Xuân Son đăng thông điệp rất đặc biệt và… rất ‘cầu kỳ’, được kỳ vọng cùng Việt Nam thắng Malaysia

"Tình yêu cho lá cờ" và bản lĩnh vượt qua giới hạn

Nói "cầu kỳ" vì ngày đầu năm mới, Nguyễn Xuân Son đã đăng tải 2 dòng trạng thái đầy cảm xúc, được anh... đánh số và chia thành phần 1 và phần 2 hẳn hoi. Dòng trạng thái thứ nhất, mang tên "Phần 1: Tình yêu dành cho lá cờ". Đối với chân sút gốc Brazil, năm 2025 là một hành trình thử thách lòng kiên trì đến tận cùng. Sau chấn thương kinh hoàng tại sân Rajamangala trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (diễn ra đầu năm 2025), Xuân Son đã phải trải qua hơn 10 tháng rời xa sân cỏ để hồi phục.

Anh bộc bạch rằng đây là quãng thời gian bản thân phải "vượt qua giới hạn" để có thể trở lại. Khoảnh khắc vỡ òa nhất chính là bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, đánh dấu sự tái xuất đầy mạnh mẽ của một "sát thủ" trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son và hình ảnh trang cá nhân của anh

Nguyễn Xuân Son là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

"Tình yêu màu xanh" và sự tri ân nơi bệ phóng CLB Nam Định

Trong phần thứ hai của thông điệp, Xuân Son dành trọn tình cảm cho CLB Nam Định – nơi anh coi là gia đình thứ hai. Với anh, những năm tháng khoác áo đội bóng thành Nam là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ.

Sự tri ân đó đã được cụ thể hóa bằng những màn trình diễn không tưởng ngay khi anh trở lại. Cú hat-trick vào lưới Shan United hay cú đúp vào lưới Bangkok United tại Cúp C1 Đông Nam Á là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Xuân Son, giúp đội bóng thành Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng B.

Kỳ vọng năm 2026 Xuân Son sẽ bùng nổ

Trong năm 2026, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Malaysia là cuộc chạm trán với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, diễn ra vào tháng 3.2026 trên sân nhà của Việt Nam.

Với phong độ đang vào phom và tinh thần quyết tâm cao độ, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một năm 2026 bùng nổ hơn nữa từ Nguyễn Xuân Son. Sự trở lại của chân sút gốc Brazil là rất đáng giá cho hàng công của đội tuyển Việt Nam.