạnh xe của đội phản ứng hiện trường bên ngoài một ngôi nhà ở thành phố Dearborn (bang Michigan) hôm 31.10 ẢNH: AP

Hãng AP ngày 1.11 dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết nhiều người bị nghi ngờ âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố trong dịp lễ Halloween đã bị bắt tại bang Michigan.

Chiến dịch thực thi pháp luật được tập trung tại khu vực ngoại ô thành phố Detroit. Ông Patel cho biết thêm thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.

Theo giới thạo tin, các nhà điều tra cho rằng âm mưu này chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đang xem xét khả năng những người bị bắt đã trở nên cực đoan hóa qua mạng.

Xe của FBI và cảnh sát bang Michigan xuất hiện trong một khu dân cư gần Trường trung học Fordson ở thành phố Dearborn. Các nhân viên FBI tiến hành khám xét và thu giữ một số tang vật trong một ngôi nhà tại đây.

"Hiện không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng", phát ngôn viên FBI tại Detroit Jordan Hall cho biết và từ chối bình luận thêm.

Theo các nguồn tin, vụ việc có liên quan đến những cuộc trao đổi trong một phòng trò chuyện trực tuyến, trong đó có ít nhất một số nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhóm này từng bàn bạc về việc thực hiện một vụ tấn công vào dịp lễ Halloween, gọi đây là "ngày bí ngô", theo lời một trong các nguồn tin.

Một trong các nguồn tin cho biết hiện chưa rõ nhóm này có đủ khả năng để thực hiện vụ tấn công hay không, nhưng việc họ nhắc đến lễ Halloween đã khiến FBI quyết định tiến hành bắt giữ vào ngày 31.10.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer viết trên mạng xã hội X rằng bà đã được ông Patel báo cáo tình hình. Bà bày tỏ sự cảm kích trước "hành động kịp thời", nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó vào tháng 5, FBI cho biết đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch trong nhiều tháng nhằm tấn công một cơ sở của Lục quân Mỹ ở vùng ngoại ô Detroit, thay mặt cho IS. Người này tên Ammar Said không hề biết rằng những "đồng phạm" trong âm mưu bị cáo buộc thực chất là các nhân viên chìm của FBI.

Đối tượng Said hiện vẫn đang bị giam giữ, với cáo buộc tìm cách hỗ trợ một tổ chức khủng bố.