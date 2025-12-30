Arsenal vô địch lượt đi nếu thắng Aston Villa, HLV Amorim cùng M.U sẽ lại mạo hiểm?

HLV Ruben Amorim sẽ tiếp tục thay đổi chiến thuật, giúp M.U chiến thắng?

M.U bước vào cuộc tiếp đón Wolves rạng sáng mai với tâm thế khá tích cực, trong bối cảnh đội bóng đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn biến động. Chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng đấu gần nhất không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn cho thấy những tín hiệu hồi sinh rõ rệt của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Ruben Amorim.

Đó là trận bất bại thứ 3 trong 5 vòng gần nhất của M.U, trong đó có 2 chiến thắng. Đáng chú ý, hàng công đang trở thành điểm tựa lớn khi M.U đã ghi 32 bàn sau 18 vòng, đạt hiệu suất gần 2 bàn/trận và nằm trong top 3 đội ghi bàn nhiều nhất giải.

Những chiến thắng của M.U mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Amorim ẢNH: REUTERS

Dù vậy, HLV Amorim đang vấp phải nhiều khó khăn khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương hoặc làm nhiệm vụ tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Trong bối cảnh đó, HLV người Bồ Đào Nha cho thấy sự linh hoạt đáng kể về chiến thuật, khi không còn cứng nhắc với sơ đồ 3-4-2-1. Ở những trận gần đây, đặc biệt là chiến thắng trước Newcastle, M.U đã chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ nhằm phù hợp hơn với lực lượng hiện có.

HLV Amorim khẳng định đây là sự điều chỉnh có tính toán, không phải phản ứng trước sức ép bên ngoài: “Chúng tôi thay đổi vì đội bóng đã sẵn sàng, không phải vì áp lực từ bên ngoài. Nếu tôi làm điều đó quá sớm, tôi đã đánh mất phòng thay đồ”, ông nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, Wolves đang chìm sâu trong khủng hoảng. Sau 18 vòng đấu, đội bóng áo vàng-đen chưa thắng trận nào, chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm với 2 trận hòa và 16 thất bại. Hàng công yếu nhất giải với chỉ 10 bàn thắng, hàng thủ thủng lưới tới 39 bàn, cùng phong độ sân khách thảm hại khiến Wolves bị đánh giá rất thấp khi hành quân đến Old Trafford.

Daily Mail nhận xét: "Trong bối cảnh đối thủ Wolves quá yếu, M.U có cơ hội lớn để tiếp tục vượt khó và giành trọn 3 điểm. Dù vậy, nhiều CĐV đang chờ xem liệu HLV Amorim có tiếp tục mạo hiểm, thay đổi hay trở về với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của mình?".

Lịch thi đấu vòng 19 Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 2.1.2026 ẢNH: FPT PLAY

Arsenal sẽ vô địch lượt đi nếu có 3 điểm

Ở trận đấu cùng giờ, màn so tài giữa Arsenal và Aston Villa tại sân Emirates mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Không chỉ là cơ hội để “Pháo thủ” đòi lại thất bại trên sân Villa Park cách đây chưa đầy một tháng, trận đấu này còn có thể định đoạt ngôi vô địch lượt đi.

Sau 18 vòng đấu, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn chính Aston Villa 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ tạo ra khoảng cách đủ an toàn để giữ ngôi đầu bảng khi lượt đi khép lại, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua đường dài. Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thất bại sẽ mở ra cơ hội cho các đối thủ bám đuổi, đặc biệt là Man City.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh ẢNH: REUTERS

Arsenal bước vào trận đấu với phong độ ổn định. Kể từ sau thất bại trước Aston Villa, đội chủ sân Emirates đã nhanh chóng đứng dậy bằng chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đồng thời duy trì sự hưng phấn ở các đấu trường cúp. Điểm tựa lớn nhất của Arsenal chính là sân nhà, nơi họ thắng 9 trong 10 trận gần nhất, cho thấy khả năng áp đặt thế trận và bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

"Tuy nhiên, Aston Villa không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Unai Emery đang có chuỗi trận thắng ấn tượng trên mọi đấu trường và chứng minh họ không còn là “hiện tượng” nhất thời. Villa sở hữu lối chơi tổ chức tốt, giàu kỷ luật và có nhiều phương án tấn công hiệu quả, đủ sức tạo ra thách thức thực sự cho Arsenal", tờ The Guardian (Anh) nhận xét.

Một số cặp đấu khác tại Ngoại hạng Anh, sẽ được trực tiếp trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

Ngoài M.U tiếp đón Wolves và Arsenal gặp Aston Villa, vòng 19 Ngoại hạng Anh còn chứng kiến loạt trận hấp dẫn khác như Burnley - Newcastle, Chelsea - Bournemouth, Nottingham Forest - Everton và West Ham - Brighton, đều diễn ra vào rạng sáng 31.12.

Sau đó, vào rạng sáng 2.1.2026 sẽ có thêm các cuộc so tài đáng chú ý như Crystal Palace - Fulham, Liverpool - Leeds United, Sunderland - Man City và Brentford - Tottenham Hotspur, hứa hẹn mang tới nhiều diễn biến thú vị cho cuộc đua ở cả nhóm đầu lẫn nhóm trụ hạng.