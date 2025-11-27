Soobin gặp ‘biến’ trước thềm concert, công ty lên tiếng giải thích

Theo công bố, concert All Rounder của Soobin dự kiến diễn ra vào 29.11 tại TP.HCM. Hiện tại nam ca sĩ cùng ê kíp đang tất bật chuẩn bị các công đoạn cho sự kiện âm nhạc này. Đây là đêm diễn thứ 3 sau 2 đêm được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Soobin đặt tâm huyết cho concert All Rounder sau 2 đêm diễn thành công ở Hà Nội Ảnh: FBNV

Mới đây, chương trình vướng phải những tranh cãi, bắt nguồn từ việc có tin đồn cho rằng một tân binh sẽ biểu diễn ca khúc Giá như cùng với Soobin trong đêm nhạc. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm kích khi giọng ca 9X tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ cùng tham gia concert. Song cũng có không ít người hâm mộ phản ứng gay gắt vì Giá như vốn được mong chờ sẽ do Soobin trình diễn độc lập trên sân khấu. Thậm chí, nhiều người dùng mạng xã hội còn tuyên bố “dứt áo ra đi” nếu phía ban tổ chức không lên tiếng làm rõ.

Phía Soobin nói gì?

Liên quan đến vụ việc, phía SS Label - đại diện công ty quản lý của Soobin đã có thông báo làm rõ. Đơn vị này cho biết thời gian qua, công ty ghi nhận một số thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến danh sách các tiết mục biểu diễn trong concert, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi xin khẳng định rằng toàn bộ kịch bản chương trình và setlist đều được thống nhất bởi nghệ sĩ Soobin, giám đốc âm nhạc, đạo diễn sân khấu và toàn bộ ê kíp sản xuất”.

Concert của Soobin "sold out" toàn bộ hạng vé dù vướng phải những tranh luận Ảnh: FBNV

Concert là đứa con tinh thần mà Soobin đã thai nghén trong suốt nhiều năm qua. Vì vậy, công ty và ê kíp sản xuất đều lắng nghe và đảm bảo thực hiện đúng những tâm tư, mong muốn của nam ca sĩ. Phía ban tổ chức hiểu những băn khoăn, trăn trở của khán giả và khẳng định: “Sự xuất hiện của bất kỳ khách mời nào cũng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp hợp lý và đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà Soobin muốn gửi gắm trong concert của mình”.

Trong bài thông báo, phía công ty quản lý chia sẻ thêm: “Chỉ 3 ngày nữa thôi, giấc mơ lớn nhất cuộc đời nghệ thuật của Soobin sẽ diễn ra và đây sẽ là nơi Soobin luôn đặt trái tim mình vào từng khoảnh khắc biểu diễn. Chúng tôi kính mong KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ Soobin) và tất cả khán giả giữ vững niềm tin, tiếp tục ủng hộ những quyết định của nghệ sĩ và ban tổ chức”.

Hiện tại, Soobin cùng ê kíp đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho concert. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật những thông tin mới về chương trình. Hôm 26.11, giọng ca 9X thông báo tin vui khi toàn bộ các hạng vé đều đã "sold out". Nam ca sĩ bày tỏ: "Cảm ơn tình yêu và năng lượng mà mọi người đã dành cho Soobin trong chặng cuối cùng này".