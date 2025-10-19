Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Tân binh' Việt Nam chiến thắng trước nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản

Thanh Chi
Thanh Chi
19/10/2025 09:09 GMT+7

Tập 3 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 18.10 chứng kiến cuộc chạm trán giữa dàn "tân binh" Việt Nam với hai nhóm nhạc quốc tế: KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở vòng 1 của công diễn 2.

Việc phải cạnh tranh với hai tên tuổi chuyên nghiệp trong khu vực tạo ra không ít áp lực cho những gương mặt non trẻ của Việt Nam.

'Tân binh' Việt Nam chiến thắng trước nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản- Ảnh 1.

Đội hình "Tân binh toàn năng" trong tiết mục cạnh tranh với hai nhóm nhạc quốc tế

ẢNH: NSX

Soobin với vai trò dẫn dắt đội hình Tân binh thăng cấp đánh giá cả hai nhóm nhạc quốc tế này đều có thế mạnh riêng và đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam.

Ở chặng đầu, KID PHENOMENON có màn trình diễn giao lưu Unstoppable, sau đó là tiết mục Wheelie, trong khi JUSTB lần lượt mang đến tiết mục Medusa, Chest. Cả hai nhóm đều phô diễn màu sắc âm nhạc độc đáo cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Về phần dàn "tân binh" Việt Nam, họ khởi động vòng 1 với tiết mục Không cần nói nhiều và không may gặp lỗi thiết bị trong lúc thi đấu.

'Tân binh' Việt Nam chiến thắng trước nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản- Ảnh 2.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng của "tân binh" Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội

Ảnh: NSX

Dù khởi đầu không suôn sẻ, cả nhóm đã nỗ lực mang đến màn trình diễn xuất sắc, có được sự ghi nhận từ JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. Nhờ đó, nhóm Tân binh thăng cấp thành công vượt qua thử thách đầu tiên với số điểm 96,5%. Chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng của "tân binh" Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội. Tuy nhiên, họ cần vượt qua cuộc đối đầu căng thẳng ở tuần sau để bảo toàn đội hình sau công diễn 2.

Tin liên quan

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023

Theo Ban tổ chức Festival Huế, tuần lễ âm nhạc quốc tế diễn ra từ 8 - 12.12 tại quảng trường Ngọ Môn (cố đô Huế) với chủ đề Giai điệu bốn mùa.

'Bữa tiệc ánh sáng' ở Ngọ Môn khép lại tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023

Đức Phúc tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam cạnh tranh Giao lưu ấn tượng Tiết mục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận