'Bữa tiệc ánh sáng' ở Ngọ Môn khép lại tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023

Tối 12.12, tại quảng trường Ngọ Môn hướng ra Kỳ đài, cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra chương trình nghệ thuật Huế by light - The live show, điểm nhấn kết thúc chuỗi sự kiện tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023 thuộc chương trình lễ hội mùa đông của Festival Bốn mùa Huế 2023.



Lầu Ngũ Phụng - Ngọ Môn lung linh trong chương trình nghệ thuật Huế by light - The live show LÊ HOÀI NHÂN

Huế by light - The live show là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng do ê kíp AC3 Studio sáng tạo, thực hiện với màn trình chiếu ánh sáng trên bề mặt kiến trúc lầu Ngũ Phụng (cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế).

Hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens đã thắp sáng lầu Ngũ Phụng bằng những hình ảnh 2D và 3D siêu thực, đồng bộ với âm nhạc khiến khán giả đắm chìm trong thế giới âm thanh - ánh sáng đặc sắc, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam.

Hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens đã thắp sáng lầu Ngũ Phụng bằng những hình ảnh 2D và 3D siêu thực LÊ HOÀI NHÂN

Màn trình diễn ánh sáng đưa lầu Ngũ Phụng "biến hóa" liên tục LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình biểu diễn ánh sáng đồng bộ với các phần trình diễn âm nhạc công phu LÊ HOÀI NHÂN

Đây cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam LÊ HOÀI NHÂN

Huế by light - The live show với buổi trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc và 3D mapping hấp dẫn, vũ điệu sôi động... đã khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam. Chương trình do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023 (diễn ra từ ngày 8.12) quy tụ nhiều tên tuổi của âm nhạc thế giới đương đại. Đó là ngôi sao nhạc pop của phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ); Andrienne Mack-Davis và DJ 32 French, đại diện dòng nhạc hiphop đến từ Mỹ; Sébastien Tellier đến từ Pháp; Malik Djoudi mang nhạc pop điện tử đến từ Cộng đồng đô thị Grand Poitiers (Pháp); Young Joo Song với nhạc jazz Hàn Quốc... Nghệ sĩ Việt Nam có Trọng Hiếu, nhóm Lyricist, nhóm Nine Family Huế...

Hàng ngàn khán giả đã có mặt để thưởng thức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc sắc LÊ HOÀI NHÂN

Tuần lễ âm nhạc quốc tế được tổ chức nhằm hướng đến sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên - Huế vào mùa đông, góp phần phát triển du lịch của địa phương; đồng thời, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế. Thông điệp của chương trình là "Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên - Phát triển bền vững".