AFC lên tiếng về giải Nations League, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng

AFC Nations League sớm ra mắt

AFC đã công bố khởi động một giải đấu mới, Nations League, nhằm mục đích nâng cao trình độ cạnh tranh và giá trị thương mại của các đội tuyển quốc gia trên khắp lục địa. Tuy nhiên, phải đến những ngày đầu năm mới 2026, mọi sự mới rõ ràng hơn.

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng khá ổn trên bảng xếp hạng FIFA (hiện là 107 thế giới và 19 châu Á), kể từ chức vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. Nhờ đó, có thể được xếp đấu hạng League A hoặc B tại AFC Nations League Ảnh: Ngọc Linh

Theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John: "Ủy ban Thi đấu AFC sẽ có cuộc họp quan trọng vào ngày 24.1, sau đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về việc tổ chức AFC Nations League. Hiện chúng tôi có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét kỹ mọi vấn đề trong cuộc họp. Vì vậy, chúng ta phải chờ cho đến khi nó được hoàn tất trước đã".

AFC công bố sẽ tổ chức giải AFC Nations League, nhằm "thiết lập một khuôn khổ thi đấu quốc tế có cấu trúc và bền vững hơn" cho tất cả các đội tuyển ở châu lục.

"AFC Nations League sẽ có một nền tảng thi đấu có cấu trúc trong các kỳ FIFA Days, với lịch thi đấu ổn định và các động lực thể thao rõ ràng hơn, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo tiếp cận thường xuyên với các trận đấu chất lượng cao, đồng thời giải quyết các thách thức về hậu cần và chi phí mà các đội tuyển quốc gia ở 47 liên đoàn thành viên phải đối mặt", Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết trong thông báo ngày 21.12.2025.

Cũng theo ông Windsor Paul John, một yếu tố nữa để AFC Nations League sớm ra đời và thi đấu, vì các đội tuyển ở khu vực châu Á ngày càng khó khăn hơn trong việc tổ chức các trận thi đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days. Ngoài chi phí tăng cao, hậu cần tổ chức luôn gặp vấn đề, việc mời các đội tuyển cũng khó khăn và hạn chế hơn. Lý do vì các đội như tại châu Âu, hay khu vực CONCACAF hoặc từ châu Phi đều đã và sắp có giải Nations League riêng thi đấu dịp FIFA Days.

Thông tin này mang lại nhiều niềm vui cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), không còn phải "bạc đầu" liên hệ khắp nơi, để lo đối tượng giao hữu cho đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, trong thông báo ngày 21.12.2025, AFC đã không ấn định thời gian sẽ tổ chức giải Nations League của mình vào khi nào, mà chỉ xác nhận các trận đấu sẽ diễn ra trong lịch FIFA Days.

Với sự ra mắt của AFC Nations League, đội tuyển Việt Nam sẽ thường xuyên thi đấu dịp FIFA Days Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, với xác nhận mới nhất từ ông Windsor Paul John, Ủy ban Thi đấu AFC sẽ có cuộc họp quan trọng vào ngày 24.1. Qua đó, có thể sớm cụ thể hơn thời điểm tổ chức giải AFC Nations League lần đầu tiên.

Hiện các liên đoàn châu lục đã tổ chức giải Nations League gồm UEFA (châu Âu) từ năm 2018, tiếp theo khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) từ năm 2019. Khu vực châu Phi (CAF) cũng sắp tổ chức giải Nations League chính thức bắt đầu từ năm 2029.

Ở khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) đang tổ chức giải Nations League từ năm 2025 cho các đội tuyển nữ. Nhưng với 10 đội tuyển nam khu vực này, thi đấu như thể thức vòng loại World Cup lâu nay, về cơ bản đã là một giải đấu rồi, theo trang Footy Rankings.

Báo chí châu Á dự đoán, nhiều khả năng Ủy ban Thi đấu AFC qua cuộc họp ngày 24.1 tới, sẽ xác định "thể thức, thời gian và cách thức thực hiện" giải AFC Nations League, có thể sẽ tương tự như giải đấu ở châu Âu và CONCACAF.

Bên cạnh đó là việc phân hạng các đội tuyển thi đấu AFC Nations League, để mỗi mùa giải có lên/xuống hạng. Mùa đầu tiên của AFC Nations League dự kiến có thể bắt đầu từ năm 2029, như khu vực châu Phi.