Giải trí Đời nghệ sĩ

Khánh Phương tái xuất, thành lập nhóm nhạc hậu biến cố

Minh Hy
Minh Hy
15/09/2025 20:07 GMT+7

Mặc dù có thành công nhất định nhưng Khánh Phương cùng với Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng vẫn quyết định thành lập nhóm và tổ chức tour lưu diễn.

Mới đây, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng "bắt tay" trong dự án Anh em trước sau như một. Đây cũng là bước khởi đầu của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Khánh Phương tái xuất, thành lập nhóm nhạc hậu biến cố- Ảnh 1.

Anh em trước sau như một là dự án đánh dấu sự trở lại của Khánh Phương sau khi trải qua biến cố

Ảnh: NVCC

Ngũ Hổ Tướng là tên do Ưng Hoàng Phúc đặt với nhiều tầng nghĩa khác nhau. Theo nam ca sĩ 8X, dù 5 thành viên đều có cá tính và dấu ấn nhất định trong nghề nhưng khi cùng hoạt động sẽ luôn giúp đỡ, hỗ trợ và tôn trọng nhau. Các ca sĩ thừa nhận ban đầu họ cũng gặp phải những khó khăn vì việc hòa giọng, phân chia vai trò trên poster, sân khấu... Tuy nhiên, sau khi ngồi lại thảo luận, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấm Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đã tìm được cách làm việc phù hợp. 5 nam ca sĩ mong rằng màn kết hợp của họ mang đến những điều thú vị, mới mẻ cho khán giả.

Dự án MV lần này gắn liền với bộ phim Ngũ Hổ Tướng - Anh em trước sau như một. Sản phẩm âm nhạc này sẽ ra mắt vào ngày 18.9. Sau đó, nhóm Ngũ Hổ Tướng bắt đầu tour lưu diễn ở các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An và Đà Lạt.

Khánh Phương tái xuất, thành lập nhóm nhạc hậu biến cố- Ảnh 2.

Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng trẻ trung trong bộ ảnh nhóm

Ảnh: NVCC

Trong nhóm Ngũ Hổ Tướng, nếu Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái và Lâm Chấn Huy đều sở hữu gia tài bản hit đồ sộ cùng với lượng khán giả nhất định thì Lưu Hưng vẫn còn là cái tên khá xa lạ với công chúng.

Lưu Hưng tên thật là Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1990 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Anh từng là thành viên nhóm nhạc FM trước khi hoạt động solo. Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Lưu Hưng sở hữu nhiều ca khúc: Bức tranh, Điều anh lo sợ, Mong kiếp sau vẫn là anh em, Ký ức vội quên… Bên cạnh đó, anh cũng từng phát hành album như Nghĩ về cha nghĩa mẹ, Đã quá muộn - Đành buông tay, Tình yêu mới là người yêu cũ, Trông chờ hư vô…

