Giải trí

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng'

Thanh Chi
Thanh Chi
23/09/2025 11:08 GMT+7

Đội hình thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' gồm nhiều cái tên nổi bật như: Hồ Đông Quan, Bạch Hồng Cường, Thái Lê Minh Hiếu… vừa có màn ra mắt truyền thông, người hâm mộ, sẵn sàng tiếp nối hành trình đưa âm nhạc Việt bước ra thế giới.

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 1.

11 thí sinh thuộc đội hình thăng cấp của Tân binh toàn năng ra mắt truyền thông hôm 22.9

ẢNH: NSX

Chiều 22.9, đội hình "Tân binh thăng cấp" của Tân binh toàn năng vừa có màn ra mắt truyền thông tại TP.HCM trước khi bước vào cuộc đua mới mang tầm cỡ quốc tế. 11 thành viên gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, thu hút, tràn đầy năng lượng đồng thời sở hữu thế mạnh riêng về hát, rap, vũ đạo, kỹ năng trình diễn…

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 2.

Bạch Hồng Cường là một trong những cái tên nổi bật nhất trong đội hình "Tân binh thăng cấp". Chàng trai sinh năm 2000 liên tục giữ vai trò thủ lĩnh trong nhiều kỳ sát hạch, đạt thành tích cao qua các thử thách, ghi điểm với vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, chất giọng lạ cùng lợi thế lớn về vũ đạo

ẢNH: NSX

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 3.

Cùng với Bạch Hồng Cường, Hồ Đông Quan nằm trong top 2 tân binh có số phiếu bình chọn online cao nhất, được đặc cách vào thẳng đội hình "Tân binh thăng cấp". Thí sinh sinh năm 1999 sở hữu vẻ ngoài điển trai, thu hút cùng chiều cao 1,78 m và sở hữu thế mạnh về performance (trình diễn). Quá trình tranh tài, Đông Quan liên tục nằm trong nhóm thí sinh mạnh, được đánh giá cao về phong độ lẫn thái độ

ẢNH: NSX

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 4.

Lê Duy Lân trưởng thành, tự tin hơn qua những kỳ sát hạch cam go cùng sai lầm trong cuộc đua sống còn. "Tân binh" sinh năm 2003 nổi bật trong đội hình với chiều cao 1,84 m, sở hữu thế mạnh về trình diễn, phong độ ổn định trên sân khấu

ẢNH: NSX

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 5.

Thái Lê Minh Hiếu (sinh năm 2002, cao 1,84 m) thu hút lượng người hâm mộ đáng kể nhờ ngoại hình sáng, hát hay, nhảy ổn và thái độ tích cực

ẢNH: NSX

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 6.

Đức Duy (sinh năm 2005, cao 1,7 m) "đốn tim" khán giả nữ với vẻ ngoài điển trai cùng nỗ lực khẳng định vị trí riêng trên sân khấu

ẢNH: NSX

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 7.

Phúc Nguyên (sinh năm 2005, cao 1,75 m) ghi điểm với vẻ ngoài thư sinh, phong thái điềm tĩnh và đa tài: nổi trội về hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ

ẢNH: NSX

Các thí sinh còn lại: Swan Nguyễn, Lâm Anh, Minhtin, Wonbi và Long Hoàng đều sở hữu thế mạnh riêng trong đội hình thăng cấp đồng thời được nhận xét ngày càng trưởng thành, tự tin và bản lĩnh trên sân khấu

ẢNH: NSX

'Tân binh toàn năng' bước vào giai đoạn mới

Sau lộ trình 100 ngày đào tạo và phát triển, 11 tân binh xuất sắc nhất nhận được sự công nhận từ các chuyên gia và khán giả, đã tạo thành đội hình "Tân binh thăng cấp", bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế, cũng chính là giai đoạn chính thức để tìm ra đội hình ra mắt thực tế. Ở giai đoạn này, top 11 vẫn có nguy cơ bị đóng băng hoạt động, thậm chí là bị loại khỏi chương trình sau các vòng công diễn nếu không thực sự bứt phá và nỗ lực để duy trì phong độ.

Sắc vóc dàn mỹ nam thăng cấp của 'Tân binh toàn năng' - Ảnh 13.

Đội hình "Tân binh thăng cấp" chuẩn bị bước vào cuộc đua mới

ẢNH: NSX

Hành trình thi đấu thăng cấp dự kiến được phát sóng trên VTV3 kể từ ngày 4.10. Tại giai đoạn này, đội hình "Tân binh thăng cấp" sẽ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, cạnh tranh cùng các nhóm nhạc quốc tế chuyên nghiệp trong khu vực (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan). Đây là bước đệm quan trọng, giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, nâng cao bản lĩnh sân khấu trước khi chính thức ra mắt.

Nhóm ra mắt chính thức sẽ có số lượng thành viên giới hạn và được lựa chọn kỹ lưỡng hơn nữa từ đội hình "Tân binh thăng cấp". Các thành viên của nhóm debut sẽ là những nhân tố không chỉ có tài năng toàn diện mà còn phù hợp về định hướng hình ảnh, khả năng làm việc nhóm và có tiềm năng phát triển lâu dài trên thị trường âm nhạc. Đội hình này cũng được kỳ vọng sẽ sớm trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, mang bản sắc và tài năng Việt ra thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Tân binh toàn năng đội hình thăng cấp Thi đấu Hồ Đông Quan Bạch Hồng Cường
