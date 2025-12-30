Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lộ diện cơ quan tư pháp còn ‘to’ hơn cả CAS, Malaysia vẫn nguy cơ bị AFC xử thua Việt Nam 0-3

Văn Trình
Văn Trình
30/12/2025 15:34 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn một ‘hy vọng cuối cùng’ trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, ngay cả khi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không có lợi cho họ.

SFT có thể giúp FAM giảm thiểu tác động lâu dài, nhưng tỷ lệ thành công cực thấp

Theo giới chuyên môn pháp lý tại Malaysia, trong trường hợp thất bại tại CAS, FAM vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Tribunal – SFT), cơ quan tư pháp cao nhất của Thụy Sĩ, để kháng cáo quyết định cuối cùng.

Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho biết, CAS được thành lập tại Thụy Sĩ và chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật nước này, tức SFT. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khả năng thành công khi đưa vụ việc lên SFT là rất hạn chế.

“Các kháng cáo lên SFT không dựa trên nội dung vụ án liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch mà chỉ xoay quanh các vấn đề thủ tục và pháp lý. Theo thống kê, chỉ khoảng 6% các phán quyết của CAS được đưa ra xem xét tại SFT”, ông Nik Erman phân tích.

Lộ diện cơ quan tư pháp còn ‘to’ hơn cả CAS, Malaysia vẫn nguy cơ bị AFC xử thua Việt Nam 0-3- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia đang làm mọi cách để cứu vãn thể diện sau án phạt của FIFA

ẢNH: NGỌC LINH

Theo luật sư này, SFT không xem xét lại các tình tiết thực tế của vụ việc. Những căn cứ kháng cáo có thể được chấp nhận chỉ bao gồm các vấn đề như: CAS không có thẩm quyền xét xử, vượt quá quyền hạn, vi phạm quyền được xét xử công bằng, không tạo điều kiện tranh luận đầy đủ cho các bên hoặc áp dụng hình phạt trái với chính sách công.

Trước đó, FAM khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng vì lợi ích của bóng đá quốc gia. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết liên đoàn sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết từ CAS với “tinh thần cởi mở”, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ luật sư đại diện.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quá trình pháp lý và các cố vấn pháp luật của FAM”, ông Mohd Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Vào tháng 9.2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra án đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu.

Ngoài án treo giò, mỗi cầu thủ còn bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng), trong khi FAM bị phạt tổng cộng 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng). Sau đó, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ liên quan, qua đó giữ nguyên toàn bộ án phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành. Điều này buộc FAM phải đưa vụ việc lên CAS như bước pháp lý tiếp theo trong nỗ lực “cứu vãn” vụ án gây tranh cãi bậc nhất của bóng đá Malaysia thời gian qua.

Lộ diện cơ quan tư pháp còn ‘to’ hơn cả CAS, Malaysia vẫn nguy cơ bị AFC xử thua Việt Nam 0-3- Ảnh 2.

Khả năng thành công của bóng đá Malaysia ở CAS là cực thấp

ẢNH: NGỌC LINH

Trang Bharian nhận xét: “Trong kịch bản CAS giữ nguyên án phạt của FIFA, AFC gần như sẽ tức khắc đưa ra hình phạt, xử thua Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, bởi đây là hệ quả trực tiếp về mặt chuyên môn khi vi phạm đã được xác lập ở cấp xét xử thể thao cao nhất. Khi đó, việc FAM tiếp tục đưa vụ việc lên SFT chủ yếu không nhằm đảo ngược kết quả thi đấu, mà là nỗ lực pháp lý cuối cùng để tìm kiếm sai sót thủ tục, kéo dài quá trình tố tụng và giảm thiểu tác động lâu dài của án phạt, đặc biệt là các hệ quả về tài chính, uy tín và tiền lệ pháp lý đối với bóng đá Malaysia”.

Malaysia FIFA FAM nhập tịch lậu đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
