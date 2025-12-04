Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son rực sáng lập hat-trick, CLB Nam Định thắng dễ nhà vô địch Myanmar

Văn Trình
Văn Trình
04/12/2025 20:26 GMT+7

Tối 4.12, cú hat-trick bàn thắng của Xuân Son đã giúp CLB Nam Định đánh bại Shan Utd 3-0 ở lượt đấu thứ 3 bảng B, giải ASEAN Club Championship.

Bắt đầu mùa giải 2025 - 2026, thành tích của Nam Định ở đấu trường V-League không tốt khi đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng. Chưa kể, khi tham gia đấu trường AFC Champions League 2, CLB Nam Định cũng thi đấu thất vọng, có 3 trận thua liên tiếp.

Vì vậy, việc gặp Shan Utd ở ASEAN Club Championship vào lúc này được xem là cơ hội không thể tốt hơn để CLB Nam Định giành thắng lợi, qua đó cứu vớt niềm tin nơi CĐV. Shan Utd là đại diện của Myanmar và cũng là đội bị đánh giá thấp nhất bảng B. Xét về thực lực, Shan Utd không thể so với CLB Nam Định. Đặc biệt, trong trận đấu diễn ra tối 4.12, HLV Mauro Jeronimo của Nam Định còn tung ra đội hình rất mạnh, trong đó nổi bật là ngôi sao Xuân Son chơi cao nhất trên hàng công.

Xuân Son rực sáng lập hat-trick, CLB Nam Định thắng dễ nhà vô địch Myanmar- Ảnh 1.

Xuân Son tiếp tục đá chính cho CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Xuân Son thi đấu nỗ lực, có hat-trick tuyệt vời

 Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, CLB Nam Định là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1. Với những cầu thủ nổi bật trên hàng công như Percy Tau, Xuân Son hay Caio Cesar, các học trò của HLV Mauro Jeronimo cầm bóng đến 65%. Tuy nhiên, việc sân Thuwunna có mặt cỏ không tốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phối hợp của CLB Nam Định. Thay vì chơi bóng ngắn, đại diện của Việt Nam phải dùng nhiều quả tạt từ 2 biên, dễ dàng bị hàng thủ Shan Utd hóa giải.

Dù vậy, sau nhiều nỗ lực, kết thúc hiệp 1, CLB Nam Định vẫn có lợi thế khi dẫn trước Shan Utd 1-0. Người mang về niềm vui cho đội bóng thành Nam không ai khác là Xuân Son với cú đá phạt đền chính xác ở phút 45+3. Trước đó, Văn Vĩ là người mang về quả 11 m cho CLB Nam Định khi anh bất ngờ xâm nhập vòng cấm và bị đối phương phạm lỗi. 

Xuân Son rực sáng lập hat-trick, CLB Nam Định thắng dễ nhà vô địch Myanmar- Ảnh 2.
Xuân Son rực sáng lập hat-trick, CLB Nam Định thắng dễ nhà vô địch Myanmar- Ảnh 3.
Xuân Son rực sáng lập hat-trick, CLB Nam Định thắng dễ nhà vô địch Myanmar- Ảnh 4.

Xuân Son giúp CLB Nam Định dẫn trước với quả phạt đền chính xác

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sang hiệp 2, CLB Nam Định vẫn là đội chơi tốt hơn. Sau một vài tình huống lên bóng nguy hiểm, phút 52, CLB Nam Định tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuân Son vẫn là cầu thủ lập công với tình huống đệm bóng cận thành từ đường kiến tạo của Brenner. 

Dẫn trước 2-0, CLB Nam Định bắt đầu chơi chậm nhằm bảo vệ thành quả. Tận dụng thời cơ, đội chủ nhà Shan Utd đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Dù vậy, những miếng đánh của Shan Utd tỏ ra đơn điệu và không lần nào xuyên thủng được lưới CLB Nam Định. Không những vậy, đến phút 87, lưới của Shan Utd còn rung lên lần thứ 3 sau cú đá cận thành của Xuân Son. 

Đánh bại Shan Utd 3-0, CLB Nam Định có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại bảng B ASEAN Club Championship. Đội bóng thành Nam hiện có 6 điểm, bằng với đại diện của Malaysia là Johor Darul Ta'zim F.C, nhưng phải xếp thứ 2 do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn. Phía đối diện, Shan Utd thua cả 2 trận, xếp cuối bảng B.

