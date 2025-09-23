Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng'

Chiều 22.9, đội hình "Tân binh thăng cấp" của Tân binh toàn năng vừa có màn ra mắt truyền thông tại TP.HCM trước khi bước vào cuộc đua mới mang tầm cỡ quốc tế. 11 thành viên gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, thu hút, tràn đầy năng lượng đồng thời sở hữu thế mạnh riêng về hát, rap, vũ đạo, kỹ năng trình diễn…
Các thí sinh còn lại: Swan Nguyễn, Lâm Anh, Minhtin, Wonbi và Long Hoàng đều sở hữu thế mạnh riêng trong đội hình thăng cấp đồng thời được nhận xét ngày càng trưởng thành, tự tin và bản lĩnh trên sân khấu
'Tân binh toàn năng' bước vào giai đoạn mới
Sau lộ trình 100 ngày đào tạo và phát triển, 11 tân binh xuất sắc nhất nhận được sự công nhận từ các chuyên gia và khán giả, đã tạo thành đội hình "Tân binh thăng cấp", bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế, cũng chính là giai đoạn chính thức để tìm ra đội hình ra mắt thực tế. Ở giai đoạn này, top 11 vẫn có nguy cơ bị đóng băng hoạt động, thậm chí là bị loại khỏi chương trình sau các vòng công diễn nếu không thực sự bứt phá và nỗ lực để duy trì phong độ.
Hành trình thi đấu thăng cấp dự kiến được phát sóng trên VTV3 kể từ ngày 4.10. Tại giai đoạn này, đội hình "Tân binh thăng cấp" sẽ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, cạnh tranh cùng các nhóm nhạc quốc tế chuyên nghiệp trong khu vực (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan). Đây là bước đệm quan trọng, giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, nâng cao bản lĩnh sân khấu trước khi chính thức ra mắt.
Nhóm ra mắt chính thức sẽ có số lượng thành viên giới hạn và được lựa chọn kỹ lưỡng hơn nữa từ đội hình "Tân binh thăng cấp". Các thành viên của nhóm debut sẽ là những nhân tố không chỉ có tài năng toàn diện mà còn phù hợp về định hướng hình ảnh, khả năng làm việc nhóm và có tiềm năng phát triển lâu dài trên thị trường âm nhạc. Đội hình này cũng được kỳ vọng sẽ sớm trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, mang bản sắc và tài năng Việt ra thế giới.
