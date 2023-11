Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2023

Tuần lễ âm nhạc này quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của âm nhạc thế giới đương đại như: ngôi sao nhạc pop của phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ); Andrienne Mack-Davis (ảnh) và DJ 32 French, đại diện dòng nhạc hip-hop đến từ Mỹ; Sébastien Tellier đến từ Pháp; Malik Djoudi mang dòng nhạc pop điện tử đến từ Cộng đồng đô thị Grand Poitiers (Pháp); Young Joo Song với dòng nhạc jazz Hàn Quốc; cùng Trọng Hiếu, Lyricist, nhóm Nine Family Huế, Redlight band, nhóm nhạc Limebócx kết hợp truyền thống và hiện đại (VN)...

Tuần lễ âm nhạc quốc tế được tổ chức nhằm hướng đến phát triển thành một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên-Huế vào mùa đông, góp phần phát triển du lịch của địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế. Thông điệp của chương trình là "Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên - Phát triển bền vững".

Sự kiện này sẽ gắn kết với chương trình Huế by light - The liveshow diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn đêm 12.12, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa 2 nước Pháp - Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - VN, do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức.