Thanh Chi
09/11/2025 11:21 GMT+7

Trước thử thách khó ở 'Tân binh toàn năng', Soobin dùng đặc quyền duy nhất trong cả 5 vòng công diễn để giúp giảm độ thử thách cho các đàn em trước cuộc đối đầu với hai nhóm nhạc từ Đài Loan và Hàn Quốc.

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 1.

Soobin đồng hành cùng đàn em trong các thử thách của Tân binh toàn năng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 6 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 8.11 chứng kiến sự căng thẳng của nhóm tân binh thăng cấp khi đối mặt với độ khó cao nhất từ trước đến nay là 115% mức thử thách để cứu 3 đồng đội bị "đóng băng". Trước thềm công diễn 3 với áp lực tinh thần lớn, họ phải chọn ra thủ lĩnh mới dẫn dắt cả đội và Hồ Đông Quan - Cường Bạch là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí này.

Với vai trò là nhà sản xuất toàn năng, "anh tài" Soobin đã phân tích kỹ về phong cách dẫn dắt, sự khác biệt về cá tính và tâm lý của hai "chiến binh" này mang đến những mặt lợi thế và rủi ro riêng biệt cho tập thể. Khi xem xét kỹ lưỡng, vai trò dẫn dắt cả nhóm trong công diễn 3 được giao cho Cường Bạch. Soobin giải thích về quyết định này: "Trong công diễn 3, các bạn sẽ thực sự rơi vào những thử thách khó khăn. Khi nói chuyện với cả hai bạn, tôi nhìn thấy tinh thần của Cường cao hơn. Quan còn đang khá ngờ vực với chính mình".

Soobin dùng đặc quyền

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 2.

Đội hình tân binh thăng cấp mạo hiểm để cứu 3 đồng đội bị "đóng băng"

ẢNH: NSX

Thất bại sát nút trước hai nhóm nhạc quốc tế ở công diễn 2 khiến 3 "tân binh": Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin bị "đóng băng". Điều này đặt thêm áp lực cho các thành viên an toàn vì đây là công diễn đầu tiên mà thất bại mức thử thách bất kỳ đồng nghĩa với nguy cơ bị đóng băng và bị loại.

"Việc mình đi tập luyện mà ở ký túc xá vẫn còn 3 thành viên ngồi lại chờ đợi mình, trông chờ vào kết quả, thành quả mình mang lại, cảm giác đó thực sự là 1 áp lực vô hình", Hồ Đông Quan thừa nhận. Tuy nhiên, chính áp lực này lại trở thành động lực rất lớn để các tân binh an toàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, Cường Bạch khẳng định tinh thần: "Mọi người cũng sẽ vì Quân, vì Tân, vì Hiếu mà dốc hết sức mình". Duy Lân cũng cố gắng vượt qua cơn đau dạ dày trong lúc tập luyện, với quyết tâm: "Không để ai bị bỏ lại".

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 3.

Soobin dùng đặc quyền hiếm để hỗ trợ đàn em trong thử thách khắc nghiệt ở công diễn 3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì mục tiêu giải cứu cả 3 đồng đội, các "tân binh" chấp nhận chọn mức thử thách kỷ lục lần đầu tiên là 115%. Duy Lân cũng thừa nhận nhóm chưa bao giờ dám chọn mức thử thách 115% nên thấy việc cứu được cả 3 thành viên là rất khó.

Đứng trước mức thử thách căng thẳng và nguy cơ "sống còn" của các tân binh, Soobin quyết định sử dụng "Thẻ gia tăng an toàn" - đặc quyền chỉ được sử dụng một lần trong suốt 5 vòng công diễn để giảm đi 11% mức thử thách. "Đây là một thử thách tôi thấy thực sự 'sống còn'… Tôi không muốn ai phải dừng chân ở đây", nam ca sĩ giải thích. Nhờ vậy, mức thử thách cuối cùng cho vòng 1 công diễn 3 còn 104%.

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 4.

Tiết mục Vitamin I của nhóm nhạc Kpop ARrC

ẢNH: NSX

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 5.

Sân khấu trình diễn chuyên nghiệp của FeniX với Back to the time

ẢNH: NSX

Soobin dùng đặc quyền để cứu nguy cho đàn em - Ảnh 6.

Tiết mục Real talk của nhóm tân binh thăng cấp mang màu sắc hiện đại, phù hợp với xu hướng âm nhạc quốc tế

ẢNH: NSX

Độ khó của vòng đấu càng tăng lên khi các tân binh phải đối đầu với hai đối thủ quốc tế chuyên nghiệp là nhóm ARrC từ Hàn Quốc với Vitamin I trẻ trung, năng động. Trong khi FeniX (Đài Loan) mang năng lượng bùng nổ qua Back to the time. Kết quả bình chọn của 2 nhóm quốc tế đem đến kết quả trung bình cộng là 627 điểm (tương đương với 100% điểm cột mốc dành cho nhóm tân binh thăng cấp).

Trải qua hàng loạt trở ngại, 8 "tân binh" đã dốc hết sức cho tiết mục Real talk. Sau phần trình diễn, hiểu rõ rủi ro và áp lực thực tế, một số tân binh tự nhận thấy phần trình diễn vẫn còn những lỗi sai, dẫn đến sự lo lắng cực độ trước kết quả của vòng giải cứu này. Tập 6 khép lại với việc bỏ ngỏ kết quả giải cứu của vòng 1 công diễn 3, buộc khán giả sẽ lại phải chờ tập sau để biết được "số phận" của Wonbi, Minhtin và Thái Lê Minh Hiếu cùng những rủi ro có thể xảy ra.

Thêm 2 nhóm nhạc quốc tế đối đầu top 11 'Tân binh toàn năng'

Thêm 2 nhóm nhạc quốc tế đối đầu top 11 'Tân binh toàn năng'

Sau cuộc tranh tài nảy lửa ở công diễn 2, top 11 của 'Tân binh toàn năng' có những giây phút thư giãn bên nhau trước khi 'đụng độ' hai nhóm nhạc quốc tế từ Đài Loan và Hàn Quốc.

