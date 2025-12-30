FAM cải tổ với HLV ‘mê’ bóng đá trẻ Việt Nam và giải Thanh Niên sinh viên

HLV Ong Kim Swee "cực mê" bóng đá trẻ Việt Nam và giải Thanh Niên sinh viên

Khi còn làm HLV đội U.21 Malaysia, còn có tên gọi là "Harimau Muda A" giai đoạn 2009 - 2014, rồi đội U.23 và đội tuyển Malaysia, HLV Ong Kim Swee từng nhiều lần sang Việt Nam cùng các đội trẻ nước này để dự các giải U.21 do Báo Thanh Niên tổ chức. Ông cực kỳ ấn tượng với giải đấu U.21 do một tờ báo hàng đầu ở Việt Nam tổ chức trong rất nhiều năm, với mục đích tạo nền tảng và sự phát triển của bóng đá trẻ.

HLV Ong Kim Swee trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Malaysia trước đây Ảnh: Chụp màn hình FAM

Bên cạnh đó, HLV Ong Kim Swee cũng đánh giá cao việc Báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam thu hút hàng chục đội bóng của các trường đại học, cao đẳng và học viện tham gia.

HLV Ong Kim Swee bình luận, việc Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức và duy trì lâu dài thêm một sân chơi bóng đá trẻ và dành cho lứa tuổi sinh viên, là một sự đóng góp cực kỳ lớn cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

HLV Ong Kim Swee từng thổ lộ, sau giai đoạn làm việc ở FAM và các đội tuyển Malaysia, ông từng muốn thử sức mình ở cấp CLB, trong đó rất mong muốn được làm việc ở giải V-League (Việt Nam), nhưng không có cơ hội. Từ năm 2021, nhà cầm quân 55 tuổi này dẫn dắt CLB Sabah FC ở giải Super League Malaysia trong gần 3 mùa, trước khi đến Indonesia làm việc và dẫn dắt các CLB Persis Solo và Persik Kediri.

Gần đây, sau vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, trước đòi hỏi phải xây dựng lại nền tảng bóng đá trẻ nước này từ người hâm mộ, FAM đã đi đến quyết định mời lại HLV Ong Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật của Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP). Qua đó, muốn ông cấu trúc sâu rộng lại toàn bộ chương trình trọng điểm đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá nước này.

Từng có nhiều kinh nghiệm khi giúp bóng đá trẻ Malaysia sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng bản địa, HLV Ong Kim Swee cũng dẫn dắt đội U.23 Malaysia từng vào tứ kết giải U.23 châu Á 2018 chỉ chịu thua đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc tỷ số 1-2. Đây cũng là năm U.23 Việt Nam tiến vào trận chung kết.

Bóng đá Malaysia sẽ hồi sinh nhờ sự trở lại của ông Ong Kim Swee? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Ong Kim Swee cũng từng dành thời gian để nghiên cứu mô hình đào tạo cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá PVF-CAND, Học viện CLB HAGL và nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác ở Việt Nam. Ông cũng xem xét mô hình đào tạo từ Học viện CLB Arsenal, đội bóng mà ông hâm mộ, cũng như học hỏi nhiều phương thức tìm kiếm đào tạo cầu thủ trẻ từ HLV danh tiếng Arsene Wenger.

FAM trao toàn quyền cho HLV Ong Kim Swee

Trao đổi với báo chí Malaysia gần đây, HLV Ong Kim Swee bày tỏ: "Khi có lời mời trở lại bóng đá Malaysia và xây dựng lại hệ thống bóng đá trẻ, tôi lập tức nhận lời, vì niềm đam mê xây dựng và đào tạo bóng đá trẻ luôn chảy trong huyết quản của tôi.

Tôi luôn mong muốn đóng góp sức mình cho bóng đá Malaysia. Nhưng với tình thế hiện nay, mọi thứ phải đi từng bước. Hiện vẫn chưa có kế hoạch kỹ thuật ngắn hạn hay dài hạn nào được trình bày, chúng tôi bắt đầu từ việc điều chỉnh lại quản lý và tài chính mà vẫn chưa được hoàn tất".

Việc điều chỉnh lại quản lý và tài chính của HLV Ong Kim Swee dẫn đến một số HLV của Học viện Mokhtar Dahari (AMD) phải ra đi, và tạo ra một số tranh cãi. Tuy nhiên, quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi khẳng định, HLV Ong Kim Swee có toàn quyền và mọi niềm tin từ cơ quan này, để xây dựng lại nền tảng cho bóng đá Malaysia.

"Lý do chúng tôi mời ông Ong Kim Swee là để thúc đẩy sự thay đổi. Ông ấy có toàn quyền xây dựng một hệ thống quản lý mà mình tin tưởng, để có thể thực hiện kế hoạch, ngay cả điều đó sẽ khiến nhiều người kỳ cựu phải chia tay", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Báo chí Malaysia cũng đặt niềm tin vào ông Ong Kim Swee sẽ thay đổi và giúp bóng đá nước này từng bước giành lại niềm tin của công chúng, sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ gây chấn động và đang đứng trước các án phạt rất nặng từ FIFA, và sắp tới là từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) khi vụ kháng cáo ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đi vào hồi kết trong thời gian sắp tới đây.