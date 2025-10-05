Soobin tri ân fan, tham gia đấu giá xây điểm trường vùng cao

Tại Meet & Greet, Soobin cảm ơn fan đã đồng hành trong sự nghiệp và cả các hoạt động vì cộng đồng. Ca sĩ cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ. "Nếu không có các bạn, những show diễn, tác phẩm, dự án của mình chắc chắn sẽ không thể được thực hiện trọn vẹn, thành công như hiện nay. Luôn cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời, những điều tưởng như là không tưởng", anh nói. Song song đó, nam ca sĩ cũng thực hiện ký tặng và giao lưu với từng fan có mặt tại sự kiện.

Soobin ký tặng và giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện Ảnh: NVCC

Soobin tham gia đấu giá xây trường ở vùng cao

Khuấy động không khí là màn đấu giá với hai vật phẩm trang sức giá trị cao. Trải qua nhiều lượt đấu giá gay cấn, hai vật phẩm này cuối cùng đã thuộc về những người hâm mộ may mắn và hào phóng của Soobin, theo đó tổng số tiền 410 triệu đồng thu được dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên. Hiện tại, điểm trường Huổi Quang 1 đang là nơi học tập của 41 học sinh và 3 giáo viên. Điều đáng nói là các em đang phải học trong tình trạng vô cùng khó khăn, với chỉ 2 phòng học và 1 phòng công vụ tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ fan góp phần mang đến một môi trường học tập an toàn và khang trang hơn cho các em nhỏ vùng cao, nam ca sĩ đã bày tỏ lòng cảm kích và trực tiếp trao vật phẩm cho những người chiến thắng. Được biết Kingdom là một trong những cộng đồng fan mạnh tay chi tiền trong các hoạt động gây quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Người hâm mộ đã bỏ ra số tiền lớn để đấu giá hai vật phẩm trang sức. Số tiền này sẽ được mang đi xây trường học ở vùng cao

Ảnh: NVCC

Hôm 2.10, ca sĩ cùng fanclub chung tay quyên góp 520 triệu đồng gửi tới người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi. Tháng 8, Kingdom quyên góp hơn 168 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Tháng 7, fanclub đóng góp hơn 100 triệu đồng cho dự án trồng rừng ở Bản Liền. Hồi tháng 3, fan Soobin gây chấn động khi chi hẳn 900 triệu đồng để đấu giá chiếc cúp vàng đặc biệt dành tặng cho idol tại lễ trao giải Cống hiến. Toàn bộ số tiền đấu giá cũng được dùng để xây trường học cho trẻ em vùng cao.



Soobin là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay. Nam ca sĩ được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 nhờ những đóng góp trong việc phổ biến và làm mới âm nhạc truyền thống qua các dự án như Anh trai vượt ngàn chông gai, "hat-trick" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2025 khi đoạt các hạng mục Nam ca sĩ của năm, Album của năm (Bật nó lên) và MV của năm (Giá như). Năm 2025, Soobin đánh dấu bước ngoặt quan trọng với SOOBIN Live Concert: All-rounder, hai đêm diễn tại Hà Nội "cháy vé" chỉ trong 12 phút, và tiếp tục tổ chức ngày diễn thứ ba tại TP.HCM với sân khấu hoành tráng vào tháng 11.