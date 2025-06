Nghi vấn lừa đảo vé concert 'Anh trai chông gai' hàng trăm triệu đồng

Bài đăng của Dustin Phúc Nguyễn liên quan đến ồn ào vé concert Ảnh: NVCC

Mới đây, thông tin liên quan đến lùm xùm vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai nhận được sự quan tâm của dân mạng. Trên Fanpage Cây bàng non (tập hợp những khán yêu quý anh tài Nguyễn Trần Duy Nhất), chủ tài khoản cho biết vì tin tưởng T nên đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng để đặt mua 144 vé concert. Ban đầu, nhân vật T hẹn sẽ trả vé vào 7.6 và xin dời lại 10.6. Tuy nhiên sau đó, chủ tài khoản không liên lạc được với T.

Bài đăng trên Fanpage Cây bàng non cũng cho biết T hiện là người quản lý kênh Dustin On The Go của Dustin Phúc Nguyễn.

Sau đó, phía Dustin Phúc Nguyễn cũng có những phản hồi về vụ việc. Anh gửi lời xin lỗi vì lơ là trong công tác tuyển dụng, sử dụng nhân sự, quản lý các Fanpage. Về mối quan hệ với nhân vật T, nam MC nhấn mạnh “tất cả chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận miệng về việc hợp tác hỗ trợ nội dung cho trang, không phải nhân sự chính thức của công ty hay đại diện, quản lý cho Dustin Phúc Nguyễn”.

Sau khi nhận thông tin về vụ ồn ào vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Dustin Phúc Nguyễn đã chủ động liên hệ hỗ trợ để cung cấp thông tin, đồng thời thu thập các nội dung, hình ảnh liên quan. Anh cũng đã liên hệ gặp luật sự, trình báo công an.

“Nhưng do vụ việc về phía Dustin chỉ dừng lại ở việc bị tổn hại về uy tín, danh dự, hiện không có thiệt hại về tài sản nên phía công an không thể thành lập hồ sơ. Các đồng chí cũng đã hỗ trợ nhiệt tình và hy vọng những bạn bị thiệt hại về tài sản hãy trực tiếp đi trình báo”, nam MC giải thích.

Đang tập luyện cho concert, anh tài Duy Nhất có bài đăng mong khán giả tỉnh táo, để không bị kẻ xấu lợi dung Ảnh: FBNV

Dustin Phúc Nguyễn chia sẻ sau vụ việc, anh sẽ thắt chặt khâu quản lý nhân sự. Nam MC khẳng định sẵn sàng đồng hành và cung cấp tất cả thông tin có được liên quan vụ việc, để hỗ trợ điều tra cho cơ quan chức năng. “Đây là một bài học lớn cũng là lời cảnh tỉnh cần thiết trong quá trình vận hành một nền tảng kết nối cộng đồng của những nhà sáng tạo nội dung như Dustin On The Go”, anh chia sẻ.

'Anh tài' Duy Nhất nói gì về ồn ào vé concert?

Phía Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các khán giả yêu thích anh đã lập fanpage Cây bàng non để ủng hộ nam võ sĩ. “Sau đó, các bạn đặt vé với một bạn nào đó trong nhóm để mua vé xem concert, trả tiền rồi nhưng lại không nhận được vé, số lượng vé cũng khá nhiều, mọi người cũng đang tìm cách liên lạc với bạn đó mà không được. Nhất cũng rất mong các bạn khán giả phải luôn tỉnh táo để đừng bị lợi dụng hoặc làm ảnh hưởng đến các anh tài”.

Hiện tại, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.