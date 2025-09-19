Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc chấp nhận giảm cát sê

Thành lập nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Ngày 18.9, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng chính thức ra mắt quy tụ năm giọng ca kỳ cựu: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Đây là một sự kết hợp đầy bất ngờ và hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió mới cho thị trường âm nhạc.

Ngũ Hổ Tướng khoe giọng hát live trong buổi gặp gỡ truyền thông Ảnh: NVCC

Cùng với việc công bố thành lập nhóm, Ngũ Hổ Tướng cũng chính thức giới thiệu dự án đầu tiên mang tên Anh em trước sau như một. MV không chỉ đánh dấu sự tái hợp của những tên tuổi từng làm mưa làm gió một thời mà còn thể hiện tình anh em gắn bó, bền chặt sau nhiều năm hoạt động solo.

Dù mỗi người đều có một con đường và màu sắc âm nhạc riêng, nhưng khi trình diễn live, Ngũ Hổ Tướng đã chứng minh được sự hòa quyện và ăn ý với chất giọng trầm ấm của Ưng Hoàng Phúc, sự da diết của Khánh Phương, chất nhạc trữ tình của Lâm Chấn Huy, nét đặc trưng của Dương Ngọc Thái và sự trẻ trung của Lưu Hưng.

Tại buổi ra mắt dự án, khi được hỏi về vấn đề chi phí và cát sê khi đi diễn chung, các thành viên đã có những chia sẻ thẳng thắn. Ưng Hoàng Phúc, người đóng vai trò kết nối quan trọng, khẳng định: "Vì tinh thần Anh em trước sau như một nên anh em cũng nói với nhau có thể giảm cát sê cá nhân của mình xuống để 5 anh em đứng chung với nhau. Đó mới gọi là tình anh em. Khi chúng tôi kết hợp với nhau không có phân cao thấp, ai nổi tiếng hơn hay ai không nổi tiếng, ai mới ai cũ, mà chỉ có tình anh em và ngồi với nhau thôi".

Các thành viên trong nhóm thể hiện tình anh em gắn bó, bền chặt sau nhiều năm hoạt động solo Ảnh: NVCC

Khánh Phương cũng nhấn mạnh rằng Ngũ Hổ Tướng được thành lập dựa trên tình cảm chứ không phải một kế hoạch kinh doanh. Anh cho biết nhóm sẽ tự cân đối mức chi phí hợp lý để có nhiều cơ hội giao lưu với khán giả hơn. "Hát nhóm tốn kém hơn solo thì nhóm sẽ tự cân đối ở mức hợp lí... Chắc chắn tụi em không "chém" hay "cắt cổ" đâu, mọi người yên tâm", nam ca sĩ hài hước chia sẻ.

Quyết định này cho thấy sự cam kết và nghiêm túc của năm nghệ sĩ đối với dự án chung, một điều hiếm thấy khi những cái tên lớn cùng hợp tác. Nguồn gốc của Ngũ Hổ Tướng cũng xuất phát từ một tình bạn bền chặt kéo dài 10 - 20 năm. Ưng Hoàng Phúc kể lại: "Khi anh em có duyên ngồi với nhau thì Lâm Chấn Huy mới khởi xướng làm lại bài Tình anh em. Phúc mới nghĩ tại sao 5 anh em không làm một cái gì đó mới mẻ hơn, một dự án hoàn toàn mới. Từ đó, nhóm 5 người bật lên trong đầu con số 5 là Ngũ Hổ Tướng".

Các thành viên Ngũ Hổ Tướng thừa nhận họ xảy ra mâu thuẫn trong thời gian đầu làm việc chung Ảnh: NVCC

Dương Ngọc Thái áp lực khi hát nhạc trẻ

Tuy nhiên, hành trình 3 tháng để hoàn thành sản phẩm đầu tay không hề dễ dàng. Thử thách lớn nhất chính là dung hòa "cái tôi" của những nghệ sĩ đã có thành công nhất định. Khánh Phương thừa nhận: "Chắc chắn ai cũng có cái tôi rất lớn. Ví dụ 5 anh em đứng với nhau, từ chuyện ai hát câu nào, chia câu thế nào... những chuyện nhỏ nhất như vậy cũng có thể đụng chạm với nhau rồi. Qua nhiều lần như vậy cũng có nhiều lần dỗi hờn vu vơ".

Ưng Hoàng Phúc cũng không ngần ngại tiết lộ những khó khăn nội bộ: "Ba tháng có rất nhiều thứ xảy ra như buồn phiền, giận hờn, định không làm nữa, định không tiếp tục nữa. Nhưng mọi người vì cái chung đã giảm bớt cái tôi của mình xuống, và nhớ tới lý do lúc đầu mình đến với nhau”. Anh cho rằng từ khóa để vượt qua mọi xung đột chính là sự kiên nhẫn".

Sự đa dạng về dòng nhạc cũng là một điểm nhấn thú vị. Ca sĩ Dương Ngọc Thái, vốn chuyên trị dòng nhạc bolero, xem đây là một cơ hội để làm mới mình. “Thái cảm ơn các anh em đã cho Thái một cơ hội để tham gia một dự án rất là trẻ trung. Dòng nhạc này quá khó với Thái nhưng mà vẫn cố gắng để theo với anh em", anh nói. Trong khi đó, thành viên trẻ tuổi nhất là Lưu Hưng lại cảm thấy áp lực khi được đứng chung sân khấu với các thần tượng một thời của mình.

Ngũ Hổ Tướng khẳng định đây là một dự án dài hạn. Các thành viên vẫn sẽ tiếp tục hoạt động solo song song và tôn trọng lịch trình của nhau, một mô hình hoạt động linh hoạt khác hẳn với các nhóm nhạc bị quản lý bởi công ty giải trí 20 năm về trước. Bằng việc chấp nhận giảm cát sê và gạt bỏ cái tôi cá nhân, Ngũ Hổ Tướng không chỉ ra mắt một sản phẩm âm nhạc, mà còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa về tình bằng hữu và sự đoàn kết trong một môi trường đầy cạnh tranh như showbiz.