Luật sư Malaysia: 'FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép chia làm 2 phe, như mặt trăng với mặt trời’

Chia sẻ với kênh truyền hình Astro Arena tối 30.12, luật sư chuyên về luật thể thao Syed Nur Aiman cho rằng, đơn kháng cáo mà FAM gửi lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) gần như không có nhiều cơ hội thành công, trong bối cảnh báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) đã chỉ ra các chi tiết bất lợi cho cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Cụ thể, tại mục 50 của báo cáo IIC, Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman (người hiện đã bị đình chỉ chức vụ) thừa nhận ban lãnh đạo FAM có tham gia quản lý các tài liệu bị cáo buộc làm giả trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Theo giới chuyên môn, đây là tình tiết then chốt khiến FAM khó có thể lật ngược phán quyết đã được đưa ra trước đó.

“Tôi nhìn thấy rõ hai phe trong vụ việc này, đối lập nhau. Một là FAM và một là nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Khi đã có sự thừa nhận từ phía lãnh đạo, khả năng FAM được CAS chấp thuận kháng cáo thành công là rất thấp”, luật sư Syed Nur Aiman phân tích.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang tìm cách để giảm nhẹ hình phạt cho bản thân ẢNH: NGỌC LINH

Ngược lại, 7 cầu thủ nhập tịch – những người đang chịu án cấm thi đấu 12 tháng lại đứng trước cơ hội pháp lý khác. Theo vị luật sư này, các cầu thủ có cơ sở để lập luận rằng họ không phải là chủ thể tạo ra sai phạm, mà chỉ là những người bị cuốn vào quá trình nhập tịch do FAM quản lý.

“Các cầu thủ dường như đã chấp nhận mình sai, đang hướng đến việc xin giảm nhẹ án phạt. Dù cơ hội không lớn, nhưng tại CAS, họ có thể đưa ra các lập luận dựa trên luật thể thao quốc tế và bối cảnh pháp lý tại Malaysia”, ông nói.

Không dừng lại ở việc kháng cáo án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch còn chuẩn bị khởi kiện FAM, yêu cầu được bồi thường với lập luận rằng vụ nhập tịch lậu đã khiến họ mất trắng sự nghiệp, đánh mất cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, thu nhập và danh tiếng.

Theo nội dung đơn kiện được truyền thông Malaysia tiết lộ vào tháng 11, các cầu thủ cho rằng họ tin tưởng hoàn toàn vào FAM, cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thẩm định hồ sơ pháp lý. Dù vậy, việc FAM để xảy ra sai phạm rồi bất ngờ bị phanh phui đã đẩy họ vào tình thế bị động, trở thành bên gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Kênh Astro Arena bình luận: "Vụ nhập tịch lậu vì thế đã vượt xa khuôn khổ một tranh chấp pháp lý thông thường. Giờ đây, nhiều khả năng nó còn có thể trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa FAM và chính những cầu thủ từng được xem là hạt nhân chính cho tham vọng nâng tầm bóng đá Malaysia. Đồng thời, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm, minh bạch và niềm tin trong công tác quản lý bóng đá quốc gia".

Trong khi đó, nội bộ bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào tranh cãi xoay quanh câu hỏi liệu toàn bộ Ban Chấp hành FAM có nên từ chức để chịu trách nhiệm hay không. Nhà quan sát bóng đá quốc gia, Phó giáo sư – Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, cho rằng việc gây sức ép buộc tất cả các thành viên Ban Chấp hành rời ghế chưa chắc là giải pháp hợp lý, nhất là khi không phải ai cũng trực tiếp liên quan đến sai phạm.

FAM chắc chắn sẽ có cuộc cải tổ sau khi quyết định cuối cùng ở CAS được công bố ẢNH: NGỌC LINH

Theo ông Zulakbal, một hướng đi thực tế hơn là tạo giai đoạn chuyển tiếp, cho phép Ban Chấp hành hiện tại – bao gồm cả những người mới được bổ nhiệm có thời gian thảo luận và thống nhất phương án lựa chọn chủ tịch mới, sau khi ông Datuk Joehari Ayub từ chức và ông Datuk Yusoff Mahadi chỉ giữ vai trò quyền Chủ tịch.

“Chúng tôi không muốn chiến thắng bằng cách đánh đổi sự ủng hộ của người hâm mộ địa phương. Điều quan trọng là lựa chọn được lãnh đạo đủ năng lực để thực hiện cải tổ thực sự. Sau khi CAS công bố kết quả, có lẽ sẽ có cuộc cải tổ lớn ở FAM”, ông Zulakbal nhấn mạnh.