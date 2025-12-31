U.23 Kyrgyzstan gửi lời cảnh báo nặng ký tới U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã nhận lời cảnh báo?

Rõ ràng, không có đội bóng nào là yếu tại VCK U.23 châu Á, như the-AFC.com (trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á) đánh giá. Đội U.23 Kyrgyzstan trong lần đầu tiên góp mặt ở VCK sau 7 lần thi đấu vòng loại, đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng ngay trước giải. Họ đã thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó gồm trận thua đội U.23 Trung Quốc tỷ số 0-1 ngày 23.12.

U.23 Việt Nam trong trận tập huấn thua U.23 Syria với tỷ số 1-2 ngày 30.12 Ảnh: VFF

U.23 Kyrgyzstan và U.23 Trung Quốc dự kiến tái đấu vào ngày 29.12. Tuy nhiên, trận đấu này bị hủy bỏ vào giờ chót. Thay vào đó, Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) kịp chọn một đối thủ khác để thay thế, đó là CLB hạng nhì ở UAE, đội Arabian Falcons.

Đây là CLB đang có ngôi sao từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh góp mặt, đó là tiền vệ Jonjo Shelvey, cầu thủ đã thi đấu cho các CLB danh tiếng như Liverpool và Newcastle. Mặc dù vậy, U.23 Kyrgyzstan đã hoàn toàn chiếm mọi ưu thế trong trận đấu và thắng áp đảo CLB Arabian Falcons với sự hiện diện thi đấu của Shelvey với tỷ số tới 6-0.

Cuộc chạy đà hoàn hảo này giúp U.23 Kyrgyzstan đầy tự tin hướng đến VCK U.23 châu Á với nhiều hứa hẹn sẽ tạo bất ngờ lớn. Trong đó, trận ra quân của họ là gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út ở bảng A lúc 23 giờ ngày 6.1. Kế đến, U.23 Kyrgyzstan sẽ gặp U.23 Việt Nam trận thứ hai vòng bảng lúc 21 giờ ngày 9.1. Trước đó, U.23 Việt Nam ra quân với trận gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.

U.23 Kyrgyzstan thắng CLB Arabian Falcons với sự hiện diện thi đấu của Shelvey tỷ số tới 6-0 Ảnh: Chụp màn hình KFU

Các trận gặp U.23 Jordan rồi U.23 Kyrgyzstan sẽ mang tính quyết định cho cơ hội của U.23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.

U.23 Jordan cũng vừa có trận tập huấn hòa U.23 Uzbekistan với tỷ số 0-0. Họ sẽ còn thi đấu một trận nữa với U.23 Nhật Bản vào ngày 1.1 ở Doha, Qatar, trước khi bay sang Jeddah, Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho trận mở màn U.23 châu Á gặp U.23 Việt Nam.

Theo the-AFC.com, U.23 Việt Nam được đánh giá cao cùng với U.23 Ả Rập Xê Út sẽ là hai đội giành 2 vé của bảng A đi tiếp vào tứ kết. Nhưng các đối thủ của họ như U.23 Jordan và tân binh U.23 Kyrgyzstan sẽ rất đáng gờm, và hoàn toàn có thể gây sốc cho các ứng viên này bất cứ lúc nào.

Với U.23 Việt Nam, càng sát ngày thi đấu trận mở màn với U.23 Jordan, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hoạt động hết công suất để đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. Trong đó, yếu tố tinh thần và sự quyết tâm được đặt cao nhất.

Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục hy vọng vào "Những chiến binh sao vàng" sẽ tiếp đà thăng hoa từ SEA Games 33, thắp lửa thành công tại giải U.23 châu Á, đấu trường lớn hơn và cũng đầy thử thách.