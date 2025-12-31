FAM đại hội bất thường vào tháng 3, thời điểm nhận án AFC xử Malaysia thua Việt Nam 0-3?

FAM "câu giờ" cho đại hội bất thường

Khi kế nhiệm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Joehari Ayub, người bất ngờ từ chức hồi tháng 8.2025. Quyền Chủ tịch FAM hiện nay, ông Yusoff Mahadi xác nhận, cơ quan này sẽ tiến hành bầu cử bất thường vào kỳ đại hội tiếp theo tháng 3.2026 để bầu ra chủ tịch mới cho nhiệm kỳ còn lại 2025 - 2029.

FAM trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia. Họ cũng đang chờ kết quả kháng cáo FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Yếu tố này chính là lý do hiện nay, khi vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia đang đi vào hồi kết, sau khi FAM bị FIFA bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo. Cơ quan này chỉ còn một con đường đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để kéo dài thời gian.

Các tiến trình ở CAS, bao gồm các phiên điều trần và xử án, dự kiến kéo dài từ 3 đến 5 tháng kể từ khi FAM gửi đơn kháng cáo FIFA và nộp văn bản đầy đủ từ giữa tháng 12.2025.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng thời cũng cho biết, họ đang hối thúc các bên liên quan đẩy nhanh các quá trình điều trần và xử án, để vụ việc được giải quyết dứt điểm trước hạn chót ngày 31.3.2026 khi vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 bước vào lượt trận cuối cùng. Từ đó, sẽ xác định các đội giành vé dự vòng chung kết (VCK) một cách chính thức.

Sau đó khoảng 1 tuần, AFC sẽ tiến hành chia hạt giống 24 đội vào VCK dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 3.2026, và bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 tổ chức ở Ả Rập Xê Út (diễn ra từ ngày 7.1 đến 6.2).

Thời điểm tháng 3.2026, nhiều khả năng sẽ có kết quả kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA tại CAS.

Nếu FAM thất bại, khả năng này rất lớn sẽ xảy ra, AFC sẽ tiến hành các bước kỷ luật tiếp theo ở giải đấu do cơ quan này quản lý và ban hành, trong đó gồm xử thua cùng tỷ số 0-3 các trận đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu, cụ thể là ở trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3.2025 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025, trong khuôn khổ bảng F tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

FAM kháng cáo FIFA ở CAS là diễn đàn cuối cùng

Gần đây có thông tin, nếu FAM kháng cáo FIFA lên CAS thất bại, họ vẫn có cơ hội tiếp tục kéo dài vụ kiện, đó là kháng cáo tại Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT), theo luật sư thể thao và thương mại ở Malaysia, ông Nik Erman Nik Roseli.

Tưởng chừng có một năm 2025 thăng hoa, bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì vụ nhập tịch 'lậu' bị phanh phui, sắp bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam và mất luôn cơ hội dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, đây là một khả năng rất thấp. Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi đã khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm tiếp tục đấu tranh đến giai đoạn cuối cùng, tức là CAS, vì lợi ích của bóng đá Malaysia. Tại đây, kết quả như thế nào, thì FAM và FIFA đều phải tôn trọng mọi phán quyết và chấp hành".

Điều này cho thấy, FAM cũng đã thấy được giới hạn cuối cùng của mình và không thể tiếp tục ngoan cố.

Ngay cả vụ FAM kháng cáo FIFA lên CAS hiện nay cũng đã bị dư luận ở Malaysia không đồng tình và chỉ trích dữ dội, cho rằng đó chỉ là hành động vô ích, kéo dài thời gian và quy trình pháp lý. Việc được giảm án, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong các án kỷ luật của FIFA là không có cơ sở. Luật sư Nik Erman Nik Roseli trước đây cũng đã khẳng định như vậy, khi FAM thông báo sẽ đưa vụ việc lên CAS.

Tuy nhiên, việc FAM theo kiện FIFA lên CAS, cũng nhằm mục đích khác, đó là khi thời điểm đến tháng 3.2026 có kết quả từ phiên tòa và AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật. Cũng là thời điểm cơ quan này tiến hành bầu cử bất thường để bầu ra chủ tịch mới và cả ban chấp hành mới.

Vì vậy, với việc đòi hỏi Ban Chấp hành FAM hiện nay phải từ chức đồng loạt là "không công bằng", theo một nguồn tin từ nội bộ FAM tiết lộ với báo Malaysia, Berita Harian ngày 30.12.

Cũng theo nguồn tin từ Ban Chấp hành FAM, Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) đã tiến hành điều tra và đề nghị FAM trình báo cảnh sát. FAM đã trình báo và cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra. Vì vậy, hãy chờ đợi cuộc điều tra hoàn tất để chúng ta có thể thấy kết quả ra sao. Sau đó, bất kể quyết định là gì, cuộc họp của Ban Chấp hành FAM sẽ quyết định (việc từ chức đồng loạt, hoặc cá nhân nào sẽ từ chức).

Nguồn tin này cũng cho rằng, mọi vấn đề nội bộ của FAM cũng sẽ chờ kết quả từ đơn kháng cáo FIFA ở CAS. Vì vậy, cho đến nay mọi thứ cần được giữ nguyên, FAM kỳ vọng tất cả các bên sẽ kiên nhẫn và chờ đợi quá trình này kết thúc, sau đó mọi quyết định sẽ được đưa ra.