MV Ngũ hổ tướng có hình ảnh liên quan cá độ, Ưng Hoàng Phúc nói gì?

Ngày 18.9, nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức ra mắt MV Anh em trước sau như một. Chỉ sau ba ngày, sản phẩm nhanh chóng cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem, gây chú ý bởi màn kết hợp hiếm có của loạt giọng ca quen thuộc với khán giả Việt.



Hình ảnh được cho là logo trang web cá độ xuất hiện trên ly trong phân cảnh uống rượu của Khánh Phương Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, MV nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo web cá độ. Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV có hình ảnh liên quan cá độ

Trước phản ứng trái chiều, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã có những phát ngôn đầu tiên. Chia sẻ với Thanh Niên, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời riêng về sự việc, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. MV phát hành lúc 19 giờ ngày 18.9 trên các nền tảng của anh cũng không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào liên quan, hiện vẫn giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức. Về các thành viên còn lại vẫn chưa có phát ngôn liên quan đến vụ việc trên.

Trước phản ứng gay gắt từ khán giả, Khánh Phương đã lặng lẽ gỡ bỏ MV đăng tải cách đây ba ngày mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ngay sau đó, trên kênh YouTube của nam ca sĩ chỉ còn lại video teaser và phim ngắn liên quan, trong khi bản MV vướng tranh cãi đã hoàn toàn biến mất. Hiện Khánh Phương đăng tải lại một phiên bản mới, đã cắt bỏ các chi tiết nhạy cảm. Động thái này được xem là nỗ lực "xóa dấu vết" sau lùm xùm. Cùng thời điểm, cư dân mạng cũng nhận thấy Ưng Hoàng Phúc từng tạm khóa MV, sau đó cập nhật lại với bản chỉnh sửa mới.

Nhóm Ngũ hổ tướng (từ trái qua) gồm Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và Lâm Chấn Huy Ảnh: NVCC

Anh em trước sau như một được xem là bước khởi đầu cho nhóm Ngũ hổ tướng, với kỳ vọng mang đến điều mới mẻ cho khán giả. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến hình ảnh quảng cáo web cá độ đang phủ bóng đen lên sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm.



Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 bộ luật Hình sự 2015.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ và người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ không phải là chuyện hiếm, từng nhiều lần được báo chí phản ánh. Năm 2020, ứng dụng game B... từng được hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… quảng bá rầm rộ. Một số KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn… cũng liên tục đăng tải nội dung liên quan trên trang cá nhân. Thậm chí, cựu cầu thủ Công Vinh còn xuất hiện trong video nhảy múa để quảng bá cho ứng dụng cá cược B...