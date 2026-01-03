Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC lên tiếng về giải Nations League, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng

Giang Lao
Giang Lao
03/01/2026 09:41 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John vừa lên tiếng xác nhận, giải AFC Nations League đã chính thức khởi động, với quyết định có thể được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFC ngày 24.1 tới.

AFC Nations League sớm ra mắt

AFC đã công bố khởi động một giải đấu mới, Nations League, nhằm mục đích nâng cao trình độ cạnh tranh và giá trị thương mại của các đội tuyển quốc gia trên khắp lục địa. Tuy nhiên, phải đến những ngày đầu năm mới 2026, mọi sự mới rõ ràng hơn.

AFC lên tiếng về giải Nations League, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng khá ổn trên bảng xếp hạng FIFA (hiện là 107 thế giới và 19 châu Á), kể từ chức vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. Nhờ đó, có thể được xếp đấu hạng League A hoặc B tại AFC Nations League

Ảnh: Ngọc Linh

Theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John: "Ủy ban Thi đấu AFC sẽ có cuộc họp quan trọng vào ngày 24.1, sau đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về việc tổ chức AFC Nations League. Hiện chúng tôi có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét kỹ mọi vấn đề trong cuộc họp. Vì vậy, chúng ta phải chờ cho đến khi nó được hoàn tất trước đã".

AFC công bố sẽ tổ chức giải AFC Nations League, nhằm "thiết lập một khuôn khổ thi đấu quốc tế có cấu trúc và bền vững hơn" cho tất cả các đội tuyển ở châu lục.

"AFC Nations League sẽ có một nền tảng thi đấu có cấu trúc trong các kỳ FIFA Days, với lịch thi đấu ổn định và các động lực thể thao rõ ràng hơn, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo tiếp cận thường xuyên với các trận đấu chất lượng cao, đồng thời giải quyết các thách thức về hậu cần và chi phí mà các đội tuyển quốc gia ở 47 liên đoàn thành viên phải đối mặt", Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết trong thông báo ngày 21.12.2025.

Cũng theo ông Windsor Paul John, một yếu tố nữa để AFC Nations League sớm ra đời và thi đấu, vì các đội tuyển ở khu vực châu Á ngày càng khó khăn hơn trong việc tổ chức các trận thi đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days. Ngoài chi phí tăng cao, hậu cần tổ chức luôn gặp vấn đề, việc mời các đội tuyển cũng khó khăn và hạn chế hơn. Lý do vì các đội như tại châu Âu, hay khu vực CONCACAF hoặc từ châu Phi đều đã và sắp có giải Nations League riêng thi đấu dịp FIFA Days.

Thông tin này mang lại nhiều niềm vui cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), không còn phải "bạc đầu" liên hệ khắp nơi, để lo đối tượng giao hữu cho đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, trong thông báo ngày 21.12.2025, AFC đã không ấn định thời gian sẽ tổ chức giải Nations League của mình vào khi nào, mà chỉ xác nhận các trận đấu sẽ diễn ra trong lịch FIFA Days.

AFC lên tiếng về giải Nations League, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng- Ảnh 2.

Với sự ra mắt của AFC Nations League, đội tuyển Việt Nam sẽ thường xuyên thi đấu dịp FIFA Days

Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, với xác nhận mới nhất từ ông Windsor Paul John, Ủy ban Thi đấu AFC sẽ có cuộc họp quan trọng vào ngày 24.1. Qua đó, có thể sớm cụ thể hơn thời điểm tổ chức giải AFC Nations League lần đầu tiên.

Hiện các liên đoàn châu lục đã tổ chức giải Nations League gồm UEFA (châu Âu) từ năm 2018, tiếp theo khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) từ năm 2019. Khu vực châu Phi (CAF) cũng sắp tổ chức giải Nations League chính thức bắt đầu từ năm 2029. 

Ở khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) đang tổ chức giải Nations League từ năm 2025 cho các đội tuyển nữ. Nhưng với 10 đội tuyển nam khu vực này, thi đấu như thể thức vòng loại World Cup lâu nay, về cơ bản đã là một giải đấu rồi, theo trang Footy Rankings.

Báo chí châu Á dự đoán, nhiều khả năng Ủy ban Thi đấu AFC qua cuộc họp ngày 24.1 tới, sẽ xác định "thể thức, thời gian và cách thức thực hiện" giải AFC Nations League, có thể sẽ tương tự như giải đấu ở châu Âu và CONCACAF. 

Bên cạnh đó là việc phân hạng các đội tuyển thi đấu AFC Nations League, để mỗi mùa giải có lên/xuống hạng. Mùa đầu tiên của AFC Nations League dự kiến có thể bắt đầu từ năm 2029, như khu vực châu Phi.

Tin liên quan

Vì sao FAM có thể không chuẩn bị cho trận Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam?

Vì sao FAM có thể không chuẩn bị cho trận Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam?

Dư luận ở Malaysia tỏ ý nghi ngờ Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) đang quá tập trung vào vụ kháng cáo FIFA lên CAS, trong khi kế hoạch chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 đang bỏ ngỏ.

FAM lại gây tranh cãi gay gắt vì một quyết định táo bạo, chưa biết bao giờ hết rối ren

Thông điệp đầu năm 2026 của Messi, bất ngờ không có World Cup: Mong mỏi thế giới hòa bình

Khám phá thêm chủ đề

AFC đội tuyển Việt Nam AFC Nations League FIFA Liên đoàn bóng đá việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận