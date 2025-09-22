Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công an mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương... làm việc

Hải Duy
Hải Duy
22/09/2025 17:49 GMT+7

Chiều 22.9, phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận công an mời làm việc vụ MV 'Anh em trước sau như một' của nhóm Ngũ hổ tướng vướng nghi vấn có chứa hình ảnh liên quan cá độ.

Phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận công an mời làm việc 

Theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM, nhóm Ngũ Hổ Tướng được triệu tập vào lúc 8 giờ ngày 23.9. Theo đó cả 5 ca sĩ gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc TháiLưu Hưng đều nhận được thư mời liên quan đến MV Anh em trước sau như một.

Công an mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương... làm việc- Ảnh 1.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM mời nhóm 5 ca sĩ đến vụ việc liên quan MV có hình ảnh liên quan cá độ

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

MV Anh em trước sau như một là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của các ca sĩ được xem là "thần tượng một thời" của khán giả làng nhạc Việt. Tuy nhiên, MV nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo web cá độ.

Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Khi vụ việc xảy ra, chia sẻ với Thanh Niên, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời riêng về sự việc, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. MV phát hành lúc 19 giờ ngày 18.9 trên các nền tảng của anh cũng không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào liên quan, hiện vẫn giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức. Về thư mời của cơ quan chức năng, nam ca sĩ cho biết sẽ lên làm việc với tinh thần hợp tác. Về các thành viên còn lại vẫn chưa có phát ngôn liên quan đến vụ việc trên.

Anh em trước sau như một được xem là bước khởi đầu cho nhóm Ngũ hổ tướng, với kỳ vọng mang đến điều mới mẻ cho khán giả. Tuy nhiên, sự việc liên quan đến hình ảnh quảng cáo web cá độ đang phủ bóng đen lên sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm. Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 bộ luật Hình sự 2015.

