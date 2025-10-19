'Tân binh' Việt Nam chiến thắng trước nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản

Việc phải cạnh tranh với hai tên tuổi chuyên nghiệp trong khu vực tạo ra không ít áp lực cho những gương mặt non trẻ của Việt Nam.

Đội hình "Tân binh toàn năng" trong tiết mục cạnh tranh với hai nhóm nhạc quốc tế ẢNH: NSX

Soobin với vai trò dẫn dắt đội hình Tân binh thăng cấp đánh giá cả hai nhóm nhạc quốc tế này đều có thế mạnh riêng và đều là trở ngại lớn cho nhóm Việt Nam.

Ở chặng đầu, KID PHENOMENON có màn trình diễn giao lưu Unstoppable, sau đó là tiết mục Wheelie, trong khi JUSTB lần lượt mang đến tiết mục Medusa, Chest. Cả hai nhóm đều phô diễn màu sắc âm nhạc độc đáo cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Về phần dàn "tân binh" Việt Nam, họ khởi động vòng 1 với tiết mục Không cần nói nhiều và không may gặp lỗi thiết bị trong lúc thi đấu.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng của "tân binh" Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội Ảnh: NSX

Dù khởi đầu không suôn sẻ, cả nhóm đã nỗ lực mang đến màn trình diễn xuất sắc, có được sự ghi nhận từ JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. Nhờ đó, nhóm Tân binh thăng cấp thành công vượt qua thử thách đầu tiên với số điểm 96,5%. Chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng của "tân binh" Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội. Tuy nhiên, họ cần vượt qua cuộc đối đầu căng thẳng ở tuần sau để bảo toàn đội hình sau công diễn 2.