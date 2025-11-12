Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mẹ của Han Hyo Joo 'debut' làng giải trí ở tuổi 63

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/11/2025 15:55 GMT+7

Khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp thanh lịch của Noh Sung Mi - mẹ nữ diễn viên Han Hyo Joo, khi bà chuẩn bị gia nhập làng giải trí. Phong cách cuốn hút của người phụ nữ 63 tuổi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Theo Kbizoom ngày 11.11, nữ diễn viên Han Hyo Joo đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh và đoạn video về mẹ mình - bà Noh Sung Mi, kèm lời nhắn đầy tự hào để giới thiệu mẹ trong vai trò mới: "Mẹ luôn không ngừng thử thách bản thân. Con thật sự ngưỡng mộ và tôn trọng mẹ! Con luôn cổ vũ mẹ".

Mẹ Han Hyo Joo chứng minh tuổi tác không phải giới hạn của đam mê

Trong bức ảnh, bà Noh Sung Mi toát lên nét đẹp thanh tao, dịu dàng và điềm tĩnh - đặc điểm vốn là "thương hiệu" của Han Hyo Joo. Nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt hiền hậu thể hiện sự từng trải nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ.

Mẹ của Han Hyo Joo debut làng giải trí ở tuổi 63 - Ảnh 1.

Han Hyo Joo được cho là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Ảnh: Kbizoom

Khán giả nhanh chóng nhận ra sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa hai mẹ con, từ thần thái tự tin, dáng vẻ sang trọng đến từng đường nét khuôn mặt, chứng minh "vẻ đẹp được di truyền".

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là thông tin bà Noh Sung Mi sẽ chính thức ra mắt trong làng giải trí.

Mẹ của Han Hyo Joo debut làng giải trí ở tuổi 63 - Ảnh 2.

Mẹ Han Hyo Joo gây bất ngờ khi quyết định gia nhập làng giải trí ở tuổi 63

Ảnh: Instagram hanhyojoo222

Đoạn video đi kèm, được sản xuất bởi một công ty người mẫu cho thấy bà Noh Sung Mi tạo dáng tự nhiên và đầy tự tin. Dòng chữ "Noh Sung Mi, 63, 161" xuất hiện trong video, hé lộ đây có thể là clip hồ sơ chính thức cho màn debut của bà.

Mẹ của Han Hyo Joo debut làng giải trí ở tuổi 63 - Ảnh 3.

Vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng của bà Noh Sung Mi khiến công chúng ngưỡng mộ

Ảnh: Instagram hanhyojoo222

Cư dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận tích cực như: "Giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao Han Hyo Joo lại xinh đẹp đến thế"; "Mẹ cô ấy trông chẳng khác gì một người nổi tiếng thực thụ". Không chỉ được yêu mến qua những tác phẩm đình đám như Dong Yi, W: Two Worlds, Han Hyo Joo còn được đánh giá là "nữ thần màn ảnh" của Hàn Quốc, đại diện cho phụ nữ thông minh, độc lập và mạnh mẽ.

Hiện tại, Han Hyo Joo đang tham gia bộ phim Romantics Anonymous phát hành trên Netflix từ ngày 16.10. Còn dự án cụ thể của mẹ cô sẽ được tiết lộ trong tương lai gần.

Khám phá thêm chủ đề

