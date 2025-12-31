Bóng đá Việt Nam năm 2026: Các đội tuyển bước vào những đấu trường nào?

Năm 2025 thành công của bóng đá Việt Nam

Năm 2025 được xem là một năm thành công của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển quốc gia đồng loạt tạo dấu ấn ở đấu trường khu vực. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2025 (tên gọi cũ là AFF Cup). Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, trong khi U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành HCB và đội tuyển futsal nữ lần đầu giành HCV SEA Games.

Bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong năm 2025 ĐỒ HOẠ: VÕ HIẾU

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2026 ẢNH: VFF

Những thành tích này tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, đáng chú ý là ASEAN Cup 2026, được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức vào mùa hè, với 10 đội tuyển tham dự.

U.23 Việt Nam nâng cúp vô địch U.23 Đông Nam Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc chuyển ASEAN Cup sang tổ chức vào mùa hè được xem là phù hợp với thực tế mới của bóng đá khu vực, khi ngày càng nhiều cầu thủ Đông Nam Á thi đấu ở nước ngoài. Thời điểm này giúp các đội tuyển, trong đó có đội tuyển Việt Nam, có điều kiện triệu tập lực lượng tốt nhất, qua đó nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải và dĩ nhiên, bảo vệ ngôi vương là mục tiêu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới.

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

HLV Kim Sang-sik và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự kiến đầu năm 2026, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ công bố án phạt dành cho đội tuyển Malaysia, và khi đó cục diện vòng loại Asian Cup 2026 cũng sẽ thay đổi, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam để thua 0-4 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình nhưng nhiều khả năng kết quả sẽ thay đổi khi AFC áp dụng phạt bổ sung với việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Ở cấp độ trẻ, ngay những ngày đầu tháng 1, khán giả sẽ được theo dõi U.23 Việt Nam thi đấu ở VCK U.23 châu Á trên đất Ả Rập Xê Út.

Ở cấp CLB, V-League 2025-2026 vẫn đóng vai trò nền tảng trong việc phát hiện và nuôi dưỡng lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Cuộc đua ngôi vương V-League năm nay đang rất gay cấn với phong độ chói sáng của tân binh Ninh Bình FC trong khi các đội mạnh khác như CLB Nam Định, CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội cũng đang dần vào guồng.

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc tới người hâm mộ

Lực lượng kế thừa và những cá nhân được kỳ vọng

Bước sang năm 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa duy trì thành tích, vừa tiếp tục trẻ hóa đội hình. Với bóng đá nam, HLV Kim Sang-sik mang trọng trách quan trọng ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U.23 Việt Nam. Nhiều cá nhân được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa mới cho đội tuyển bên cạnh những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, Duy Mạnh,...

Nguyễn Xuân Son là cái tên được chú ý khi anh quay trở lại sau gần 1 năm dưỡng thương. Với nền tảng thể lực, khả năng chơi linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong nước, Xuân Son được xem là phương án quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương gần 1 năm, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam từ chấm 11 m trong trận thắng đội Lào với tỷ số 2-0 tối 19.11.2025

Đỗ Hoàng Hên, đã chính thức có quốc tịch Việt Nam từ cuối năm 2025 và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Bước vào năm 2026, Hoàng Hên được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công nhờ khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu nhiều mùa tại V-League.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Đình Bắc và Thanh Nhàn tiếp tục là những gương mặt giàu tiềm năng. Cả 2 đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi được trao cơ hội ở cả đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ này khẳng định vai trò, hướng tới vị trí trụ cột lâu dài.

Đình Bắc lập cú đúp năm 2025 với 2 danh hiệu vô địch U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games. Cá nhân anh giành giải "Quả bóng bạc" và "cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025" ẢNH: Nhật Thịnh

Trong năm 2026, bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn thi đấu và chuẩn bị quan trọng, với tâm điểm là VCK bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup nữ), giải đấu mang ý nghĩa then chốt trong chu kỳ phát triển tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là sân chơi quy tụ các đội tuyển hàng đầu châu lục, đồng thời là thước đo thực lực của bóng đá nữ Việt Nam sau giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Ngân Thị Vạn Sự là gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam ẢNH: Khả Hòa

SEA Games vừa rồi cũng đã cho thấy tiềm năng của những gương mặt trẻ của bóng đá nữ Việt Nam, thế hệ tiếp nối của lớp cầu thủ đã nhiều năm liền đứng trên đỉnh bóng đá khu vực. HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội nữ trong năm 2026 và chúng ta có quyền hy vọng vào những gương mặt trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như,...

Sau cú hích năm 2025, áp lực dành cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026 là không nhỏ. ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2026 với đội tuyển quốc gia hay VCK U.23 châu Á 2026 với đội trẻ vì vậy không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn là thước đo quan trọng cho chất lượng lực lượng kế thừa và hướng đi của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.