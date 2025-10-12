'Tân binh toàn năng' dẫn đầu rating khung giờ vàng trên VTV3

Tân binh toàn năng đang thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ với cuộc đối đầu giữa dàn "tân binh" Việt với các nhóm nhạc quốc tế ẢNH: NSX

Sau 100 ngày trải qua Giai đoạn sống còn với những vòng sát hạch cam go và tìm ra 11 gương mặt gia nhập đội hình thăng cấp, Tân binh toàn năng bước sang chặng đua mới khi top 11 phải cạnh tranh với loạt nhóm nhạc quốc tế. Chương trình đang tạo nên "hiện tượng" trên sóng VTV3 đồng thời nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ trên các nền tảng trực tuyến.

Theo báo cáo từ Kantar Media Việt Nam, trong tuần từ 29.9 đến 5.10.2025, Tân binh toàn năng vươn lên dẫn đầu rating trong khung giờ vàng của VTV3, đặc biệt với nhóm khán giả nữ từ 18 - 50 tuổi tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho một chương trình mới ra mắt, chứng minh sức hút của mô hình tìm kiếm nhóm nhạc toàn năng đầu tiên tại Việt Nam.

Nhóm tân binh thăng cấp trong tiết mục Vacation mang năng lượng tươi sáng, tích cực ẢNH: NSX

8TURN trình diễn We với phong độ đồng đều, kỹ năng chuyên nghiệp ẢNH: NSX

Trong tập 2 phát sóng tối 11.10, show sống còn này thu hút đông đảo khán giả theo dõi kết quả cuộc đối đầu giữa đội hình tân binh của Việt Nam với nhóm nhạc Kpop 8TURN sau trận thua "đau đớn" trước đó.

Lần này, đội hình tân binh thăng cấp (gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy) đã bước vào vòng 2 với áp lực nặng nề. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc đào tạo Hyuk Shin, tiết mục Vacation mang màu sắc tươi sáng đã giúp cả nhóm vượt qua thử thách và giành được lợi thế trong kết quả chung cuộc của công diễn 1 từ đó bảo toàn được đội hình tiến vào công diễn 2. Nhà sản xuất Soobin chia sẻ về chiến thắng của các đàn em trong cảm xúc vỡ òa: "Tiếng hò reo ấy như trút bỏ đi những tháng ngày vất vả và đúng như những gì tôi mong muốn, nó là tiền đề để tạo nên động lực cho vòng tiếp theo".

Nhóm tân binh thăng cấp chiến thắng thử thách ở công diễn 1 Tân binh toàn năng, giữ nguyên đội hình ở công diễn 2 ẢNH: NSX

Chính sự tò mò về kết quả đối đầu giữa nhóm tân binh và dàn thần tượng Hàn Quốc khiến tập 2 của Tân binh toàn năng tiếp tục được khán giả săn đón trên cả sóng truyền hình lẫn YouTube. Theo thống kê được nhà sản xuất công bố trưa 12.10, tập mới nhất của show thực tế này đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem sau 16 giờ phát sóng.

'Tân binh toàn năng' tiếp tục đối đầu nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản

Hai nhóm nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ xuất hiện ở công diễn 2 Tân binh toàn năng ẢNH: NSX

Chiến thắng đầu tiên của đội hình tân binh thăng cấp trước nhóm nhạc Kpop cũng mở ra thử thách mới cho dàn Tân binh toàn năng khi họ phải đối đầu tận 2 nhóm nhạc quốc tế là JUSTB (Hàn Quốc) và KID PHENOMENON (Nhật Bản) ở vòng công diễn sau. Họ đều là những ngôi sao trẻ, nhiệt huyết và có nhiều kinh nghiệm, thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Việc phải vượt qua dàn đối thủ mạnh này để bảo toàn đội hình đòi hỏi những "tân binh" từ Việt Nam phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những gì đã thể hiện trước đó. Đại diện nhóm, Cường Bạch tuyên bố tinh thần chiến đấu mạnh mẽ: "Dù đối thủ là ai, mình vẫn sẽ luôn luôn đón nhận như thế... để chứng minh người Việt Nam mình có thể so sánh được với bạn bè quốc tế". Trong khi đó, "tân binh" Wonbi được sự tín nhiệm từ các thành viên khác và ê kíp, chính thức trở thành nhóm trưởng của đội hình tân binh thăng cấp ở công diễn 2.