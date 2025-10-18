Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Soobin sang Hàn Quốc dự sự kiện cùng Song Hye Kyo

Thạch Anh
Thạch Anh
18/10/2025 21:17 GMT+7

Trong chuyến công tác Hàn Quốc, Soobin gây ấn tượng bởi phong cách thời trang sang trọng. Anh có dịp gặp gỡ diễn viên Song Hye Kyo trong lần 'xuất ngoại' này.

Góp mặt trong một sự kiện tại Hàn Quốc, Soobin có dịp sánh vai với những ngôi sao hàng đầu xứ Hàn như diễn viên gạo cội Song Hye Kyo. Ngoài ra, còn có 2 thành viên Anton và Sunchan từ nhóm nhạc RIIZE và Winter của nhóm Aespa. Sự kiện này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của giọng ca Phía sau một cô gái.

Soobin sang Hàn Quốc dự sự kiện cùng Song Hye Kyo - Ảnh 1.
Soobin sang Hàn Quốc dự sự kiện cùng Song Hye Kyo - Ảnh 2.

Soobin ghi điểm bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng

ẢNH: NVCC

Soobin là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt bản hit đình đám và phong cách âm nhạc độc đáo. Anh không chỉ chinh phục công chúng bằng tài năng nghệ thuật mà còn được biết đến với gu thời trang lịch lãm, sang trọng.

Trong sự kiện lần này, Soobin diện trang phục chuẩn dress code của thương hiệu. Anh được đánh giá cao nhờ sự kết hợp phụ kiện khéo léo, toát lên vẻ ngoài sang trọng. Sự kiện là một không gian triển lãm đặc biệt, tôn vinh nghệ thuật thủ công xứ Hàn với hàng ngàn tảng ong được xếp bằng giấy Hanji truyền thống. Khách tham quan được mời gọi khám phá hành trình lịch sử 245 năm của Chaumet, theo dấu mô típ trang trí tổ ong, từ biểu tượng hoàng quyền thời Napoleon cho đến cách diễn giải hiện đại, tối giản.

Nhan sắc rạng rỡ của Song Hye Kyo tại sự kiện

Soobin sang Hàn Quốc dự sự kiện cùng Song Hye Kyo - Ảnh 3.

Nhan sắc rạng rỡ của Song Hye Kyo khiến nhiều người xuýt xoa

ẢNH: NVCC

Đại sứ thương hiệu toàn cầu Song Hye Kyo dĩ nhiên là tâm điểm không thể thiếu. Nữ diễn viên thế hệ 8X, được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp" hay "biểu tượng nhan sắc" của làng giải trí Hàn Quốc, xuất hiện đơn giản nhưng thanh lịch. Ở tuổi 43, kiểu tóc bob ngang gáy đã giúp Song Hye Kyo khoe trọn đường nét khuôn mặt và thêm phần trẻ trung, cá tính. Mỗi sự thay đổi về phong cách của cô đều tạo nên cảm hứng lớn. Song Hye Kyo bắt đầu hợp tác với Chaumet từ năm 2018 và được thăng hạng thành đại sứ toàn cầu vào năm 2024.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của Winter (nhóm aespa), mang đến sự trẻ trung, hiện đại, thể hiện sức hút của thương hiệu đối với giới mộ điệu trẻ tuổi. Hai thành viên Anton và Sunchan của nhóm nhạc RIIZE cũng góp mặt, làm bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt. Sự kiện này là dịp để Soobin giao lưu, khẳng định tên tuổi và gu thẩm mỹ của mình bên cạnh các ngôi sao châu Á.

