Sập sân khấu vì mưa giông, concert có Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh bị hủy gấp

Ban tổ chức SUPERFEST 2025 - Concert Mùa hè rực sáng vừa đăng tải thông báo tạm dừng chương trình. Lý do được đưa ra là vì thời tiết xấu (mưa bão, gió lốc giật mạnh…) khiến sân khấu, nhiều thiết bị hư hại. “Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho quý khán giả, ban tổ chức phải đi đến quyết định khó khăn nhất lúc này là tạm dừng chương trình tại Quảng Ninh”, phía ban tổ chức phản hồi.

Sân khấu chương trình SUPERFEST bị ảnh hưởng nặng do thời tiết xấu Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh/ Chụp màn hình

Theo chia sẻ, đơn vị này đang tích cực làm việc với tất cả các bên để mang đến một chương trình an toàn, trọn vẹn, nhằm bù đắp cho khán giả sau tổn thất lần này. “Thông tin chương trình và các hướng giải quyết sẽ được thông báo đến quý khán giả trong thời gian sớm nhất. Các quý vị khán giả hãy tìm chỗ trú an toàn, không đến gần khu vực xung quanh quảng trường và đảm bảo an toàn là yếu tố trên hết”, đơn vị này chia sẻ thêm.

SUPERFEST 2025 - Concert Mùa hè rực sáng là chương trình âm nhạc diễn ra tại Quảng Ninh, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Minh Tuyết, Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Thanh Duy, Quốc Thiên…

Sự kiện âm nhạc này dự kiến tổ chức vào tối 19.7. Tuy nhiên trước giờ diễn ra, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh sân khấu chính của SUPERFEST bị đổ sập vì mưa bão. Thông qua bài viết trên fanpage, phía ban tổ chức gửi lời xin lỗi vì sự cố không mong muốn. Đơn vị mong nhận được sự thông cảm, đồng hành từ khán giả.

Nghệ sĩ nói gì khi concert bị hủy gấp?

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong SUPERFEST - Concert Mùa hè rực sáng Ảnh: BTC

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho hay cơn giông chiều 19.7 đã làm sập 1 bên dàn đèn LED. “Và để đi đến quyết định hoãn show là một điều vô cùng khó khăn của ban tổ chức. Chúng tôi đã mong một điều kỳ diệu xảy ra nhưng đến cuối cùng thì không có điều kỳ diệu nào. Lúc này việc giữ an toàn cho tất cả và cho khán giả là điều quan trọng nhất. Thay mặt ban tổ chức, xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Mong các bạn cho ban tổ chức thêm thời gian để sắp xếp ổn định lại mọi thứ và sẽ thông báo đến quý khán giả sớm nhất”, giọng ca Không đau vì quá đau chia sẻ.

Thanh Duy cũng chia sẻ về việc chương trình SUPERFEST có sự góp mặt của anh bị tạm hoãn. Giọng ca 8X nhắn nhủ: “Ngay lúc này, điều quan trọng nhất là mong mọi người nhanh chóng tìm nơi trú tránh nguy hiểm, hạn chế di chuyển quanh khu vực quảng trường và giữ gìn sức khỏe thật tốt”.

Trong khi đó, MC Anh Tuấn cho biết khi nghe tin chương trình hoãn vì lý do thời tiết, anh thương cho ban tổ chức, nghệ sĩ và cả khán giả. “Với sự cố thời tiết bất khả kháng này, là một phần nhỏ trong ê kíp, mình chỉ mong các khán giả sẽ thông cảm cho chúng tôi, mong các bạn hiểu là chúng tôi muốn cống hiến một chương trình hoành tráng, muốn được gặp các bạn đến như thế nào. Mình tin rằng chính khán giả là động lực lớn lao nhất để cả ê kíp sẽ cùng cố gắng sớm mang SUPERFEST 2025 quay trở lại”, nam MC chia sẻ.